Genesis G70 2021 từ 830 triệu đồng tại Hàn, lộ trang bị “tận nóc“

Genesis G70 2021 mới sử dụng ngôn ngữ với lưới tản nhiệt hình kim cương cỡ lớn chiếm toàn bộ đầu xe. Đường dập trên nắp ca pô dày bản và thanh lịch. Cản trước mở rộng và hầm hố hơn. Thay đổi dễ thấy thứ hai chính là cụm đèn pha truyền thống sẽ được thay thế bằng đèn pha LED kép song song ấn tượng, được gọi tên là Quad Lamps. Thiết kế cụm đèn hậu tương tự đèn trước với 2 dải LED song song đến nắp cốp. Thân xe Genesis G70 thế hệ mới được nhấn mạnh bằng đường dập thân vai và góc kính hất lên. Hoàn thiện thiết kế là bộ mâm họa tiết mới với kẹp phanh đỏ ẩn hiện. Viền ốp ống xả cũng có màu đỏ. Nắp khoang hành lý được hoàn thiện như là đã gắn sẵn cánh lướt gió. Dưới cản là hệ thống 2 ống xả hình oval đi cùng bộ khuếch tán không khí. Được biết, khách hàng của dòng xe này có đến 14 màu sắc ngoại thất để lựa chọn. Trong đó có 2 tùy chọn màu metallic (ánh kim loại) và 3 tùy chọn màu matte (màu nhám mờ). Khu vực nội thất của G70 mới cũng được thừa hưởng nhiều tiện ích và ảnh hưởng thiết kế vừa đàn anh G80. Hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 10,25 inch lớn hơn trước được bố trí ngay trung tâm. Xe sở hữu giao diện người dùng độc quyền của Genesis và khả năng cập nhật chức năng định vị vô tuyến (over-the-air). Màn hình trung tâm cũng được làm lớn hơn và rõ nét, dễ nhìn hơn. Xe còn đi kèm hệ sạc không dây nhanh hơn. Cuối cùng, vì là một mẫu xe sang, G70 cũng đầu tư nhiều vào khả năng cách âm. Hãng xe Hàn cho biết đã nâng cấp kính chắn gió và kính trước giúp tăng cường sự yên tĩnh cho nội thất, làm cho không gian nội thất vốn đã yên tĩnh, nay lại càng dễ chịu hơn. G70 được trang bị màn hình 10,25 inch tiêu chuẩn với nhiều tính năng như: Chức năng cập nhật không dây cho định vị; Genesis CarPay; Nhận diện giọng nói (Voice-recognition car control); Nhận diện chủ xe (Valet Mode); Camera 360 từ xa (Remote 360° view); Kết nối nhà thông minh (Home Connect (Car-to-home, Home-to-Car)); Kết nối điện thoại (Apple CarPlay và Android Auto); Động cơ Genesis G70 sử dụng 3 động cơ gồm: động cơ xăng 2.0L 4 xy lanh thẳng hàng, động cơ xăng V6 3.3L, động cơ dầu tăng áp 2.2L. Tất cả các phiên bản G70 facelift đều sẽ có chế độ lái “Sports+”, giúp đem đến cảm giác lái phấn khích hơn. Bản V6 3.3L với gói trang bị thể thao Sports package sẽ có thêm hệ thống van xả Variable Exhaust Valve System, hệ thống hỗ trợ drift Dynamic AWD System. Genesis G70 2021 được trang bị vô số công nghệ an toàn. Có thể kể đến một số như:Hỗ trợ tiền va chạm phía trước (Forward Collision-Avoidance Assist - FCA); cảnh báo điểm mù (Blind-Spot Collision-Avoidance Assist - BCA); Cảnh báo an toàn trước khi mở cửa xe (Safe Exit Warning - SEW); tránh va chạm phía sau (Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist - RCCA); Ga tự động kết hợp định vị (Navigation-based Smart Cruise Control - NSCC); Hỗ trợ theo dấu làn đường (Lane Following Assist - LFA); Phanh đa va chạm (Multi Collision Brake - MCB); Cảnh báo quên hành khách sau xe (Rear Occupant Alert - ROA); Đèn dẫn đường (Back-up guide lamp) Giá xe Genesis G70 2021 sẽ bán ra từ 40,35 - 45,85 triệu won (tương đương 830-940 triệu đồng) tại thị trường Hàn Quốc.Ra đời từ năm 2017 cho đến nay, dòng xe Genesis G70 vẫn còn khá non trẻ nếu so với các đối thủ đến từ châu Âu mà nó đang cạnh tranh như Mercedes-Benz C-Class, BMW 3 Series, Audi A4 hay đối thủ châu Á – Lexus IS. Video: Những điểm nhấn trên Genesis G70 2021.

