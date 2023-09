Geely Panda Knight, "đối thủ" Vinfast VF3 chào bán chỉ 175 triệu đồng

Vào ngày 15/9/2023, Geely Panda Knight 2023 mới đã chính thức ra mắt, xe chỉ có 1 mẫu được ra mắt, với giá bán 53.900 nhân dân tệ (tương đương 175 triệu đồng). Geely Panda Knight là tác phẩm tiêu biểu cho kỷ nguyên xe điện siêu nhỏ 2.0 của Geely, đồng thời cũng là chiếc xe siêu nhỏ chạy điện địa hình thuần túy đầu tiên được tích hợp sạc nhanh và chậm. Quả thực, chiếc xe mới này là duy nhất trên thị trường xe điện siêu nhỏ, cả về thiết kế lẫn định vị sản phẩm. Về ngoại hình, so với mẫu Panda Mini có thiết kế hơi mềm mại và dễ thươn thì “độ cứng” của SUV điện Geeley Panda Knight đã được cải thiện lên nhiều bậc, có thể thấy thiết kế cản trước của xe mới là rất hoang dã, phía trước còn có đèn huỳnh quang, móc kéo màu vàng. Đồng thời, mặt trước của chiếc xe Geely Panda Knight cũng giống như một chiếc xe địa hình hạng nặng, lưới tản nhiệt vuông + đèn pha tròn trông rất sang trọng và khí chất của nó cao hơn nhiều so với những chiếc xe điện siêu nhỏ thông thường, không quá lời khi gọi Geely Panda Knight là "tiểu Mercedes-Benz G-Class". Đến với phần giá để hành lý, nó được thiết kế hai màu, chiếc xe Geely Panda Knight thậm chí còn được trang bị bậc thang bên hông rất hoang dã, ốp hông và vành bánh xe cũng được trang bị chắn bùn rộng màu đen, tạo nên sự tương phản rõ nét với kích thước thân xe nhỏ gọn. Phần đuôi xe cũng vậy, thậm chí còn có thể so sánh với một số loại xe địa hình hạng nặng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, thiết kế hình dạng của nhóm đèn hậu hơi kỳ lạ, điều này cũng khiến chúng tôi cảm thấy khó chịu, nhưng dù sao, Geely Panda Knight cũng tạo ra bầu không khí off-road đủ mạnh nhưng bản chất nó vẫn là một chiếc xe điện siêu nhỏ chạy trên đường đô thị. Về kích thước thân xe, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của xe Geely Panda Knight tại Trung Quốc là 3.135 mm x 1.565 mm 1.655 mm, chiều dài cơ sở là 2.015 mm. Tiến vào bên trong khoang lái, nội thất xe Geely Panda Knight sẽ có hai màu là Guogan Green và True White. Có thể thấy, do kích thước của vô lăng 2 chấu kép khá to, nên màn hình điều khiển trung tâm 8 inch trang bị trên xe mới đã được chuyển sang phía hành khách đồng thời xe mới cũng sẽ tích hợp màn hình LCD 9.2 inch rất ấn tượng về công nghệ. Panda Knight được trang bị túi khí bên hông người lái, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, sử dụng hệ thống treo độc lập MacPherson phía trước, tay lái trợ lực điện tử EPS, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, EBD điện tử, hệ thống hỗ trợ lên dốc và các công nghệ khác. Về sức mạnh, chiếc xe mới được trang bị động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao tương đương 40 mã lực và mô-men xoắn cực đại 110 Nm, đi kèm với bộ pin lithium iron phosphate do Guoxuan Hi-Tech cung cấp và có động cơ điện thuần túy, phạm vi hoạt động lên tới 200 km Ở phần sạc,Geely Panda Knight chỉ mất nửa giờ để sạc từ 30% đến 80%. Đồng thời, Panda Knight còn hỗ trợ sạc chậm 3,3kw, có thể sạc lại bằng nhiều phương pháp khác nhau như cọc sạc tại nhà và súng sạc di động. Video: Chi tiết Geely Panda Knight - SUV điện chạy 200km/lần sạc.

