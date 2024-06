GAC Aion Y Plus từ 656 triệu đồng tại Indonesia, chờ về Việt Nam

GAC Aion Y Plus Vào ngày 22/6/2024 vừa qua, Aion thương hiệu con của hãng xe GAC tại Trung Quốc đã tổ chức hội nghị ra mắt tại Jakarta, Indonesia, nhằm chính thức ra mắt thị trường nước này với mẫu xe GAC Aion Y Plus 2024 mới. Tại hội nghị này, chiếc xe Aion Y Plus đã chính thức có mặt tại thị trường Indonesia, cung cấp hai phiên bản là Exclusive (phạm vi hoạt động 410 km) và Premium (phạm vi hoạt động 490 km). Mức giá xe GAC Aion Y Plus 2024 từ 415.000.000 – 475.000.000 IDR (25.200 – 28.900 USD), tương đương 656 triệu đồng đến 751 triệu đồng. Aion cho biết rằng Indonesia là thị trường ôtô lớn nhất ở Đông Nam Á. Đồng thời, khi khởi động chiến lược thâm nhập thị trường xe này của mình, GAC Aion đã chọn hợp tác với tập đoàn đại lý địa phương IndoMobil để cùng thiết lập hệ thống R&D, sản xuất và bán hàng địa phương. Hơn nữa, như một phần trong chiến lược toàn cầu hóa của mình, GAC Aion đã thâm nhập thị trường ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) bao gồm Thái Lan, Malaysia, Singapore và Campuchia. Trong tương lai, công ty có kế hoạch xây dựng 7 cơ sở sản xuất và bán hàng toàn cầu ở Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu và Trung Đông cũng như triển khai tại 19 quốc gia và khu vực trên thế giới. Vào tháng 7 năm nay, nhà máy Thái Lan của GAC Aion dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động. Ngoài nhà máy ở Thái Lan, nhà máy ở nước ngoài thứ hai của GAC Aion cũng đang được xây dựng, đặt tại Indonesia. Hiện tại, có 13 phiên bản Gac Aion Y Plus chạy điện được bán trên thị trường Trung Quốc với mức giá từ 99.800 – 189.800 nhân dân tệ (13.700 – 26.100 USD). Xe nằm trên nền tảng AEP 2.0, có kích thước 4535/1870/1650 mm và chiều dài cơ sở 2750 mm. Về ngoại thất, mặt trước bắt mắt với đèn pha giống như lông mi. Ở phía sau, phía trên được trang bị cánh lướt gió và đèn phanh gắn trên cao. Đèn hậu LED trải dài hết đuôi xe cũng là đặc trưng của các dòng xe Trung Quốc ngày nay. Hơn nữa, phần dưới được trang trí bằng viền chrome màu bạc. Nội thất nổi bật với buồng lái thông minh ADiGO Space của GAC và đi kèm bảng đồng hồ LCD toàn bộ 10,25 inch, màn hình điều khiển trung tâm 14,6 inch và vô lăng ba chấu bọc da. Hệ thống âm thanh bao gồm sáu loa và hỗ trợ hát karaoke trên ô tô. Sức mạnh đến từ một động cơ điện phía trước có công suất 100 kW (134 mã lực) hoặc 150 kW. Tốc độ tối đa là 130 km/h. Cả hai gói pin lithium iron phosphate và lithium ba loại đều có công suất từ 37,9 kWh đến 69,98 kWh, cung cấp bốn phạm vi hành trình CLTC: 310 km, 430 km, 510 km và 610 km. Video: Xem chi tiết xe SUV điện Aion Y Plus 2024 sắp về Việt Nam.

