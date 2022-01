Genesis G90 Limousine từ 2,3 tỷ đồng “bằng xương, bằng thịt”

Genesis G90 thế hệ mới đã chính thức trình làng tại thị trường Hàn Quốc vào hồi giữa tháng 12 năm ngoái. Ở thị trường này, Genesis G90 2022 có 2 phiên bản là tiêu chuẩn và trục cơ sở dài Limousine. So với bản tiêu chuẩn, G90 Limousine 2022 chẳng những có kích thước lớn hơn mà còn khác biệt cả về thiết kế lẫn động cơ. Mãi đến nay, thông số động cơ của Genesis G90 Limousine 2022 mới được hé lộ. Theo Bộ Môi trường Hàn Quốc, Genesis G90 Limousine 2022 hạng sang được trang bị hệ truyền động mild hybrid, bao gồm máy xăng V6, tăng áp, dung tích 3.5L và bộ siêu nạp điện 48V. Hệ truyền động này tạo ra công suất tối đa 415 mã lực tại tua máy 5.800 vòng/phút trong khi mô-men xoắn cực đại chưa được hé lộ. Như vậy, so với bản tiêu chuẩn, Genesis G90 Limousine 2022 mạnh hơn 45 mã lực. Tại thị trường Hàn Quốc, Genesis G90 2022 bản thường được trang bị động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.5L, tạo ra công suất tối đa 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động cầu sau tiêu chuẩn hoặc hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tùy chọn. Khác với bản thường, Genesis G90 Limousine 2022 chỉ được trang bị hệ truyền động AWD. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của mẫu xe này hiện chưa được công bố nhưng hứa hẹn sẽ khá thấp. Về kích thước, Genesis G90 Limousine 2022 sở hữu chiều dài 5.465 mm, chiều rộng 1.930 mm, chiều cao 1.490 mm và chiều dài cơ sở 3.370 mm. So với bản thường, mẫu xe này có chiều dài cơ sở tăng đến 190 mm, từ đó mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn nhiều. Khi nhìn bên ngoài, người dùng có thể phân biệt Genesis G90 Limousine 2022 với bản thường nhờ bộ vành la-zăng 20 inch với thiết kế riêng và cột B mạ crôm sang trọng hơn. Ngoài ra, Genesis G90 Limousine 2022 còn được trang bị hệ thống treo khí nén đa buồng và hệ thống đánh lái cầu sau chủ động tiêu chuẩn. Bên trong mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này là nội thất bọc da và ốp gỗ sang trọng. Xe được trang bị vô lăng 2 chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình trung tâm, cùng có kích thước 12,3 inch, hệ thống quét vân tay để khởi động máy, hệ thống điều hòa đi kèm màn hình nhỏ cũng như núm xoay chuyển số trên cụm điều khiển trung tâm. Tiếp đến là tính năng cập nhật phần mềm qua Wi-Fi, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 23 loa với loa tweeter bật lên khi cần, 2 cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống đèn viền nội thất có thể chỉnh độc lập. Cuối cùng là hệ thống nước hoa trên xe với 3 mùi hương, rèm cửa, ghế trước mát-xa 4 chế độ, ghế VIP ở phía sau và 2 màn hình giải trí dạng cảm ứng 10,2 inch dành cho hành khách. Để đảm bảo an toàn cho người dùng, mẫu sedan hạng sang này được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe trên cao tốc Highway Driving Assist 2 và hệ thống kiểm soát hành trình thông minh như cũ. Đáng tiếc là xe hiện chưa có hệ thống hỗ trợ lái xe tự động cấp độ 3. Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Genesis G90 Limousine 2022 có mức bán ra khởi điểm từ 165,57 triệu Won (khoảng 3,2 tỷ đồng). So với các đối thủ Đức như Mercedes-Benz S-Class và BMW 7-Series, mẫu xe sang Hàn Quốc này rẻ hơn đáng kể. Video: Giới thiệu sedan hạng sang Genesis G90 Limousine mới.

