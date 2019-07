Ford Tourneo khoảng 1 tỷ tại Việt Nam, có rẻ nhất phân khúc?

Theo nguồn tin từ đại lý, một mẫu xe mới sắp được Ford Việt Nam cho ra mắt trong thời gian tới sẽ nằm trong phân khúc MPV. Sản phẩm này nhiều khả năng là mẫu xe Ford Tourneo mới - có thể coi là một biến thể khác của Transit. Xe sẽ được lắp ráp trong nước. Thời gian ra mắt có thể vào khoảng tháng 10/2019 tới đây. Đại diện truyền thông của Ford Việt Nam không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận thông tin từ phía đại lý. "Chúng tôi có nghe nói thông tin này nhưng chưa được phía marketing xác nhận. Thời điểm ra mắt và cấu hình đang được tính toán để đem tới cho khách hàng Việt Nam một mẫu xe tốt nhất có thể", vị này cho hay. Về bản chất, Tourneo được phát triển từ hệ thống gầm bệ của Transit - mẫu minibus quen thuộc và bán chạy nhất tại Việt Nam. Do đó, kích thước xe cũng có phần tương đồng. Theo chia sẻ từ tư vấn bán hàng, mẫu xe Tourneo sẽ được thiết kế phục vụ gia đình hoặc khách hạng sang chứ không chở khách thông thường như Transit. Ngoài ra, theo một số nguồn tin cho hay - mẫu xe Ford Tourneo tại Việt Nam sẽ sử dụng động cơ tăng áp EcoBoost 4 xi-lanh, dung tích 2.0L cùng hộp số tự động 6 cấp. Với động cơ này, Ford Tourneo sở hữu công suất tối đa 193 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Ngoài ra, cũng giống như những người anh em khác trong gia đình Ford, Tourneo cũng có hai phiên bản được bán ra là Trend và Titanium. Để đảm bảo êm ái khi vận hành, Ford Tourneo còn được trang bị giảm xóc dạng bóng hơi ở phía sau. Là một mẫu MPV cỡ trung, hay còn được gọi là minibus, mẫu xe MPV Ford Tourneo được đưa ra nhiều kiểu bố trí nội thất khác nhau tuỳ thuộc mục đích sử dụng. Hiện chưa rõ phiên bản bán ra ở Việt Nam sẽ có mấy chỗ ngồi. Xe có thể được sắp xếp 8 hoặc 9 chỗ. Ngoài ra, Tourneo còn bản Connect nhỏ hơn với 5 hoặc 7 chỗ ngồi. Bản bán ra ở Việt Nam có khả năng là bản 9 chỗ. Mẫu xe Ford Tourneo 2019 có khoang cabin thiết kế khá hiện đại như những mẫu xe Ford sedan hay SUV đời mới nhất. Vô-lăng 3 chấu kiểu mới. Màn hình giải trí trung tâm 8 inch đặt nổi, tích hợp SYNC 3. Bản tiêu chuẩn chỉ có đầu CD và SYNC 1. Hàng ghế thứ 3 có thể gập thông qua điều khiển điện, cửa sổ trời, gương chiếu hậu điều khiển điện... Về an toàn, Ford Tourneo cũng được trang bị các công nghệ như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc cùng với hệ thống 6 túi khí. Đáng tiếc là một số công nghệ an toàn chủ động đặc trưng của Ford như hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo và duy trì làn đường, hỗ trợ đỗ xe... sẽ không xuất hiện trên Tourneo.Giá xe Ford Tourneo hiện chưa được tiết lộ nhưng theo dự kiến thì nó sẽ bán ra khoảng 1 tỷ đồng, rẻ hơn các đối thủ cùng phân khúc. Điều này hứa hẹn sẽ mang lại một làn gió mới cho phân khúc xe MPV tại Việt Nam. Tại Việt Nam, sau khi ra mắt Ford Tourneo sẽ cạnh tranh trực tiếp với những cái tên lớn như KIA Sedona hay Peugeot Traveller của Thaco mới ra mắt - cả hai mẫu xe này đều đang sở hữu mức giá hơn 1 tỷ đồng. Mô tả video

