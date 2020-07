Ford Bronco Sport 2021 ra mắt, giá từ 28.155 USD

Về thiết kế ngoại thất, có thể thấy Ford Bronco Sport 2021 mới sở hữu phong cách thiết kế đậm chất thể thao với ngoại thất hai tông màu. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình chữ nhật được đặt cạnh cụm đèn pha hình tròn. Đặc biệt, Ford Bronco Sport có phần nhô ra ngắn hơn để tối đa hóa khả năng off-road. Vòng ra phía sau, xe được trang bị cụm đèn hậu với thiết kế khá táo bạo cùng huy hiệu Bronco Sport nổi bật đặt ở cốp sau. Về kích thước, Bronco Sport có chiều dài tổng thể 4.387 mm, rộng 2.088 mm và chiều cao dao động từ 1.783 đến 1.890 mm, chiều dài cơ sở 2.670 mm. So với mẫu xe Escape, Bronco Sport ngắn hơn 198 mm, hẹp hơn 86 mm và cao hơn 147 mm, trong khi chiều dài cơ sở ngắn hơn 41 mm. Di chuyển vào bên trong, Mẫu xe SUV Ford Bronco Sport 2021 gây ấn tượng với một không gian cabin đơn giản đi kèm với một số điểm nhấn thú vị. Thiết kế nội thất không quá cầu kỳ sẽ giúp người dùng dễ dàng làm quen với Ford Bronco Sport. Xe được trang bị hệ thống thông tin giải trí SYNC 3 với màn hình cảm ứng 8 inch đặt giữa các cửa gió điều hòa đặt dọc và các núm điều khiển hệ thống âm thanh. Ở phía dưới là các núm điều khiển điều hòa nhiệt độ và bảng điều khiển trung tâm với thiết kế gọn gàng, hiện đại. Ford không công bố chi tiết các trang bị nội thất nhưng Bronco Sport sẽ được phân phối với 5 biến thể gồm Base, Big Bend, Outer Banks, Badlands và First Edition. Phiên bản cơ sở được cung cấp các trang bị nội thất khá đơn giản trong khi bản Big Bend sẽ được bổ sung thêm ghế ngồi bọc vải dễ lau dọn, hàng ghế thứ hai gập xuống, tính năng mở cửa không cần chìa, kính riêng tư, sàn cốp bằng cao su. Phiên bản Outer Banks sẽ sở hữu nhiều tính năng cao cấp hơn với ghế trước bọc da có sưởi và chỉnh điện, hệ thống đèn viền trang trí nội thất, khởi động xe từ xa và màn hình kỹ thuật số 6,5 inch trong cụm đồng hồ đo. Badlands là phiên bản tập trung vào các tính năng off-road dựa trên phiên bản Big Bend. Trong khi đó, bản First Edition được phát triển dựa trên bản Badlands với số lượng sản xuất giới hạn 2.000 chiếc. Phiên bản đặc biệt được trang bị các điểm nhấn trang trí tông màu tối, mâm xe 17 inch bọc trong lốp địa hình, ghế ngồi bọc da Navy Pier, vô lăng bọc da có sưởi, cửa sổ trời chỉnh điện và dàn âm thanh B&O 10 loa. Ford Bronco Sport 2021 được trang bị gói an toàn tiêu chuẩn Co-Pilot360 bao gồm các tính năng hỗ trợ tránh va chạm phía trước với phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo và chạm trước, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ giữ làn, camera chiếu hậu và đèn pha tự động. Dưới nắp ca-pô, xe được trang bị 2 lựa chọn động cơ khác nhau bao gồm động cơ EcoBoost 1.5L 3 xi-lanh sản sinh công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 257 Nm và động cơ EcoBoost 2.0L 4 xi-lanh cho công suất tối đa 245 mã lực và mô-men xoắn cực đại 372 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Riêng động cơ 2.0L sẽ có thêm hệ thống SelectShift với lẫy chuyển số gắn trên vô lăng. Nhằm mang đến cho người dùng những trải nghiệm off-road ấn tượng nhất, Ford đã trang bị cho Bronco Sport hệ thống quản lý địa hình với tối đa 7 chế độ GOAT (chữ viết tắt của Goes Over Any Terrain) bao gồm Normal, Eco, Sport, Slippery và Sand. Đối với những người thực sự đam mê off-road có thể lựa chọn bản Bronco Sport Badlands hoặc First Edition. Cả hai đều được trang bị hệ thống dẫn động bốn bánh 4x4 tiên tiến và công nghệ ly hợp kép độc quyền trong phân khúc cùng khóa vi sai. Ngoài ra, các phiên bản này còn được trang bị hệ thống treo được điều chỉnh độc đáo, chế độ lái GOAT được bổ sung thêm Mud/Ruts và Rock Crawl, mâm xe 17 inch trong bọc lốp xe địa hình kích thước 28,5 hoặc 29 inch. Khi được trang bị tất cả các tính năng off-road, Bronco Sport sẽ sở hữu khoảng sáng gầm xe tốt nhất phân khúc là 224 mm.Giá xe Ford Bronco Sport 2021 khởi điểm từ 28.155 USD (giá đã bao gồm phí vận chuyển), nó sẽ có mặt tại các đại lý ở Mỹ vào cuối năm nay. Video: Giới thiệu mẫu xe Ford Bronco Sport 2021 mới.