Vào ngày 15/9/2023, Geely Panda Knight 2023 mới đã chính thức ra mắt, xe chỉ có 1 mẫu được ra mắt, với giá bán 53.900 nhân dân tệ (tương đương 175 triệu đồng). Geely Panda Knight là tác phẩm tiêu biểu cho kỷ nguyên xe điện siêu nhỏ 2.0 của Geely, đồng thời cũng là chiếc xe siêu nhỏ chạy điện địa hình thuần túy đầu tiên được tích hợp sạc nhanh và chậm. Quả thực, chiếc xe mới này là duy nhất trên thị trường xe điện siêu nhỏ, cả về thiết kế lẫn định vị sản phẩm. Về ngoại hình, so với mẫu Panda Mini có thiết kế hơi mềm mại và dễ thươn thì “độ cứng” của SUV điện Geeley Panda Knight đã được cải thiện lên nhiều bậc, có thể thấy thiết kế cản trước của xe mới là rất hoang dã, phía trước còn có đèn huỳnh quang, móc kéo màu vàng. Đồng thời, mặt trước của chiếc xe Geely Panda Knight cũng giống như một chiếc xe địa hình hạng nặng, lưới tản nhiệt vuông + đèn pha tròn trông rất sang trọng và khí chất của nó cao hơn nhiều so với những chiếc xe điện siêu nhỏ thông thường, không quá lời khi gọi Geely Panda Knight là "tiểu Mercedes-Benz G-Class". Đến với phần giá để hành lý, nó được thiết kế hai màu, chiếc xe Geely Panda Knight thậm chí còn được trang bị bậc thang bên hông rất hoang dã, ốp hông và vành bánh xe cũng được trang bị chắn bùn rộng màu đen, tạo nên sự tương phản rõ nét với kích thước thân xe nhỏ gọn. Phần đuôi xe cũng vậy, thậm chí còn có thể so sánh với một số loại xe địa hình hạng nặng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, thiết kế hình dạng của nhóm đèn hậu hơi kỳ lạ, điều này cũng khiến chúng tôi cảm thấy khó chịu, nhưng dù sao, Geely Panda Knight cũng tạo ra bầu không khí off-road đủ mạnh nhưng bản chất nó vẫn là một chiếc xe điện siêu nhỏ chạy trên đường đô thị. Về kích thước thân xe, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của xe Geely Panda Knight tại Trung Quốc là 3.135 mm x 1.565 mm 1.655 mm, chiều dài cơ sở là 2.015 mm. Tiến vào bên trong khoang lái, nội thất xe Geely Panda Knight sẽ có hai màu là Guogan Green và True White. Có thể thấy, do kích thước của vô lăng 2 chấu kép khá to, nên màn hình điều khiển trung tâm 8 inch trang bị trên xe mới đã được chuyển sang phía hành khách đồng thời xe mới cũng sẽ tích hợp màn hình LCD 9.2 inch rất ấn tượng về công nghệ. Panda Knight được trang bị túi khí bên hông người lái, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, sử dụng hệ thống treo độc lập MacPherson phía trước, tay lái trợ lực điện tử EPS, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, EBD điện tử, hệ thống hỗ trợ lên dốc và các công nghệ khác. Về sức mạnh, chiếc xe mới được trang bị động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao tương đương 40 mã lực và mô-men xoắn cực đại 110 Nm, đi kèm với bộ pin lithium iron phosphate do Guoxuan Hi-Tech cung cấp và có động cơ điện thuần túy, phạm vi hoạt động lên tới 200 km Ở phần sạc,Geely Panda Knight chỉ mất nửa giờ để sạc từ 30% đến 80%. Đồng thời, Panda Knight còn hỗ trợ sạc chậm 3,3kw, có thể sạc lại bằng nhiều phương pháp khác nhau như cọc sạc tại nhà và súng sạc di động. Video: Chi tiết Geely Panda Knight - SUV điện chạy 200km/lần sạc.