Foton General G9, bán tải “nhái” Ford F-150 Raptor trình làng

Sau những hình ảnh rò rỉ, cuối cùng thì mẫu xe bán tải Trung Quốc mang tên Foton General G9 2020 mới cũng chính thức trình làng trong triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2020. Sở dĩ mẫu xe bán tải này thu hút sự chú ý đến vậy vì thiết kế của Foton General G9 gợi liên tưởng đến Ford F-150 Raptor. Sự tương đồng giữa Foton nhái Ford F-150 Raptor được thể hiện rất rõ ở thiết kế đầu xe. Tại đây, chúng ta có thể thấy cụm đèn pha, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C", và lưới tản nhiệt gần như giống hệt Ford F-150 Raptor. Ngay cả dòng chữ "Foton" nằm giữa lưới tản nhiệt cũng theo phong cách của Ford nhưng có kích thước nhỏ hơn. Sự khác biệt lớn nhất ở đầu xe của Foton General G9 2020 so với Ford F-150 Raptor là đèn sương mù trước nằm trên cản va. Tương tự đèn pha, đèn sương mù trước của mẫu ô tô Trung Quốc này có kích thước khá lớn. Bên sườn, mẫu xe bán tải của Foton được trang bị ốp cua lốp cỡ lớn với đinh tán lộ rõ, mang đến vẻ thể thao và hầm hố cho xe. Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ vành hợp kim đa chấu hoặc vành sơn màu đỏ khác biệt so với Ford F-150 Raptor. Bộ vành màu đỏ này có đường kính 18 inch và đồng hành với lốp 265/60 R18. Tiếp đến là vỏ gương ngoại thất mạ crôm và tích hợp camera, hé lộ việc xe có thể được trang bị hệ thống camera 360 độ. Đằng sau, Foton General G9 2020 được trang bị thùng xe tráng lớp chống xước bên trên. Tay nắm của cửa thùng sau được mạ crôm và có camera bên cạnh. Thêm vào đó là đèn hậu nằm dọc và đầu ống xả giả hình lục giác. Đáng tiếc là hiện chưa có hình ảnh nội thất của Foton General G9 2020. Theo một số nguồn tin, xe sẽ được trang bị hệ thống ra lệnh bằng giọng nói thông minh AI. Thông số động cơ của Foton General G9 2020 cũng chưa được công bố cụ thể. Chỉ biết rằng, xe sẽ có 3 tùy chọn động cơ khác nhau, bao gồm máy xăng tăng áp 2.0L, máy dầu tăng áp 2.0L và máy dầu tăng áp 2.5L. Trong đó, động cơ xăng cho công suất tối đa 238 mã lực và mô-men xoắn cực đại 390 Nm đồng thời kết hợp với hộp số tự động ZF 8 cấp. Dự kiến, mẫu xe bán tải Foton General G9 2020 sẽ chính thức được bày bán trên thị trường Trung Quốc vào vào tháng 11 năm nay. Hiện hãng Ford vẫn chưa lên tiếng về việc Foton General G9 2020 có thiết kế giống F-150 Raptor. Video: Chi tiết bán tải Foton nhái Ford F-150 Raptor.

Sau những hình ảnh rò rỉ, cuối cùng thì mẫu xe bán tải Trung Quốc mang tên Foton General G9 2020 mới cũng chính thức trình làng trong triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2020. Sở dĩ mẫu xe bán tải này thu hút sự chú ý đến vậy vì thiết kế của Foton General G9 gợi liên tưởng đến Ford F-150 Raptor. Sự tương đồng giữa Foton nhái Ford F-150 Raptor được thể hiện rất rõ ở thiết kế đầu xe. Tại đây, chúng ta có thể thấy cụm đèn pha, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C", và lưới tản nhiệt gần như giống hệt Ford F-150 Raptor. Ngay cả dòng chữ "Foton" nằm giữa lưới tản nhiệt cũng theo phong cách của Ford nhưng có kích thước nhỏ hơn. Sự khác biệt lớn nhất ở đầu xe của Foton General G9 2020 so với Ford F-150 Raptor là đèn sương mù trước nằm trên cản va. Tương tự đèn pha, đèn sương mù trước của mẫu ô tô Trung Quốc này có kích thước khá lớn. Bên sườn, mẫu xe bán tải của Foton được trang bị ốp cua lốp cỡ lớn với đinh tán lộ rõ, mang đến vẻ thể thao và hầm hố cho xe. Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ vành hợp kim đa chấu hoặc vành sơn màu đỏ khác biệt so với Ford F-150 Raptor. Bộ vành màu đỏ này có đường kính 18 inch và đồng hành với lốp 265/60 R18. Tiếp đến là vỏ gương ngoại thất mạ crôm và tích hợp camera, hé lộ việc xe có thể được trang bị hệ thống camera 360 độ. Đằng sau, Foton General G9 2020 được trang bị thùng xe tráng lớp chống xước bên trên. Tay nắm của cửa thùng sau được mạ crôm và có camera bên cạnh. Thêm vào đó là đèn hậu nằm dọc và đầu ống xả giả hình lục giác. Đáng tiếc là hiện chưa có hình ảnh nội thất của Foton General G9 2020. Theo một số nguồn tin, xe sẽ được trang bị hệ thống ra lệnh bằng giọng nói thông minh AI. Thông số động cơ của Foton General G9 2020 cũng chưa được công bố cụ thể. Chỉ biết rằng, xe sẽ có 3 tùy chọn động cơ khác nhau, bao gồm máy xăng tăng áp 2.0L, máy dầu tăng áp 2.0L và máy dầu tăng áp 2.5L. Trong đó, động cơ xăng cho công suất tối đa 238 mã lực và mô-men xoắn cực đại 390 Nm đồng thời kết hợp với hộp số tự động ZF 8 cấp. Dự kiến, mẫu xe bán tải Foton General G9 2020 sẽ chính thức được bày bán trên thị trường Trung Quốc vào vào tháng 11 năm nay. Hiện hãng Ford vẫn chưa lên tiếng về việc Foton General G9 2020 có thiết kế giống F-150 Raptor. Video: Chi tiết bán tải Foton nhái Ford F-150 Raptor.