Gumball 3000 - Đại hội siêu xe trăm tỷ tại Campuchia tới hơn 30 chiếc

Vào hôm qua, ngày 10/8/2024, tại một trung tâm thương mại ở Campuchia đã thu hút hàng nghìn người đến tham quan, lý do ở đây nhận được sự quan tâm đặc biệt đến thế là vì có dàn siêu xe trăm tỷ đồng tụ tập. Theo tìm hiểu, đây là hoạt động để quảng bá cho hành trình siêu xe lớn nhất thế giới Gumball 3000 2024 sắp diễn ra tại Campuchia vào tháng sau, trong đó, địa điểm xuất phát sẽ là TP HCM, Việt Nam, trong 2 ngày là 14 và 15/9/2024, trước khi xuất phát qua cửa khẩu để vào nước bạn. Dàn siêu xe mới tụ tập tại Campuchia ước tính có hơn 30 xe, trong đó, điểm nhấn của dàn xe này là bộ đôi siêu phẩm megacar bao gồm là Bugatti Chiron, Bugatti Chiron Super Sport và mẫu xe mới tinh, Lamborghini Revuelto. Ngoài siêu xe ra, dàn xe còn có các mẫu xế độ khủng, thậm chí, có chiếc xe Nissan GT-R độ 1.200 mã lực cũng đã từng định cư ở Việt Nam. Các siêu xe của Ferrari, Lamborghini, McLaren hay Aston Martin cũng làm cho tiệc siêu xe tại Campuchia thêm phần náo nhiệt. Được biết, hãng siêu xe nước Pháp chỉ sản xuất tổng cộng 60 chiếc Bugatti Chiron Super Sport trên toàn thế giới đi kèm mức giá bán lên đến 3,9 triệu đô la, tương đương khoảng 90 tỷ đồng, cao hơn 1,3 triệu đô la so với bản tiêu chuẩn và ước tính trên 20 xe đang có mặt tại châu Á. Siêu xe triệu đô Bugatti Chiron Super Sport vẫn được trang bị khối động cơ W16, dung tích 8.0 lít, 4 bộ tăng áp,sản sinh ra công suất tối đa 1.578 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.600 Nm. Những chiếc Bugatti Chiron Super Sport bản thương mại sau khi bán ra thị trường đã được hãng xe đến từ Pháp giới hạn vận tốc tối đa xuống còn 440 km/h nhằm đảm bảo an toàn và đáp ứng quy chuẩn. Video: Quảng bá Gumball 3000 2024 sắp diễn ra tại Campuchia.

Vào hôm qua, ngày 10/8/2024, tại một trung tâm thương mại ở Campuchia đã thu hút hàng nghìn người đến tham quan, lý do ở đây nhận được sự quan tâm đặc biệt đến thế là vì có dàn siêu xe trăm tỷ đồng tụ tập. Theo tìm hiểu, đây là hoạt động để quảng bá cho hành trình siêu xe lớn nhất thế giới Gumball 3000 2024 sắp diễn ra tại Campuchia vào tháng sau, trong đó, địa điểm xuất phát sẽ là TP HCM, Việt Nam, trong 2 ngày là 14 và 15/9/2024, trước khi xuất phát qua cửa khẩu để vào nước bạn. Dàn siêu xe mới tụ tập tại Campuchia ước tính có hơn 30 xe, trong đó, điểm nhấn của dàn xe này là bộ đôi siêu phẩm megacar bao gồm là Bugatti Chiron, Bugatti Chiron Super Sport và mẫu xe mới tinh, Lamborghini Revuelto. Ngoài siêu xe ra, dàn xe còn có các mẫu xế độ khủng, thậm chí, có chiếc xe Nissan GT-R độ 1.200 mã lực cũng đã từng định cư ở Việt Nam. Các siêu xe của Ferrari, Lamborghini, McLaren hay Aston Martin cũng làm cho tiệc siêu xe tại Campuchia thêm phần náo nhiệt. Được biết, hãng siêu xe nước Pháp chỉ sản xuất tổng cộng 60 chiếc Bugatti Chiron Super Sport trên toàn thế giới đi kèm mức giá bán lên đến 3,9 triệu đô la, tương đương khoảng 90 tỷ đồng, cao hơn 1,3 triệu đô la so với bản tiêu chuẩn và ước tính trên 20 xe đang có mặt tại châu Á. Siêu xe triệu đô Bugatti Chiron Super Sport vẫn được trang bị khối động cơ W16, dung tích 8.0 lít, 4 bộ tăng áp,sản sinh ra công suất tối đa 1.578 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.600 Nm. Những chiếc Bugatti Chiron Super Sport bản thương mại sau khi bán ra thị trường đã được hãng xe đến từ Pháp giới hạn vận tốc tối đa xuống còn 440 km/h nhằm đảm bảo an toàn và đáp ứng quy chuẩn. Video: Quảng bá Gumball 3000 2024 sắp diễn ra tại Campuchia.