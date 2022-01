GAC Aion LX Plus 2022 chạy hơn 1.000km/lần sạc, hơn 1 tỷ đồng

GAC Aion LX Plus 2022 mới là mẫu SUV chạy điện đã lần đầu tiên trình làng tại triển lãm Ô tô Quảng Châu 2021. Sau 2 tháng, mẫu ô tô Trung Quốc này đã chính thức được bán ra thị trường với 4 phiên bản, bao gồm 80, 80D Ultimate, 80D Max và Thousand Miles. Giá xe GAC Aion LX Plus 2022 tại thị trường Trung Quốc dao động từ 286.600 - 459.600 Nhân dân tệ (khoảng 1 - 1,6 tỷ đồng). Giá bán này đã được áp dụng ưu đãi dành cho ôtô điện của chính phủ Trung Quốc.GAC Aion LX Plus 2022 chạy điện chính là phiên bản nâng cấp của mẫu xe Aion LX đã ra mắt cách đây vài năm. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Xinghai Ark”, mẫu xe này có 2 hốc gió cỡ lớn trên đầu xe với viền màu bạc bên dưới. Ngoài ra, xe còn có cụm đèn pha khá lớn và những đường dập gân sắc sảo trên đầu xe. Thiết kế bên sườn của GAC Aion LX Plus 2022 tương đối mượt mà với đường vai xe kéo dài từ hốc bánh trước đến đèn hậu và tay nắm cửa chìm vào thân xe. Đường vai xe này chẳng những nâng cao dần lên mà còn có thiết kế sắc sảo. Trong khi đó, các cột của xe đều được sơn màu đen, tạo hiệu ứng nóc "lơ lửng". Đằng sau GAC Aion LX Plus 2022 xuất hiện cụm đèn hậu nằm ngang, nối liền với nhau và có tạo hình không gian 3 chiều bên trong. Tiếp đến là 2 khe gió giả trên cản sau, tích hợp đèn phản quang, tấm ốp gầm màu bạc và cánh gió mui khá lớn. Với chiều dài 4.835 mm, chiều rộng 1.935 mm, chiều cao 1.685 mm và chiều dài cơ sở 2.920 mm, GAC Aion LX Plus 2022 được định vị trong phân khúc SUV cỡ trung hoặc cỡ lớn. Kích thước này cũng mang đến không gian nội thất rộng rãi cho xe. Bên trong GAC Aion LX Plus 2022 là 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Nội thất của xe được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng sinh động. Xe có bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 12,3 inch sau vô lăng và màn hình thông tin giải trí 15,6 inch, nằm độc lập trên mặt táp-lô. Màn hình trung tâm này phục vụ hệ thống thông tin giải trí ADIG4.0 và hệ thống định vị thực tế ảo AR mới. Bên cạnh đó là hệ thống âm thanh 10 loa, ghế bọc da Nappa, sạc điện thoại thông minh không dây và nóc bằng kính, tạo cảm giác thoáng đãng cho nội thất. Không chỉ tiện nghi, GAC Aion LX Plus 2022 còn có phạm vi di chuyển sau khi sạc đầy pin khá lớn. Thông số chi tiết của xe ở 4 bản trang bị như sau: Aion LX Plus 80: Pin: 93,3 kW; Phạm vi di chuyển: 650 km; Công suất tối đa: 180 kW (240 mã lực); Mô-men xoắn cực đại: 350 Nm; Hệ dẫn động: 1 cầu; Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 7,8 giây. Aion LX Plus 80D Ultimate: Pin: 93,3 kWh; Phạm vi di chuyển: 600 km; Công suất tối đa: 360 kW (480 mã lực); Mô-men xoắn cực đại: 700 Nm; Hệ dẫn động: 2 cầu; Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 3,9 giây. Aion LX Plus 80D Max: Pin: 93,3 kWh; Phạm vi di chuyển: 600 km; Công suất tối đa: 360 kW (480 mã lực); Mô-men xoắn cực đại: 700 Nm; Hệ dẫn động: 2 cầu; Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 3,9 giây; Có thêm 3 cảm biến lidar. Aion LX Plus Thousand Miles: Pin: 144,4 kWh; Phạm vi di chuyển: 1.008 km; Công suất tối đa: 180 kW (240 mã lực); Mô-men xoắn cực đại: 350 Nm; Hệ dẫn động: 1 cầu; Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 7,9 giây Điểm nhấn của bản Thousand Miles nằm ở cụm pin dùng điện cực âm silicon bọt biển nhỏ hơn và nhẹ hơn. Nhờ đó, bản Thousand Miles có phạm vi di chuyển không thua kém gì ôtô dùng động cơ đốt trong. Video: Chi tiết GAC Aion LX Plus 2022 chạy điện hoàn toàn mới.

