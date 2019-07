Hà Nội: Xe sang BMW vứt chỏng chơ nửa năm không ai nhận

Cụ thể theo anh Phạm Văn người đưa những bức hình về chiếc xe sang BMW 3 Series lên mạng xã hội cho hay. Chiếc xe này hiện nằm "chình ình" trong ngõ 163 đường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khoảng 8 tháng nay. Trước đó, xe được chủ nhân mang đến một garage gần đó đại tu và chạy ngon lành, nhưng bất chợt sau đó vào khoảng trước Tết Nguyên đán thì vứt lại tại đây và không đến lấy nữa. "Thấy xe BMW nằm phơi nắng, phơi mưa ròng rã từ trước Tết âm lịch đến nay, quá xót xa, nhiều người dân hỏi thăm và tra cả biển số cùng số điện thoại dán ở xe nhưng đều không liên lạc được. Hiện chúng tối không biết chủ nhân là ai mà quẳng xe lâu như vậy làm phiền bà con nơi đây", anh Văn cho biết thêm. Sau khi hình ảnh chiếc xe sang BMW vứt xó được tung lên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng khi xem những hình ảnh còn tếu táo cho rằng; có thể chủ nhân của chiếc xe đã bị bắt cóc, thậm chí có người nhìn biển số xe còn đồn đoán chủ xe quay về Sài Gòn và không trở lại, thậm chí nhiều người còn nghi ngờ xe của tội phạm tẩu tán bằng chứng... Theo quan sát có thể thấy đây là chiếc xe sang BMW 3 Series đời 2004. Nhìn hiện trang bên ngoài, có thể thấy do để xe ngoài mưa nắng quá lâu nên chiếc xe đã xuống cấp nghiêm trọng như; lốp xe đã bị bẹp do lâu ngày không sử dụng, logo phía sau bị vặt, bụi phủ đầy thân xe... Đáng buồn hơn, chiếc xe BMW bị bỏ quên này cũng là nơi thường thường xuyên bị những người đi đường thiếu ý thức "xả bậy" khiến người dân không khỏi bức xúc và mong muốn sớm tìm ra chủ nhân hoặc nhờ các cơ quan chức năng di dời chiếc xe. Theo chủ garage ngay gần đó, từng sửa chưa chiếc xe này cho hay: “Đúng là chiếc xe này đã được sửa ở chỗ tôi trước Tết âm lịch đã sửa xong và sau đó có quay lại gửi nhờ. Do xưởng chật nên chủ xe đỗ tạm ở đường trong ngõ sau rồi cũng không thấy đến lấy". Ngay sau khi nhận được hình ảnh trên mạng xã hội, khá bất ngờ chủ nhân đã liên hệ để kéo xe đi. Mẫu xe sang BMW 3 Series 2004 là phiên bản được nâng cấp về ngoại hình và một số trang bị so với trước đó. Xe được trang bị khối động cơ 2.5l, sản sinh công suất tối đa 189 mã lực tại 6.000 vòng/phút và lực mô-men xoắn tối đa 245 Nm tại 3.500 vòng/phút. Hiện trên thị trường xe cũ, BMW 3 Series 2004 có giá khoảng hơn 200 triệu đồng. Video: Chi tiết xe sang BMW 3 Series 2004 đời cũ tại Hà Nội.

