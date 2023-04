Hãng xe tải JAC Trung Quốc sắp bán T9 Hunter tại Việt Nam

Vào ngày 10/4 vừa qua, hãng JAC, thương hiệu được người Việt biết nhiều đến các dòng xe tải, đã chính thức công bố thêm 1 mẫu xe bán tải cực chất mới được phát hành, đó chính là JAC T9 Hunter 2023 mới. Chiếc xe mới dựa trên nền tảng xe bán tải thùng rộng từ trung bình đến lớn của JAC. Mẫu xe bán tải JAC T9 Hunter hứa hẹn sẽ là chiến binh cực chất trong dải sản phẩm của JAC, hiện mẫu xe này đã được vén màn với rất nhiều phiên bản cho người dùng chọn lựa, ngoài bản máy xăng và dầu ra, JAC còn mang đến cho khách hàng mua T9 Hunter lựa chọn bản sử dụng động cơ plug-in hybrid và xe điện thuần túy. Nhìn từ thiết kế đầu xe, JAC T9 Hunter hoàn toàn mới gây ấn tượng mạnh với lưới tản nhiệt to lớn, có các nan dọc làm chủ đạo, chưa hết, các tấm ốp bằng nhựa màu đen nhám bao bọc lấy đèn pha, dải đèn LED chiếu sáng ban ngày hay toàn bộ cản trước, giúp mặt tiền của JAC T9 Hunter chẳng khác gì 1 chiến binh đã lên đầy đủ đồ bảo hộ. Xe có 3 loại đèn xếp tầng lên nhau, thấp nhất là đèn xi-nhanh, tiếp đến là đèn pha LED và cuối cùng là dải đèn LED chiếu sáng ban ngày nằm trên cao, thiết kế vuốt nhọn, rất cá tính. Tùy theo phiên bản mà lưới tản nhiệt 6 nan kép sẽ được sơn đen hoặc mạ crôm sáng bóng. JAC T9 Hunter mới sẽ có màu sơn thân xe tùy chỉnh độc quyền là xám Xingyao, tiếp theo đó là được trang bị mâm hợp kim nhôm cao cấp 18 inch hình vảy rồng, tạo hiệu ứng hình ảnh trẻ trung và năng động hơn, tất nhiên, bạn có thể chọn màu sơn khác cho xe, chẳng hạn đen, trắng hay đỏ đen rất thể thao. Mẫu xe này có kích thước bao gồm chiều dài 5.330 mm, rộng 1.965 mm và cao 1.920 mm (H) và chiều dài cơ sở 3.110 mm. JAC T9 Hunter 2023 được trang bị thùng hàng dài 1,81 m, có khả năng chuyên chở mạnh mẽ hơn các sản phẩm xe bán tải khác của JAC. Thiết kế nội thất lấy của JAC T9 Hunter được giới thiệu là lấy cảm hứng từ Tử Cấm Thành, cấu trúc đối xứng hình chữ T ngang dọc tạo không gian lái ổn định và rộng rãi. Bảng điều khiển chủ yếu được làm bằng vật liệu nhựa dẻo cao cấp, vật liệu phủ mềm có diện tích lớn và các tấm kết cấu hình học hình kim cương, với các tấm trang trí được chải màu xám lạc đà cùng các cửa thoát khí sơn đen đàn piano chạm khắc trên cửa sổ. Chiếc xe JAC T9 Hunter mới được trang bị bảng đồng hồ màn hình màu LCD 7 inch, tích hợp hai bộ giao diện UI năng động là Dongfang Xianglong và Arctic Blue Light. Xe có vô lăng thể thao, không có chấu vát đáy, mang đến cảm giác như buồng lái phi thuyền. Màn hình cảm ứng siêu lớn 10,4 inch, dựng dọc, tích hợp hệ thống điều khiển thông minh của toàn bộ xe, điện thoại di động có thể được kết nối với hệ thống xe thông qua ứng dụng Yilian và Haohanbang, nhờ đó mà có thể dễ dàng thực hiện các chức năng điều hướng bản đồ, âm nhạc, radio, video, thời tiết và điều hướng chế độ kép Beidou và GPS theo thời gian thực. JAC T9 Hunter được trang bị tiêu chuẩn hệ thống điều khiển bằng giọng nói thông minh, có thể điều khiển các chức năng của xe thông qua giọng nói, thuận tiện khi vận hành, có thể thực hiện đóng mở cửa sổ, khóa từ xa, mở cửa, tìm xe, truy vấn tình trạng xe, khởi động xe, bật tắt điều hòa, chờ nâng cấp OTA. Ngoài ra, xe còn cung cấp giao diện ETC và chức năng sạc không dây 50W. Về các cấu hình khác, tất cả các xe mới đều đạt tiêu chuẩn với đèn pha tự động, đèn chào mừng, đèn viền xung quanh, trần xe dệt kim cao cấp, ghế ngồi sang trọng kiểu Mỹ, logo thêu độc quyền, ghế trước sưởi ấm tự động, ghế chính điều chỉnh 6 hướng, tựa tay trung tâm hàng ghế trước tích hợp chức năng làm mát. Về sức mạnh, chiếc xe JAC T9 Hunter mới được trang bị động cơ xăng, dầu, plug-in hybrid và cả xe điện thuần túy. Công bố từ hãng cho biết, xe xăng Blue Whale 2.0TGDI với công suất tối đa 228 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Còn JAC T9 Hunter được trang bị động cơ diesel 2.0CTI mới của Ankang Technology với công suất tối đa 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 410 Nm. Toàn bộ dòng xe được trang bị hộp số 8AT. Chiếc xe mới sử dụng hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian điều khiển điện tử của BorgWarner và khóa vi sai cơ học của Eaton, nhờ đó mà giúp chiếc xe thoát khỏi sự cố một cách hiệu quả trong điều kiện đường xá khắc nghiệt. Với 7 chế độ lái, T9 Hunter có thể được chuyển đổi theo ý muốn, chẳng hạn như tiết kiệm, thể thao, tiêu chuẩn, tuyết, cùng 4L/4H/2H, để kiểm soát các điều kiện đường xá phức tạp khác nhau. Cuối cùng là chức năng đỗ xe tự động Autohold, hệ thống lái điện tử EPS trang bị tiêu chuẩn 3 chế độ điều khiển vô lăng giúp đánh lái nhẹ nhàng, chính xác. Xe có góc tiếp cận 30°, góc thoát 23° và góc vượt dọc 26°, khoảng sáng gầm xe cực cao hơn 230 mm và bộ lốp địa hình AT 18 inch, mang đến khả năng lội nước tối đa gần 1 m. Video: Xem chi tiết xe bán tải Jac T9 2023 tại Trung Quốc.

