Foxtron Model B của Foxconn ra mắt, có chi tiết giống VinFast VF6

Trong sự kiện Hon Hai Tech Day 2022 diễn ra mới đây, Foxconn - nhà sản xuất điện thoại iPhone cho Apple - đã chính thức ra mắt 2 mẫu ô tô điện mang tên Model B và Model V. Như vậy, trong vòng 2 năm qua, Foxconn đã trình làng tổng cộng 5 mẫu xe concept, bao gồm Model B, Model V, Model E, Model C và Model T. Model B sẽ được quảng bá dưới thương hiệu Foxtron. Đây là thương hiệu liên doanh giữa Foxconn và hãng xe Đài Loan Yulon. Foxtron Model B là mẫu xe crossover cỡ C tương tự Model E. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi hai mẫu xe concept này sở hữu cùng ngôn ngữ thiết kế. Foxtron Model B là mẫu xe điện khá hứa hẹn dành cho thị trường toàn cầu. Foxconn miêu tả Model B như mẫu crossover đô thị mặc dù xe sở hữu thiết kế giống hatchback hơn. Bản thân chiều cao gầm của Foxtron Model B cũng khá thấp, không giống crossover thông thường. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ MIH, Foxtron Model B sở hữu chiều dài 4.300 mm, chiều rộng 1.865 mm, chiều cao 1.530 mm và chiều dài cơ sở 2.800 mm. Với kích thước này, Foxtron Model B hứa hẹn sẽ là đối thủ của VinFast VF7 nếu được bán ra các thị trường quốc tế. Dưới sự chắp bút của hãng Pininfarina, Foxtron Model B sở hữu thân xe với nhiều đường gân sắc sảo, dải đèn LED kéo dài hết chiều rộng đầu xe và đuôi xe, khe gió trên nắp ca-pô/cột D, camera kỹ thuật số thay cho gương chiếu hậu cũng như phần nóc mượt mà. Tất cả những chi tiết này giúp giảm hệ số lực cản không khí của xe xuống còn 0,26 Cd. Ngoài ra, cụm đèn hậu công nghệ cao còn có thể hiển thị hình ảnh, ví dụ như tình trạng sạc của pin hoặc giao tiếp với những người tham gia giao thông khác. Bên trong Foxtron Model B là không gian nội thất 5 chỗ ngồi với những điểm nhấn đáng chú ý như màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch, nằm độc lập trên mặt táp-lô. Bên cạnh đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số rất nhỏ sau vô lăng và 2 màn hình ở cột A để phục vụ camera kỹ thuật số. Vô lăng của Foxtron Model B được thiết kế vát đáy thể thao, phối 2 màu tương phản độc đáo và tích hợp nhiều nút bấm cơ học. Đó là lý do vì sao phía bên dưới màn hình trung tâm không hề có các phím cơ học như thường thấy. Có một điều thú vị là Foxtron Model B không được trang bị cụm điều khiển trung tâm nối giữa bệ tì tay trung tâm và mặt táp-lô như thông thường. Thay vào đó, ở giữa hai hàng ghế trước là khoảng trống, giúp người lái có thể di chuyển sang bên cạnh một cách dễ dàng khi cần. Thiết kế này khá giống với VinFast VF6 hiện đang được trưng bày tại triển lãm Ô tô Paris 2022. Điều này cũng không quá bất ngờ vì VinFast VF6 vốn do Pininfarina và Torino Design thiết kế. Ngoài ra, Foxtron Model B còn có ghế, bệ tì tay và tapi cửa bọc da màu trắng, tạo cảm giác cao cấp và tương phản với những khu vực ốp nhựa màu đen. Theo Foxconn, mẫu xe concept này được trang bị các phần mềm thông tin giải trí có thể nâng cấp và hàng loạt tính năng an toàn chủ động ADAS. Trái tim" của Foxtron Model B là mô-tơ điện sản sinh công suất tối đa 230 mã lực. Theo Foxconn, mẫu crossover cỡ C này có thể chạy được 450 km sau khi sạc đầy pin. Tuy nhiên, Foxconn hiện chưa công bố thông tin về dung lượng pin của xe. Khác với Model B, mẫu xe bán tải Model V không mang trên mình logo của thương hiệu Foxtron. Thay vào đó, mẫu xe bán tải này được gắn logo của nhà sản xuất iPhone Foxconn. Ngoài ra, Model V cũng không do Pininfarina thiết kế như Model B. Đây là mẫu xe do Foxconn tự thiết kế và mang kiểu dáng cabin đôi Double Cab. Model V được trang bị cụm đèn pha LED hình chữ "L" ngược, camera kỹ thuật số thay cho gương chiếu hậu, tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe, các cảm biến của công nghệ an toàn chủ động ADAS xung quanh và chiều cao gầm khá lớn. Bên trong Model V là không gian nội thất 5 chỗ ngồi được bọc bằng da màu trắng. Thêm vào đó là 4 màn hình trên mặt táp-lô, bao gồm 2 màn hình để phục vụ camera kỹ thuật số. So với Ford Ranger, Model V có chiều dài cơ sở nhỏ hơn, đạt 3.200 mm. Trong khi đó, thùng chở hàng phía sau dài 1.500 mm lại giống với Toyota Hilux. Tương tự các mẫu xe bán tải dùng động cơ đốt trong thông thường, Model V cũng có tải trọng 1 tấn. Bên cạnh đó, xe còn có sức kéo 3 tấn. Hiện Foxconn chưa công bố thông số vận hành của Model V. Tuy nhiên, nhà sản xuất iPhone miêu tả đây là mẫu xe bán tải có khả năng chạy mọi địa hình. Do đó, Model V dự kiến sẽ được trang bị 2 mô-tơ điện và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Phạm vi di chuyển ước tính của Model V sau khi sạc pin là 420 km. Thời gian sạc pin từ 20 - 80% dung lượng bằng bộ sạc nhanh là 30 phút. Hiện Foxconn chưa công bố thời điểm đưa Model B và Model V lên dây chuyền sản xuất thương mại.