Genesis G90 thế hệ mới đã chính thức trình làng tại thị trường Hàn Quốc vào hồi giữa tháng 12 năm ngoái. Ở thị trường này, Genesis G90 2022 có 2 phiên bản là tiêu chuẩn và trục cơ sở dài Limousine. So với bản tiêu chuẩn, G90 Limousine 2022 chẳng những có kích thước lớn hơn mà còn khác biệt cả về thiết kế lẫn động cơ. Mãi đến nay, thông số động cơ của Genesis G90 Limousine 2022 mới được hé lộ. Theo Bộ Môi trường Hàn Quốc, Genesis G90 Limousine 2022 hạng sang được trang bị hệ truyền động mild hybrid, bao gồm máy xăng V6, tăng áp, dung tích 3.5L và bộ siêu nạp điện 48V. Hệ truyền động này tạo ra công suất tối đa 415 mã lực tại tua máy 5.800 vòng/phút trong khi mô-men xoắn cực đại chưa được hé lộ. Như vậy, so với bản tiêu chuẩn, Genesis G90 Limousine 2022 mạnh hơn 45 mã lực. Tại thị trường Hàn Quốc, Genesis G90 2022 bản thường được trang bị động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.5L, tạo ra công suất tối đa 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động cầu sau tiêu chuẩn hoặc hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tùy chọn. Khác với bản thường, Genesis G90 Limousine 2022 chỉ được trang bị hệ truyền động AWD. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của mẫu xe này hiện chưa được công bố nhưng hứa hẹn sẽ khá thấp. Về kích thước, Genesis G90 Limousine 2022 sở hữu chiều dài 5.465 mm, chiều rộng 1.930 mm, chiều cao 1.490 mm và chiều dài cơ sở 3.370 mm. So với bản thường, mẫu xe này có chiều dài cơ sở tăng đến 190 mm, từ đó mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn nhiều. Khi nhìn bên ngoài, người dùng có thể phân biệt Genesis G90 Limousine 2022 với bản thường nhờ bộ vành la-zăng 20 inch với thiết kế riêng và cột B mạ crôm sang trọng hơn. Ngoài ra, Genesis G90 Limousine 2022 còn được trang bị hệ thống treo khí nén đa buồng và hệ thống đánh lái cầu sau chủ động tiêu chuẩn. Bên trong mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này là nội thất bọc da và ốp gỗ sang trọng. Xe được trang bị vô lăng 2 chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình trung tâm, cùng có kích thước 12,3 inch, hệ thống quét vân tay để khởi động máy, hệ thống điều hòa đi kèm màn hình nhỏ cũng như núm xoay chuyển số trên cụm điều khiển trung tâm. Tiếp đến là tính năng cập nhật phần mềm qua Wi-Fi, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 23 loa với loa tweeter bật lên khi cần, 2 cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống đèn viền nội thất có thể chỉnh độc lập. Cuối cùng là hệ thống nước hoa trên xe với 3 mùi hương, rèm cửa, ghế trước mát-xa 4 chế độ, ghế VIP ở phía sau và 2 màn hình giải trí dạng cảm ứng 10,2 inch dành cho hành khách. Để đảm bảo an toàn cho người dùng, mẫu sedan hạng sang này được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe trên cao tốc Highway Driving Assist 2 và hệ thống kiểm soát hành trình thông minh như cũ. Đáng tiếc là xe hiện chưa có hệ thống hỗ trợ lái xe tự động cấp độ 3. Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Genesis G90 Limousine 2022 có mức bán ra khởi điểm từ 165,57 triệu Won (khoảng 3,2 tỷ đồng). So với các đối thủ Đức như Mercedes-Benz S-Class và BMW 7-Series, mẫu xe sang Hàn Quốc này rẻ hơn đáng kể. Video: Giới thiệu sedan hạng sang Genesis G90 Limousine mới.