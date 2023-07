Haval Trung Quốc sắp mở đại lý tại Việt Nam sẽ ra mắt H5 2023

Haval đang là cái tên khá nóng trong cộng đồng chơi xe của nước ta, lý do là hãng xe đến từ Trung Quốc đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các đại lý chính hãng ở Hà Nội, nhằm để sớm giới thiệu tại Việt Nam dự kiến ngay trong tháng sau. Thậm chí, mẫu xe Haval H6 Hybrid 2023 mới cũng đã xuất hiện tại Hà Nội, sẵn sáng cho màn ra mắt. Còn tại thị trường quê nhà, thương hiệu con do Great Wall Motor (Trường Thành) thành lập đã gửi đi thông cáo báo chí với giới truyền thông Trung Quốc về việc chốt thời gian ra mắt cho chiếc xe SUV cỡ lớn H5 2023 của mình. Theo đó, mẫu xe này sẽ ra mắt vào Quý IV 2023. Haval H5 2023 mới dự kiến sẽ ra mắt vào Quý IV năm nay, xe được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của xe bán tải King Kong Cannon. Haval H5 2023 là mẫu SUV cỡ lớn được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của xe bán tải King Kong Cannon, trong đó, Haval H5 thế hệ mới được trang bị phong cách thiết kế rất độc đáo so với bản trước, đầu tiên chúng ta có thể nhận ra mặt tiền của xe đã có sự khác biệt với viền lưới tản nhiệt dày dặn, đường viền nan kép và đèn pha đa giác hai bên khiến chiếc xe này trông rất cứng cáp. Đồng thời, nhiều đường gân nổi trên nắp khoang động cơ cũng làm tăng vẻ cơ bắp cho chiếc SUV cỡ lớn Haval H5 2023. Phần thân xe trông khá dài, đặc biệt là cột C rất rộng, đường nóc có xu hướng thẳng, dự kiến sẽ có không gian ngồi và hộc chứa đồ tốt. Ở phía sau, chiếc SUV cỡ lớn Haval H5 2023 áp dụng thiết kế cụm đèn hậu dọc và được nối với nhau bằng một tấm trang trí màu đen, logo tiếng Anh của thương hiệu Haval nằm ở trung tâm, ống xả to lớn, được đặt đối xứng 2 bên. Cuối cùng là xe có kích thước bao gồm chiều dài, rộng và cao lần lượt là 5.190 mm, 1.905 mm và 1.835 mm, chiều dài cơ sở 3.140 mm. Từ những bức ảnh lộ diện, ta có thể thấy rằng bên trong Haval H5 2023 có nội thất 5 chỗ ngồi rộng rãi, khoang lái với điểm nhấn là trang bị vô lăng 4 chấu, tích hợp đầy đủ các nút bấm, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn, đặt nổi trên mặt táp-lô. Nội thất chiếc xe lộ diện có màu đen làm chủ đạo, bên cạnh hàng loạt chi tiết ốp kim loại như chấu vô lăng, viền cửa gió điều hòa và viền cụm điều khiển trung tâm. Trên cụm điều khiển trung tâm còn có cần số như cần đẩy máy bay quen thuộc của thương hiệu Haval, hàng ghế sau có cửa gió điều hòa riêng. Về sức mạnh, Haval H5 2023 được trang bị động cơ 2.0T với công suất cực đại 224 mã lực, ngoài ra xe cũng sẽ cung cấp động cơ diesel 2.0T với công suất 122 kW. Được biết, xe dự kiến sẽ ra mắt với nhiều phiên bản sức mạnh khác nhau để người tiêu dùng lựa chọn. Video: Chi tiết SUV cỡ lớn Haval H5 2023 của Trung Quốc.

Haval đang là cái tên khá nóng trong cộng đồng chơi xe của nước ta, lý do là hãng xe đến từ Trung Quốc đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các đại lý chính hãng ở Hà Nội, nhằm để sớm giới thiệu tại Việt Nam dự kiến ngay trong tháng sau. Thậm chí, mẫu xe Haval H6 Hybrid 2023 mới cũng đã xuất hiện tại Hà Nội, sẵn sáng cho màn ra mắt. Còn tại thị trường quê nhà, thương hiệu con do Great Wall Motor (Trường Thành) thành lập đã gửi đi thông cáo báo chí với giới truyền thông Trung Quốc về việc chốt thời gian ra mắt cho chiếc xe SUV cỡ lớn H5 2023 của mình. Theo đó, mẫu xe này sẽ ra mắt vào Quý IV 2023. Haval H5 2023 mới dự kiến sẽ ra mắt vào Quý IV năm nay, xe được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của xe bán tải King Kong Cannon. Haval H5 2023 là mẫu SUV cỡ lớn được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của xe bán tải King Kong Cannon, trong đó, Haval H5 thế hệ mới được trang bị phong cách thiết kế rất độc đáo so với bản trước, đầu tiên chúng ta có thể nhận ra mặt tiền của xe đã có sự khác biệt với viền lưới tản nhiệt dày dặn, đường viền nan kép và đèn pha đa giác hai bên khiến chiếc xe này trông rất cứng cáp. Đồng thời, nhiều đường gân nổi trên nắp khoang động cơ cũng làm tăng vẻ cơ bắp cho chiếc SUV cỡ lớn Haval H5 2023. Phần thân xe trông khá dài, đặc biệt là cột C rất rộng, đường nóc có xu hướng thẳng, dự kiến sẽ có không gian ngồi và hộc chứa đồ tốt. Ở phía sau, chiếc SUV cỡ lớn Haval H5 2023 áp dụng thiết kế cụm đèn hậu dọc và được nối với nhau bằng một tấm trang trí màu đen, logo tiếng Anh của thương hiệu Haval nằm ở trung tâm, ống xả to lớn, được đặt đối xứng 2 bên. Cuối cùng là xe có kích thước bao gồm chiều dài, rộng và cao lần lượt là 5.190 mm, 1.905 mm và 1.835 mm, chiều dài cơ sở 3.140 mm. Từ những bức ảnh lộ diện, ta có thể thấy rằng bên trong Haval H5 2023 có nội thất 5 chỗ ngồi rộng rãi, khoang lái với điểm nhấn là trang bị vô lăng 4 chấu, tích hợp đầy đủ các nút bấm, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn, đặt nổi trên mặt táp-lô. Nội thất chiếc xe lộ diện có màu đen làm chủ đạo, bên cạnh hàng loạt chi tiết ốp kim loại như chấu vô lăng, viền cửa gió điều hòa và viền cụm điều khiển trung tâm. Trên cụm điều khiển trung tâm còn có cần số như cần đẩy máy bay quen thuộc của thương hiệu Haval, hàng ghế sau có cửa gió điều hòa riêng. Về sức mạnh, Haval H5 2023 được trang bị động cơ 2.0T với công suất cực đại 224 mã lực, ngoài ra xe cũng sẽ cung cấp động cơ diesel 2.0T với công suất 122 kW. Được biết, xe dự kiến sẽ ra mắt với nhiều phiên bản sức mạnh khác nhau để người tiêu dùng lựa chọn. Video: Chi tiết SUV cỡ lớn Haval H5 2023 của Trung Quốc.