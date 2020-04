Hãng Koenigsegg chào hàng siêu xe 3 chỗ ngồi, 700 mã lực

Cụ thể hơn, mẫu xe 3 cửa đậm chất tương lai này là tác phẩm đồ họa từ bộ phận thiết kế RAW Design House, từng được khởi động bởi nhà thiết kế Sasha Selipanov tại hãng siêu xe Koenigsegg rồi sau đó trở thành đơn vị chính thức của hãng xe Thụy Điển. Với tên gọi “RAW by Koenigsegg”, mẫu xe ý tưởng này được thiết kế bởi họa sĩ Esa Mustonen, dưới sự giám sát của Selipanov và Christian von Koenigsegg – CEO công ty. Điều thú vị, chiếc xe này cũng chính là tác phẩm trong luận án tốt nghiệp của Esa Mustonen. So với hai mẫu đàn anh là Koenigsegg Regera và Gemera, chiếc concept này sở hữu kích thước thon gọn hơn đáng kể. Nâng đỡ cho mẫu siêu xe này là một hệ khung gầm monocoque bằng sợi carbon trong khi sẽ chỉ có 3 chỗ ngồi xuất hiện. Cung cấp sức mạnh cho phiên bản siêu xe Koenigsegg 3 chỗ ngồi này dự kiến sẽ vẫn là khối động cơ Freevalve 3 xy lanh, tương tự như chiếc Gemera. Lượng công suất sản sinh từ khối máy này sẽ vào khoảng 700 mã lực, trong khi chiếc xe chỉ nặng 700 kg. Ngoài ra, tiếng ống xả gầm gừ trên phiên bản này cũng rất đáng được mong đợi. Về ngoại thất, thiết kế tổng thể của chiếc xe ý tưởng khá khác biệt so với những người anh em khác nhà Koenigsegg. Một số điểm nhấn đáng chú ý trên bức họa này sẽ bao gồm tấm kính chắn gió bao quanh, tấm trần 2 khoang khỏe khoắn, một mặt trước ấn tượng với các đường kẻ gân guốc, đèn pha đặt ngang và cuối cùng là dải đèn LED chạy ngang. Bước sang phía sau, bạn sẽ bắt gặp một bộ khuếch tản gió “chằng giống ai”, hệ thống ống xả kép và đèn hậu LED trên mẫu siêu xe ý tưởng Koenigsegg độc đáo này. Bước vào bên trong, kiểu bố cục 3 chỗ cho phép người lái ngồi chính giữa khoang cabin, tương tự như những gì McLaren đã làm trên mẫu Speedtail. Video: Chi tiết Koenigsegg Gemera, hệ truyền động cực khủng.