Genesis G70 2021 mới sử dụng ngôn ngữ với lưới tản nhiệt hình kim cương cỡ lớn chiếm toàn bộ đầu xe. Đường dập trên nắp ca pô dày bản và thanh lịch. Cản trước mở rộng và hầm hố hơn. Thay đổi dễ thấy thứ hai chính là cụm đèn pha truyền thống sẽ được thay thế bằng đèn pha LED kép song song ấn tượng, được gọi tên là Quad Lamps. Thiết kế cụm đèn hậu tương tự đèn trước với 2 dải LED song song đến nắp cốp. Thân xe Genesis G70 thế hệ mới được nhấn mạnh bằng đường dập thân vai và góc kính hất lên. Hoàn thiện thiết kế là bộ mâm họa tiết mới với kẹp phanh đỏ ẩn hiện. Viền ốp ống xả cũng có màu đỏ. Nắp khoang hành lý được hoàn thiện như là đã gắn sẵn cánh lướt gió. Dưới cản là hệ thống 2 ống xả hình oval đi cùng bộ khuếch tán không khí. Được biết, khách hàng của dòng xe này có đến 14 màu sắc ngoại thất để lựa chọn. Trong đó có 2 tùy chọn màu metallic (ánh kim loại) và 3 tùy chọn màu matte (màu nhám mờ). Khu vực nội thất của G70 mới cũng được thừa hưởng nhiều tiện ích và ảnh hưởng thiết kế vừa đàn anh G80. Hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 10,25 inch lớn hơn trước được bố trí ngay trung tâm. Xe sở hữu giao diện người dùng độc quyền của Genesis và khả năng cập nhật chức năng định vị vô tuyến (over-the-air). Màn hình trung tâm cũng được làm lớn hơn và rõ nét, dễ nhìn hơn. Xe còn đi kèm hệ sạc không dây nhanh hơn. Cuối cùng, vì là một mẫu xe sang, G70 cũng đầu tư nhiều vào khả năng cách âm. Hãng xe Hàn cho biết đã nâng cấp kính chắn gió và kính trước giúp tăng cường sự yên tĩnh cho nội thất, làm cho không gian nội thất vốn đã yên tĩnh, nay lại càng dễ chịu hơn. G70 được trang bị màn hình 10,25 inch tiêu chuẩn với nhiều tính năng như: Chức năng cập nhật không dây cho định vị; Genesis CarPay; Nhận diện giọng nói (Voice-recognition car control); Nhận diện chủ xe (Valet Mode); Camera 360 từ xa (Remote 360° view); Kết nối nhà thông minh (Home Connect (Car-to-home, Home-to-Car)); Kết nối điện thoại (Apple CarPlay và Android Auto); Động cơ Genesis G70 sử dụng 3 động cơ gồm: động cơ xăng 2.0L 4 xy lanh thẳng hàng, động cơ xăng V6 3.3L, động cơ dầu tăng áp 2.2L. Tất cả các phiên bản G70 facelift đều sẽ có chế độ lái “Sports+”, giúp đem đến cảm giác lái phấn khích hơn. Bản V6 3.3L với gói trang bị thể thao Sports package sẽ có thêm hệ thống van xả Variable Exhaust Valve System, hệ thống hỗ trợ drift Dynamic AWD System. Genesis G70 2021 được trang bị vô số công nghệ an toàn. Có thể kể đến một số như:Hỗ trợ tiền va chạm phía trước (Forward Collision-Avoidance Assist - FCA); cảnh báo điểm mù (Blind-Spot Collision-Avoidance Assist - BCA); Cảnh báo an toàn trước khi mở cửa xe (Safe Exit Warning - SEW); tránh va chạm phía sau (Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist - RCCA); Ga tự động kết hợp định vị (Navigation-based Smart Cruise Control - NSCC); Hỗ trợ theo dấu làn đường (Lane Following Assist - LFA); Phanh đa va chạm (Multi Collision Brake - MCB); Cảnh báo quên hành khách sau xe (Rear Occupant Alert - ROA); Đèn dẫn đường (Back-up guide lamp) Giá xe Genesis G70 2021 sẽ bán ra từ 40,35 - 45,85 triệu won (tương đương 830-940 triệu đồng) tại thị trường Hàn Quốc.Ra đời từ năm 2017 cho đến nay, dòng xe Genesis G70 vẫn còn khá non trẻ nếu so với các đối thủ đến từ châu Âu mà nó đang cạnh tranh như Mercedes-Benz C-Class, BMW 3 Series, Audi A4 hay đối thủ châu Á – Lexus IS. Video: Những điểm nhấn trên Genesis G70 2021.