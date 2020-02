Harley-Davidson Cafe Racer độ hoàn mỹ từ XL1200CX Roadster

Một trong những mẫu xe có thiết kế lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua cổ điển, nhưng vẫn hầm hố đầy cơ bắp đặc trưng của dòng xe Mỹ chính là Harley-Davidson XL1200CX Roadster. Theo đánh giá cá nhân, đây là mẫu xe cơ bắp Harley-Davidson phong cách Roadster có kiểu dáng thiết kế đẹp và trẻ trung nhất của hãng xe môtô cơ bắp đến từ nước Mỹ. Mới đây, một bản độ dành riêng cho mẫu xe này đã dành chiến thắng trong một cuộc thi độ xe được tổ chức tại Nhật Bản mang tên "Battle of the Kings" tạm dịch là "Cuộc chiến của các nhà vua". Với phong cách Cafe Racer, mẫu xe Harley-Davidson XL1200CX độ này đã hoàn toàn biến đổi và mang vẻ đẹp độc tôn hơn so với nguyên bản. Là mẫu xe hiếm có của Harley-Davidson được trang bị phuộc ngược USD 43mm và trang bị vành đúc hợp kim nhôm thiết kế độc đáo dành riêng cho Roadster với nan hoa kép đan chéo ra viền ngoài bánh xe, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng khi di chuyển cùng kích thước vành trước 19 inch và vành sau 18 inch. Bản độ được thay đổi khá nhiều với ghi đông mới dạng clip-on, dáng xe trường hơn trước khi yên xe đặt cao hơn cùng với thiết kế đuôi gù chuẩn Cafe. Điểm nổi bật nhất trên bản độ Harley-Davidson Cafe Racer của tay chơi Nhật Bản đạt giải này chính là các chi tiết nằm ở khối động cơ của chiếc xe. Một loạt chi tiết ốp bưởng máy ở 2 bên côn và điện của chiếc xe đều đã được thiết kế lại, sử dụng màu sơn đen bóng cùng viền vàng nổi bật. Trên đó, các cánh tản nhiệt cũng được thêm vào khiến bộ phận này nổi bật và khỏe khoắn hơn rất nhiều. Như vậy, bản độ với hàng loạt chi tiết có độ hoàn thiện cực cao xứng đáng đạt giải cao nhất trong cuộc thi xe độ đỉnh cao tại Nhật Bản. Ngoài ra, việc vận hành chiếc xe cũng không hề quá khó, thậm chí thoải mái và đầy phong cách. Nếu bạn sở hữu một chiếc Harley-Davidson, còn chờ gì nữa mà không độ Cafe Racer? Video: Ngắm Harley-Davidson Street 750 độ phong cách Cafe Racer.

