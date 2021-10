Geely Boyue X 2022 - SUV sở hữu âm thanh Bose hát karaoke

Geely Boyue là mẫu SUV cỡ C đã có mặt trên thị trường từ năm 2016. Trong 5 năm qua, hãng Geely đã mở rộng dòng xe này với phiên bản Pro và mới nhất là X. Trình làng trong triển lãm Ô tô Thành Đô 2021 diễn ra vào hồi tháng 9 năm nay, Geely Boyue X 2022 mới vốn được phát triển dựa trên bản Pro. Chẳng bao lâu sau khi ra mắt, mẫu SUV này đã được bày bán tại Trung Quốc với 4 bản trang bị. Giá xe Geely Boyue X 2022 dao động từ 112.800 - 142.800 Nhân dân tệ (395 - 500 triệu đồng). Bỏ ra số tiền trên, khách hàng Trung Quốc sẽ nhận về mẫu SUV 5 chỗ có kích thước bao gồm chiều dài 4.519 mm, chiều rộng 1.831 mm, chiều cao 1.694 mm và chiều dài cơ sở 2.670 mm. So với bản thường, mẫu xe SUV Geely Boyue X 2022 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới mang tên “Vision Starburst” nên trông hầm hố và thể thao hơn. Điều này được thể hiện rõ qua thiết kế cản trước/sau, cánh lướt gió bên sườn, bộ khuếch tán gió giả đằng sau, cánh gió mui cỡ lớn và bộ vành hợp kim 19 inch màu đen đi kèm cùm phanh màu cam tương phản. Thêm vào đó là lưới tản nhiệt mới, mang đến vẻ táo bạo cho đầu xe nhằm thu hút nhóm khách hàng trẻ tuổi. Ngoài ra, mẫu ô tô Trung Quốc này còn có baga nóc màu đen và những điểm nhấn màu cam ở khe gió trước hay trên cửa. Bên trong Geely Boyue X 2022 là không gian nội thất khá giống phiên bản Pro, trừ ghế phối 2 màu đẹp mắt hơn. Nhắm đến đối tượng khách hàng là giới trẻ nên mẫu SUV cỡ C này được trang bị hệ thống thông tin giải trí với màn hình 12,3 inch, dùng chip ECARX E02 mới nhằm tăng hiệu suất và tính năng. Màn hình trung tâm dùng hệ điều hành Galaxy OS của Geely nên tương thích với nhiều ứng dụng, bao gồm cả WeChat. Đặc biệt, Geely Boyue X 2022 còn có hệ thống âm thanh Bose 12 loa cao cấp, đi kèm micro để người dùng hát karaoke. Đây sẽ là một điểm cộng lớn vì người Trung Quốc rất thích mua xe có tính năng này. Những trang bị đáng chú ý khác của Geely Boyue X 2022 bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch, hệ thống đèn viền 72 màu và khóa kỹ thuật số dựa trên điện thoại thông minh, có thể tự động mở cửa khi người lái đến gần xe. Động cơ của Geely Boyue X 2022 là máy xăng 4 xi-lanh, phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, dung tích 1.8L, tạo ra công suất tối đa 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn. Nhờ đó, xe có thể đạt vận tốc tối đa 200 km/h và tiêu thụ lượng xăng trung bình 7,7 lít/100 km. Trong thời gian tới, xe có thể được bổ sung động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.5L với công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm. Động cơ này kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp. Khi có mặt trên thị trường, Geely Boyue X 2022 sẽ là đối thủ của Honda CR-V, Hyundai Tucson và Mazda CX-4. Video: Chi tiết xe SUV Geely Boyue X 2022 của Trung Quốc.

