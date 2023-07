Haval Big Dog 2023, chiếc SUV từ 403 triệu đồng có về Việt Nam?

Trước khi mở bán chính hãng tại Việt Nam, thương hiệu ôtô Haval của Trung Quốc đã cho ra mắt bản nâng cấp của dòng SUV cỡ C mang tên Big Dog tại thị trường nội địa. Haval Big Dog 2023 mới cũng chính là mẫu xe đã từng lần đầu tiên trình làng vào năm 2020 của thương hiệu này. Haval Big Dog bản nâng cấp giữa vòng đời của Great Wall Motor có có tổng cộng 3 phiên bản. Mức giá xe Haval Big Dog 2023 dao động từ 123.900 đến 149.900 nhân dân tệ (tương đương 403 đến 487 triệu đồng). Như vậy, Haval Big Dog facelift 2023 đã có sự tăng giá nhẹ so với bản ra mắt lần đầu tiên vào năm 2020, cụ thể, tại thời điểm ra mắt 3 năm trước, Haval Big Dog có giá bán từ 119.900 nhân dân tệ 167.900 nhân dân tệ, tương đương 389 triệu đồng đến 545 triệu đồng. Haval Big Dog 2023 mới đã mở ra một sự tối ưu hóa tương đối toàn diện, thiết kế bên ngoài, chi tiết nội thất và các thông số sức mạnh đều đã mở ra một sự cải tiến. Về ngoại hình, nơi Haval Big Dog bản nâng cấp giữa vòng đời vẫn áp dụng thiết kế tổng thể theo phong cách hoài cổ, nhưng với sự hỗ trợ của các yếu tố thiết kế mới, mang đến cho tổng thể của xe tương đối gân guốc hơn trước nhiều Ở phần đầu xe, chiếc xe Haval Big Dog 2023 được trang bị lưới tản nhiệt trước dày hơn, logo Haval ở đầu xe cũng được làm to hơn rất nhiều, khiến chúng ta liên tưởng đến những mẫu xe Tank rất hầm hố, bắt mắt. Lưới tản nhiệt với 2 thanh ngang sơn màu bạc. Xe vẫn được trang bị đèn pha tròn, nhưng phía bên trong sử dụng nguồn sáng LED và dải đèn LED hình vòng, tạo nên sự kết hợp giữa cảm giác cổ điển và công nghệ hiện đại. Bên hông xe Haval Big Dog 2023 không có nhiều thay đổi, vẫn tiếp tục kiểu dáng vuông vắn, cứng cáp, các số đo của xe bao gồm chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt sẽ là 4.620 mm x 1.890 mm x 1.780 mm, còn chiều dài cơ sở của xe đạt mức 2.738 mm. Thiết kế đuôi xe Haval Big Dog bản nâng cấp giữa vòng đời vẫn đầy chất hoang dã, tấm bảo vệ phía dưới màu bạc trông rất hầm hố, đồng thời cụm đèn hậu là một trong những thiết kế mang tính biểu tượng của Haval Dog, khá dễ nhận ra khi được thắp sáng. Bước vào trong xe, nơi chiếc xe Haval Big Dog 2023 vẫn sẽ áp dụng thiết kế mà chúng ta rất quen thuộc, và tổng thể rất phù hợp với mẫu cũ. Nội thất xe được thiết kế theo phong cách việt dã và có tay nắm nằm trên mặt táp-lô bên phía ghế phụ lái, khá giống xe Jeep. Xe có vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng và bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần. Trong khi đó, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch của xe được tích hợp vào mặt táp-lô thay vì đặt nổi theo xu hướng thịnh hành hiện nay. Bên cạnh đó là sạc điện thoại không dây kẹp giữa cửa gió điều hòa nằm dọc khá lớn, núm xoay chọn số thay cho cần số truyền thống, phanh tay điện tử và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Về sức mạnh, chiếc xe Haval Big Dog bản nâng cấp giữa vòng đời sẽ được trang bị động cơ 2.0T GW4N20A mạnh mẽ hơn với công suất tối đa 175 kW, tương đương 235 mã lực, cao hơn 20 kW, tương đương 26,8 mã lực so với bản trước và mô-men xoắn cực đại 385 Nm. Đặc biệt, Haval Big Dog 2023 còn có màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD và công nghệ "nắp ca-pô trong suốt" tương tự SUV hạng sang của thương hiệu Land Rover. Công nghệ này đi kèm camera nằm dưới gầm trước, cho phép người lái quan sát bên dưới nắp ca-pô của xe. Xe được trang bị hộp số 9DCT. Còn chiếc xe SUV địa hình hạng nhẹ Haval Big Dog 2023 sử dụng động cơ 1.5T không thay đổi với công suất tối đa 135 kW, tương đương 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm, trái tim này vẫn sẽ kết hợp với hộp số DCT 7 cấp. Ngoài ra, Haval Big Dog sử dụng cấu hình hệ thống treo độc lập đa liên kết McPherson phía trước/phía sau. Tùy thuộc vào cấu hình, chiếc xe này cũng có sẵn phiên bản dẫn động bốn bánh kịp thời với cơ cấu vi sai trung tâm đa ly hợp và khóa vi sai cầu sau... Video: Chi tiết Haval Big Dog thế hệ hiện tại đang bán ở Trung Quốc.

