"Hàng khủng Mercedes-AMG GT Black Series P One Editiontại Gumball 3000

Vào ngày 14/9, hành trình siêu xe Gumball 3000 đã chính thức được khai mạc tại đại lộ Lê Lợi (TP.HCM), quy tụ hơn 100 chiếc trên toàn thế giới tập hợp về Việt Nam. Dự kiến, đoàn xe sẽ khởi hành vào sáng nay ngày 15/9, đi qua Campuchia, Thái Lan, Malaysia và kết thúc tại Singapore. Trong buổi họp báo sự kiện, ông Maximillion Cooper – nhà sáng lập Gumball 3000 đã bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc đến những người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thiên tai đang diễn ra tại các tỉnh phía Bắc. Bên cạnh đó, ông Maximillion Cooper cũng phát động chiến dịch kêu gọi các thành viên tham gia và những người quan tâm hành trình siêu xe trên toàn thế giới chung tay ủng hộ gây quỹ, hỗ trợ người dân Việt Nam khắc phục hậu quả của bão lũ số 3. Dự kiến chương trình kêu gọi quyên góp sẽ diễn ra từ ngày 14/9 đến hết ngày 23/9/2024. Theo đại diện Ban Tổ chức, số tiền quyên góp được sẽ chuyển đến Mặt trận tổ quốc Quận 1. Mặc dù số lượng siêu xe tham gia hành trình Gumball 3000 2024 khá nhiều, nhưng vẫn có một số cái tên được giới mê xe đặc biệt quan tâm và mong chờ được mục sở thị. Điển hình là Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition hàng khủng trong bài. Lý do khiến siêu xe Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition nhận được rất nhiều sự chú ý của giới mộ điệu là vì mẫu xe này chỉ được sản xuất giới hạn với số lượng chỉ 275 chiếc trên toàn cầu. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải điều đặc biệt nhất khi nói về mẫu xe này. Ngay từ thời điểm ra mắt, Mercedes-Benz đã công bố sẽ chỉ bán xe Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition này cho những khách hàng đã đặt mua mẫu xe Mercedes-AMG One (vốn có giá từ 2,73 triệu USD ~ khoảng 63 tỷ đồng). Điều này đồng nghĩa với việc nếu bạn rất thích mẫu GT Black Series P One Edition và muốn sở hữu nó thì bạn sẽ phải chấp nhận việc mua cả thêm mẫu Mercedes-AMG One. K hông giống như hầu hết những chiếc Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition khác có màu sơn bạc chuyển dần sang màu đen ở phía sau, chiếc xe này được hoàn thiện hoàn toàn bằng màu sơn đen bóng cùng điểm nhấn là hàng trăm họa tiết ngôi sao ba cánh màu bạc đặc trưng của Mercedes được vẽ bằng tay khắp phía bên sau ngoài. Ngoài ra, để “hoà nhập” với dàn siêu xe tham dự Gumball 3000 2024, chủ sở hữu còn dán loạt decal ký tự, con số, logo trên khắp ngoại thất của Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition. Ngoài việc sở hữu màu “áo” đặc biệt, chiếc xe còn có các điểm nhấn ở viền và bánh xe mang màu Petronas. Mâm xe có kích thước 19 inch ở phía trước và 20 inch ở phía sau, được bao bởi bộ lốp Michelin Pilot Sport Cup 2 R có kích thước 295/35 phía trước và 335/30 phía sau. "Trái tim" của Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition là khối động cơ V8 Biturbo, sản sinh công suất 720 mã lực và 800 Nm mô-men xoắn, cao hơn tới 143 mã lực so với phiên bản Mercedes-AMG GT R. Đi kèm với đó là trang bị hộp số ly hợp kép 7 cấp mới, cho phép xe có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 3,1 giây, trước khi chạm ngưỡng tối đa 325 km/h. Video: Ngắm chi tiết Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition.

