"Hàng nóng" Ford Bronco Sport mới từ 606 triệu đồng sắp phủ sóng

Cụ thể, Ford Bronco Sport 2021 mới đã chính thức được hãng xe Mỹ đưa vào sản xuất từ 26/10/2020 tại nhà máy lắp ráp Ford Hermosillo ở Mexico. Việc chế tạo Bronco Sport đã bắt đầu ngay sau vài ngày mẫu xe này được ra mắt trực tuyến. Thực tế thì sự kiện giới thiệu mẫu xe SUV Ford Bronco Sport đã bị lu mờ bởi Bronco lớn hơn và có khả năng vượt địa hình hơn quá hấp dẫn giới truyền thông, mặc cho Bronco Sport vẫn sở hữu những tính năng off-road ấn tượng, đủ để đưa Bronco Sport trở thành mặt hàng "hot" trên thị trường SUV. Ford Bronco Sport thế hệ mới được cung cấp hai lựa chọn động cơ là máy EcoBoost 1.5L sản sinh công suất 181 mã lực, mô-men xoắn cực đại 257Nm, và máy EcoBoost 2.0L cho 245 mã lực cùng 372Nm (dành cho các mẫu Badlands và First Edition hàng đầu). Cả hai đều kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, riêng bản 2.0L sẽ có lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng. Dù không thể bằng với Ford Bronco nhưng Bronco Sport vẫn có thể chinh phục các địa hình hiểm trở nhờ vào việc chiếc xe có hệ thống treo chuyên biệt và hệ thống quản lý địa hình với 7 chế độ GOAT (Goes Over Any Terrain - Đi qua mọi địa hình), bao gồm Normal, Eco, Sport, Slippery và Sand. Bronco Sport cũng được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình Trail Control hỗ trợ vượt địa hình dễ dàng hơn.Giá xe Ford Bronco Sport sẽ rẻ hơn đáng kể so với Bronco, xe có giá khởi điểm từ 26.000 USD (khoảng 606 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn, trong khi bản Badlands cao cấp có giá từ 32.660 USD (khoảng 761,2 triệu đồng). Video: Hàng nóng Ford Bronco Sport mới có gì hay?

