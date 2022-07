“Thánh cuồng” Mercedes-Benz SLR McLaren chia sẻ siêu xe cực hiếm

Manny Khoshbin là "mối ruột" của các thương hiệu siêu xe hypercar như Pagani, Bugatti hay Koenigsegg cũng như một số hãng xe khác. Trong đó, hãng xe Mercedes-Benz được đại gia Manny Khoshbin ưu ái dành riêng 1 chỗ riêng biệt để chứa dàn xe của mình, nhưng đó không phải là SLR, SLS hay AMG GT R mà đại gia ngành bất động sản chủ yếu mua sắm dòng Mercedes-Benz SLR McLaren cực hiếm. Chỉ trong năm 2021 và 2022, Manny Khoshbin săn lùng liên tiếp 4 chiếc siêu xe Mercedes-Benz SLR McLaren giúp cho bộ sưu tập xe "mũi tên bạc" của mình lên con số 10 và chắc chắn đại gia này chưa chịu dừng lại. Có thể nói, Manny Khoshbin là 1 trong những tay cuồng siêu xe Mercedes-Benz SLR McLaren nhất thế giới khi đã sở hữu 10 chiếc và còn 1 số dự án đặc biệt khác mà đại gia này đang theo đuổi với siêu xe mũi tên bạc. Nhưng hiện tại, siêu xe mới nhất của hãng xe Đức được Manny Khoshbin đưa vào garage lại là một chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition chỉ được sản xuất 275 xe trên toàn thế giới Manny Khoshbin cho chiếc siêu xe đặc biệt Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition của mình đỗ trong garage chứa 10 siêu xe Mercedes-Benz SLR McLaren và khỏi phải nói, đại gia này mua Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition chỉ vì cho đủ số lượng xe giới hạn cũng như mới nhất nhà Mercedes-AMG. Có thể xem chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition hàng hiếm mà Manny Khoshbin chia sẻ là hậu bối đời thứ 3 của dòng siêu xe nhà Mercedes-Benz sau SLR và SLS. Chỉ có đúng 275 chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition được sản xuất đúng với số lượng siêu phẩm hypercar Mercedes-AMG One xuất xưởng nhưng không rõ là hãng xe Đức có ưu ái sản xuất thêm phiên bản này hay không. Trước đó, Mercedes-Benz cho biết chỉ bán xe Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition cho khách đặt mua Mercedes-AMG One. Ngoại thất chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition của đại gia Manny Khoshbin lấy cảm hứng từ các xe đua F1 cũng như siêu phẩm giới hạn Mercedes-AMG One chỉ có 275 chiếc trên toàn thế giới đi kèm mức giá bán 2,73 triệu đô la. Siêu xe Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition của "thánh cuồng" xe Mercedes-Benz SLR McLaren nhất thế giới được trang bị động cơ V8, Biturbo, sản sinh công suất tối đa 720 mã lực, cao hơn 143 mã lực so với phiên bản Mercedes-AMG GT R. Mô-men xoắn cực đại trên siêu xe Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition tăng thêm 100 Nm lên mức 800 Nm. Đi cùng động cơ trên là hộp số thể thao ly hợp kép 7 cấp mới, nhờ đó giúp siêu xe Mercedes-AMG GT Black Series phiên bản P One Edition có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,1 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h. Video: Manny Khoshbin tậu Mercedes-Benz SLR McLaren hàng hiếm.

Manny Khoshbin là "mối ruột" của các thương hiệu siêu xe hypercar như Pagani, Bugatti hay Koenigsegg cũng như một số hãng xe khác. Trong đó, hãng xe Mercedes-Benz được đại gia Manny Khoshbin ưu ái dành riêng 1 chỗ riêng biệt để chứa dàn xe của mình, nhưng đó không phải là SLR, SLS hay AMG GT R mà đại gia ngành bất động sản chủ yếu mua sắm dòng Mercedes-Benz SLR McLaren cực hiếm. Chỉ trong năm 2021 và 2022, Manny Khoshbin săn lùng liên tiếp 4 chiếc siêu xe Mercedes-Benz SLR McLaren giúp cho bộ sưu tập xe "mũi tên bạc" của mình lên con số 10 và chắc chắn đại gia này chưa chịu dừng lại. Có thể nói, Manny Khoshbin là 1 trong những tay cuồng siêu xe Mercedes-Benz SLR McLaren nhất thế giới khi đã sở hữu 10 chiếc và còn 1 số dự án đặc biệt khác mà đại gia này đang theo đuổi với siêu xe mũi tên bạc. Nhưng hiện tại, siêu xe mới nhất của hãng xe Đức được Manny Khoshbin đưa vào garage lại là một chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition chỉ được sản xuất 275 xe trên toàn thế giới Manny Khoshbin cho chiếc siêu xe đặc biệt Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition của mình đỗ trong garage chứa 10 siêu xe Mercedes-Benz SLR McLaren và khỏi phải nói, đại gia này mua Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition chỉ vì cho đủ số lượng xe giới hạn cũng như mới nhất nhà Mercedes-AMG. Có thể xem chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition hàng hiếm mà Manny Khoshbin chia sẻ là hậu bối đời thứ 3 của dòng siêu xe nhà Mercedes-Benz sau SLR và SLS. Chỉ có đúng 275 chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition được sản xuất đúng với số lượng siêu phẩm hypercar Mercedes-AMG One xuất xưởng nhưng không rõ là hãng xe Đức có ưu ái sản xuất thêm phiên bản này hay không. Trước đó, Mercedes-Benz cho biết chỉ bán xe Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition cho khách đặt mua Mercedes-AMG One. Ngoại thất chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition của đại gia Manny Khoshbin lấy cảm hứng từ các xe đua F1 cũng như siêu phẩm giới hạn Mercedes-AMG One chỉ có 275 chiếc trên toàn thế giới đi kèm mức giá bán 2,73 triệu đô la. Siêu xe Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition của "thánh cuồng" xe Mercedes-Benz SLR McLaren nhất thế giới được trang bị động cơ V8, Biturbo, sản sinh công suất tối đa 720 mã lực, cao hơn 143 mã lực so với phiên bản Mercedes-AMG GT R. Mô-men xoắn cực đại trên siêu xe Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition tăng thêm 100 Nm lên mức 800 Nm. Đi cùng động cơ trên là hộp số thể thao ly hợp kép 7 cấp mới, nhờ đó giúp siêu xe Mercedes-AMG GT Black Series phiên bản P One Edition có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,1 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h. Video: Manny Khoshbin tậu Mercedes-Benz SLR McLaren hàng hiếm.