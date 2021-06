Geely Trung Quốc ra mắt xe điện Vision Starburst hoàn toàn mới

Geely hiện là một trong những nhà sản xuất xe lớn nhất Trung Quốc, và cũng là công ty mẹ của những Volvo, Lotus, Polestar, và Lynk & Co. Không chỉ đầu tư thâu tóm các thương hiệu nước ngoài, công ty này cũng muốn những chiếc xe do chính mình làm ra trở nên hấp dẫn, vì vậy đã nỗ lực nâng cao mảng thiết kế trong thời gian gần đây. Để chứng minh triết lý thiết kế “Vũ trụ Mở rộng” của mình tiến xa tới đâu, mới đây hãng đã giới thiệu mẫu concept Geely Vision Starburst chạy điện. Một điểm kỳ lạ là Geely không dành nhiều thời gian để miêu tả mẫu concept mới này. Mục đích duy nhất của nó dường như là thể hiện vũ trụ bao la có thể truyền cảm thiết kế xe ra sao. Không tiết lộ cụ thể mẫu concept được chế tạo trên khung gầm nào và có trang bị hệ truyền động gì, nhưng có thể khá chắc rằng mẫu xe điện Vision Starburst có khung gầm Sustainable Experience Architecture (SEA). Bên cạnh các bức ảnh chứng thức do Geely cung cấp, video trên cho thấy mẫu concept này chỉ có thể là xe điện thuần túy. Nguyên nhân là ngoài số lượng đèn chiếu sáng vô cùng tốn năng lượng, chiếc xe có lưới tản nhiệt phía trước khép kín và thiếu các ống xả như ở xe chạy xăng dầu truyền thống. Video cũng cho thấy thân vỏ xe dường như có lắp đặt hệ thống LiDAR, hứa hẹn Vision Starburst sẽ theo đuổi công nghệ tự lái nếu nó được đưa vào sản xuất thật. Hình ảnh bên sườn cho thấy Geely Vision Starburst 2022 mới có trang bị bộ bánh xe lớn, cửa mở không có tay nắm. Nội thất Geely Vision Starburst đậm tính công nghệ cao với hệ thống đèn xung quanh "Cosmic Ray", màn hình cảm ứng lớn, vô lăng lạ mắt Khung gầm SEA của Geely có thể phù hợp xe từ phân khúc A cho tới E, và cung cấp cự li di chuyển lên tới 700 km với cụm pin lớn nhất. Geely hứa hẹn rằng cụm pin của họ có thể tồn tại 2 triệu km, và các mẫu xe có thể trang bị từ 1 cho tới 3 mô tơ điện đối với các phiên bản hiệu suất cao. Tính chất mô-dun năng động này giúp Geely có thể cung cấp khung gầm SEA cho mọi công ty muốn sản xuất và bán xe điện trên thế giới. Video: Geely trình làng mẫu concept mới Vision Starburst chạy điện.

