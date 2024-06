Haval H6 2025 chốt giá từ 412 triệu đồng, chờ ngày bán ở Việt Nam

Trong triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2024 diễn ra vào hồi tháng 4 năm nay, thương hiệu Haval của hãng xe Trung Quốc Great Wall Motor đã chính thức ra mắt H6 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Đến nay, giá bán của Haval H6 2025 mới ở thị trường Trung Quốc mới được công bố. Tại thị trường hàng xóm với Việt Nam, giá xe Haval H6 2025 cho 5 phiên bản dao động từ 117.900 - 143.900 Nhân dân tệ (khoảng 412 - 503 triệu đồng). Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, xe sẽ có giá ưu đãi chỉ từ 103.900 - 129.900 Nhân dân tệ (363 - 454 triệu đồng). Ở phiên bản mới, mẫu SUV cỡ C này đã được cải tiến về mặt thiết kế, trang bị tiện nghi và động cơ. Theo đó, xe được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Guardian mới và gợi liên tưởng đến các mẫu xe Hyundai như Venue hay Palisade. Nguyên nhân là bởi xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ crôm đa điểm mới. Ngoài ra, mẫu xe SUV Haval H6 2025 còn sở hữu hệ thống đèn 2 tầng với tạo hình như số 7 mới trên đầu xe. Nằm phía trên là đèn pha được gọi bằng cái tên Starry Light và bao gồm 54 bóng LED. Bên dưới là đèn định vị ban ngày với thiết kế nằm dọc như thác nước và bao gồm 6 dải LED. Thay đổi tiếp theo của mẫu xe này là bộ vành hợp kim 19 inch sơn màu đen mới. Trong khi đó, khu vực đuôi xe có thêm cụm đèn hậu LED mới. Cụm đèn này được thiết kế tách rời thay vì nối liền 2 bên như cũ và khá giống với Lexus NX đời cũ. Không chỉ thiết kế mà kích thước của Haval H6 2025 cũng được thay đổi nhẹ với chiều dài tăng thêm 50 mm. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.703 x 1.886 x 1.730 mm và chiều dài cơ sở 2.738 mm. Tương tự ngoại thất, nội thất của Haval H6 2025 đã được làm mới với những chi tiết dùng chung với mẫu ô tô điện Ora 07 như vô lăng. Phía sau vô lăng được ốp màu bạc này là cần số điện tử mới giống xe Hyundai. Ngoài ra, mẫu SUV cỡ C này còn có những trang bị tiện nghi mới như màn hình thông tin giải trí 14,6 inch. Sự xuất hiện của màn hình này khiến các nút bấm vật lý của xe cũng biến mất. Trong khi đó, bảng đồng hồ kỹ thuật số vẫn có kích thước 10,25 inch như cũ. Màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 9 inch, sạc điện thoại không dây 50W và tính năng sưởi/làm mát dành cho ghế trước cũng được trang bị cho xe. Chưa hết, Haval H6 2025 còn có công nghệ hỗ trợ lái bán tự động cấp độ 2. Xe sở hữu hơn 20 tính năng an toàn, bao gồm hệ thống cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo tiền va chạm. Tại thị trường Trung Quốc, Haval H6 mới có 2 tùy chọn động cơ với công suất lớn hơn trước. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 135 kW (khoảng 183 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 175 kW (237 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 385 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép ướt 9 cấp và hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Trong tương lai, Haval sẽ tiếp tục bổ sung phiên bản plug-in hybrid Hi4 cho mẫu xe này. Theo một số nguồn tin, Haval H6 mới sẽ được bán ở thị trường Thái Lan vào cuối năm nay. Sau Thái Lan, mẫu xe này có thể sẽ tiếp tục ra mắt Việt Nam. Hiện Haval H6 đang được phân phối tại Việt Nam với 1 phiên bản và giá niêm yết 986 triệu đồng. Tại thị trường Trung Quốc và Thái Lan, Haval H6 đều có doanh số khá tốt. Từ khi ra mắt thị trường Trung Quốc vào năm 2011 đến nay, mẫu SUV cỡ C này đã đạt doanh số cộng dồn hơn 4 triệu xe. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Haval H6 2025 mới.

