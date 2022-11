Giá xe Honda Civic Type R 2023 tăng hơn 124 triệu đồng tại Mỹ

Cụ thể tại xứ cờ hoa, giá xe Honda Civic Type R 2023 mới sẽ có giá khởi điểm từ 43.990 USD (1,093 tỷ đồng), con số này bao gồm 42.895 USD (1,066 tỷ đồng) giá niêm yết chính hãng và 1.095 USD (27 triệu đồng) phí giao xe cho khách hàng. Như vậy, giá Civic Type R mới tại Mỹ đắt hơn thế hệ trước đây khoảng 5.000 USD (124 triệu đồng). Được trang bị bản nâng cấp của khối động cơ tăng áp 4 xi-lanh thẳng hàng K20C1 của Honda, mẫu xe mới sẽ tạo ra công suất 315 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn 420 Nm trong khoảng từ 2.600 đến 4.000 vòng/phút. Honda Civic Type R đời 2023 sẽ là mẫu xe thương mại mạnh mẽ nhất mà Honda từng cung cấp cho khách hàng Mỹ. Honda cho biết thương hiệu đã nâng cấp bộ tăng áp tạo ra áp suất trên một dải vòng quay rộng hơn bằng cách thay đổi kích thước, hình dạng và số lượng cánh tua-bin bên trong. Trong khi đó, lưu lượng khí nạp tăng và hệ thống xả hiệu quả hơn với các van hoạt động giúp khối động cơ trở nên mạnh mẽ hơn. Các khe hở của lưới tản nhiệt lớn hơn, bộ tản nhiệt lớn hơn và quạt mới có đường kính lớn giúp sử dụng được lâu hơn, vì những trang bị này giúp đảm bảo hiệu suất tối ưu, bền vững trong quá trình lái xe. Hộp số sàn sáu cấp cũng được cải tiến để tăng khả năng vận hành của xe. Bánh đà nhẹ và hệ thống điều chỉnh vòng tua đã được sửa đổi giúp đảm bảo việc giảm số hoàn hảo, từ đó giúp xe duy trì sự ổn định khi vào cua. Mặt khác, cần gạt có độ cứng cao và bộ chuyển số được tối ưu hóa và bộ vi sai hạn chế trượt xoắn giúp tăng lực ép hiệu quả hơn. Do dựa trên Civic Hatchback thế hệ thứ 11 nên mẫu xe này có chiều dài cơ sở dài hơn 3,5 cm để mang lại cảm giác lái êm ái hơn và độ ổn định cao hơn. Trục trước của xe dài hơn 2,5 cm và trục sau cũng dài hơn 1,9 cm so với Type R thế hệ tiên nhiệm. Bên cạnh đó, xe được trang bị hệ thống treo sau đa liên kết giúp mẫu xe mới có độ ổn định trên đường thẳng và đem lại cảm giác lái tốt hơn. Thân xe hiện dài hơn 2 cm, thấp hơn 1,2 cm và rộng hơn 1,5 cm so với mẫu xe cũ với các phần chắn bùn được mở rộng. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim đen mờ 19 inch với bộ lốp Michelin Pilot Sport 4S đặt riêng, rộng hơn 2 cm so với thế hệ trước. Khi ra mắt, khách hàng Mỹ sẽ có tùy chọn một trong năm màu cho mẫu 2023 bao gồm màu trắng Championship White (độc quyền của Type R), màu đỏ Rallye Red, màu xanh Boost Blue, màu đen Crystal Black Pearl và màu xám Sonic Grey Pearl. Bên trong, mẫu xe mới có ghế, thảm và trang trí thể thao màu đỏ, cũng như núm chuyển số bằng nhôm, và bảng điều khiển Type R nối tiếp trên bảng điều khiển. Vị trí đặt ghế này cho phép người lái ngồi thấp hơn trước nhờ các trụ mỏng hơn, gương chiếu hậu thay đổi vị trí và mui xe thấp hơn. Bảng điều khiển kỹ thuật số mới được thiết kế gọn gàng và dễ đọc nhất có thể để cung cấp thông tin quan trọng khi người lái xe ở tốc độ cao. Mẫu xe được trang bị chế độ + R, đặt chỉ báo vòng quay lấy cảm hứng từ xe đua và thông tin vị trí bánh răng ở đầu màn hình. Trong khi đó, màn hình thông tin giải trí 9 inch đi kèm với bộ dữ liệu hiệu suất Honda LogR độc quyền, giúp theo dõi và ghi lại các thông số hiệu suất trong thời gian thực để cải thiện kỹ năng của bạn khi bạn đang lái xe trên một chặng đường kín. Màn hình thông tin giải trí cũng đi kèm với khả năng tương thích Apple CarPlay và Android Auto không dây, trong khi sạc không dây tương thích Qi và hệ thống âm thanh cao cấp Bose Centerpoint làm tăng thêm vẻ sang trọng cho chiếc xe hot hatch vốn được thiết kế để chinh phục các đường đua. Mẫu xe Honda Civic Type R 2023 thể thao thế hệ mới được sản xuất tại nhà máy Honda Yorii ở Nhật Bản, nhưng động cơ được sản xuất từ nhà máy động cơ Anna ở Sidney, Ohio. Video: Xem nhanh Honda Civic Type R 2023 tại VMS 2022.

