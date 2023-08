Haval H5 2024 - SUV Trung Quốc từ 394 triệu đồng, sắp về Việt Nam

Ngày 21/8/2023, các thông tin từ các quan chức của Haval cho biết rằng, thế hệ mới của chiếc SUV cỡ lớn của hãng, Haval H5 2024 mới đã chính thức được ra mắt tại Trung Quốc. Đây sẽ là lời đe dọa cho các hãng xe nội địa cũng như nước ngoài đang cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ lớn, lý do, Haval H5 là chiếc xe hiếm hoi có giá bán ấn tượng, nếu không muốn nói rẻ nhất trong các xe SUV cỡ lớn đang chinh phục thị trường tỷ dân này. Cụ thể, phần đầu xe Haval H5 thế hệ mới gồm các thanh trang trí mạ crôm dày dặn, chính giữa là lưới tản nhiệt 3 chiều cùng logo Haval có thiết kế vừa đủ để nhận diện. Thiết kế viền xung quanh phía trước cũng đơn giản và thực dụng. Tất nhiên, cụm đèn đa giác kích thước lớn cũng giúp chiếc xe này trông sáng sủa và rạng rỡ hơn ở mặt tiền. Nhìn từ bên thân xe, Haval H5 thế hệ mới có các hốc bánh trước và sau theo phong cách thiết kế hơi nhô cao, mang lại cảm giác cơ bắp. Đồng thời, nó có cột C dày dặn, trong khi cột D được sơn đen, gần với phong cách của một số mẫu SUV Mỹ. Ngoài ra, việc trang bị thêm mâm xe nhiều chấu cũng giúp tăng vẻ thời trang cho xe. Thiết kế đuôi xe tương đối đơn giản với cụm đèn hậu bố trí dọc 2 bên, nối liền bằng dải trang trí chính giữa và 2 ống xả hình chữ nhật 2 bên ở phía dưới đuôi xe. Ngoài ra, Haval H5 thế hệ mới còn có góc tiếp cận 25°, góc thoát 22°, khoảng sáng gầm 200 mm và khả năng lội nước sâu 600 mm. Về kích thước thân xe, Haval H5 thế hệ mới có các số đo bao gồm là chiều dài, chiều rộng, chiều cao của xe lần lượt là 5.190 mm x 1.905 mm x 1.835 mm, và chiều dài cơ sở đạt 3.140 mm, với kích thước này, Haval H5 được định vị là một chiếc SUV cỡ lớn. Mở cửa bước vào bên trong khoang lái Haval H5 thế hệ mới, có thể nói rằng, bên ngoài với thiết kế hầm hố, thì phần nội thất, thiết kế của tổng thể xe lại khá ưng ý, vẫn giữ được bầu không khí cứng cáp nhưng cũng bắt kịp xu hướng thiết kế hiện nay. Đầu tiên là việc Haval H5 thế hệ mới sử dụng đồng hồ treo và màn hình điều khiển trung tâm 12,3 inch nhưng vẫn giữ lại số lượng lớn nút bấm vật lý ở phần điều khiển trung tâm. Điều đáng nói và cũng có thể xem là sự hấp dẫn nhất của chiếc xe SUV cỡ lớn đến từ Trung Quốc, Haval H5 thế hệ mới chính là việc nó có cốp siêu lớn với độ s âu tối đa 1.965 mm và thể tích tối đa 2.116 lít, điều này giúp bạn tha hồ chất đồ. Về sức mạnh, SUV cỡ lớn Haval H5 thế hệ mới sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 218 mã lực, kết hợp với hộp số 8AT. Tiếp đến là phiên bản động cơ diesel có công suất cực đại 166 mã lực. Khung gầm sử dụng loại không chịu lực, được trang bị hệ thống treo độc lập xương đòn kép phía trước, hệ thống treo cầu liên kết năm liên kết phía sau và sẽ được trang bị hệ thống dẫn động bốn bánh chia sẻ thời gian + khóa vi sai cơ học Eaton.Giá bán xe Haval H5 2024 từ 122.800 nhân dân tệ đến 157.800 nhân dân tệ, 393 triệu đồng đến 506 triệu đồng. Theo số liệu bán hàng mới nhất được Great Wall Motors công bố, trong tháng 7 năm 2023, Great Wall Motors đã bán được 109.091 xe mới, tăng 7,03% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, có 28.920 mô hình năng lượng mới, tăng 163,1% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 26,51% tổng doanh số. Từ tháng 1 đến tháng 7/2023, doanh số cộng dồn của Great Wall Motors là 628.317 chiếc, trong đó 150.937 xe mới được bán ra nước ngoài, tăng 94,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, thương hiệu Haval đã bán được 62.967 xe trong tháng Bảy. Từ tháng 1 đến tháng 7, doanh số bán hàng cộng dồn của thương hiệu Haval là 355.611 xe. Bên cạnh những thành tựu đạt được, thương hiệu Haval cũng không ngừng ươm tạo những sản phẩm mới Haval B26 đã có tên gọi chính thức là Haval Raptor, tất nhiên hôm nay có thêm một thế hệ Haval H5 mới ra mắt, được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới cho sự phát triển của thương hiệu, cũng như mang đến sự tăng trưởng về doanh số. Video: Giới thiệu chi tiết mẫu xe SUV Haval H5 của trung Quốc.

