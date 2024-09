Ford Territory Sport 2024 ra mắt Việt Nam, từ 909 triệu đồng

Sở hữu điểm nhấn ngoạn mục về thiết kế cùng hàng loạt thế mạnh vốn có của mẫu xe Ford như khả năng vận hành tin cậy và các trang bị hiện đại, Ford Territory Sport 2024 mới hứa hẹn khuấy đảo phân khúc SUV hạng C sôi động tại Việt Nam. Thiết kế ngoại thất của mẫu xe SUV Ford Territory Sport nổi bật so với các phiên bản còn lại ở hàng loạt chi tiết được sơn đen như viền đèn sương mù, ốp viền đèn pha, ốp gương chiếu hậu, thanh giá nóc, lưới tản nhiệt, vành hợp kim 18 inch và logo Territory Sport màu đen ở phía đuôi xe. Phần đầu xe Ford Territory Sport 2024 mới được thiết kế ấn tượng với đồ họa liền mạch kết hợp giữa lưới tản nhiệt và dải đèn LED ban ngày chạy ngang suốt chiều rộng của xe nhấn mạnh dáng vẻ mạnh mẽ cho một chiếc SUV đặc trưng của Ford. Đuôi xe bề thế, hai bên xe có nhiều đường gân dập nổi kết hợp viền cửa sổ đen và nẹp thể thao phía dưới. Nội thất sở hữu nhiều đường cong mềm mại, tinh tế trải dài sang hai bên nhấn mạnh sự bề thế và rộng rãi của xe. Cách phối màu mới cũng đem đến cho mẫu xe SUV Ford Territory Sport mới ra mắt thị trường Việt Nam cái nhìn thể thao và cao cấp hơn. Ngoài ra, khung vỏ Territory được gia cố bằng thép boron có độ cứng cao được thiết kế để mang đến khả năng giữ nguyên hình dạng ngay cả khi có va chạm, bảo đảm an toàn cho mọi hành khách trong xe. Bên trong cabin, Territory Sport sử hữu nội thất tông đen chủ đạo với ghế ngồi và khu vực điều khiển trung tâm được tạo điểm nhấn bởi sự kết hợp giữa hai tông màu trắng - cam và họa tiết vân carbon đậm cá tính và hiện đại. Các đường chỉ thêu và chi tiết trang trí màu cam tràn ngập khoang cabin từ ghế ngồi, vô lăng, bệ tỳ tay phía trước tới cửa gió điều hòa hàng ghế sau tạo thêm điểm nhấn cho chiếc xe. Triết lý thiết kế mới nhất của Ford được nhiều khách hàng trẻ tín nhiệm bởi khả năng tối ưu kích thước, mức độ tiện nghi và hiệu quả trong sinh hoạt hàng ngày. Toàn bộ hàng ghế thứ hai của xe được thiết kế tối đa hướng tới nhu cầu sử dụng của gia đình. Phần để chân cho chỗ ngồi giữa được làm phẳng với sàn xe đem đến sự thoải mái cho cabin phía sau, tăng thư giãn trong các chuyến hành trình dài. Territory Sport nổi bật với nhiều trang bị hiện đại như màn hình trung tâm 12.3 inch cỡ lớn, cần số điện tử dạng núm xoay, chìa khóa thông minh, điều hòa hai vùng có chức năng lọc bụi mịn, cửa gió cho hàng ghế phía sau, tính năng làm mát ghế, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây, kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây. Tất cả giúp trải nghiệm của khách hàng được nâng lên tầm cao mới. Ford Co-Pilot 360 gồm gần 20 tính năng an toàn vượt trội như công nghệ đỗ xe tự động, Camera 360, hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng dừng và đi, hệ thống cảnh báo va chạm kết hợp với phanh tự động khẩn cấp, hệ thống cảnh báo va chạm khi mở cửa, hệ thống cảnh báo lệch làn và duy trì làn đường, hệ thống cân bằng điện tử. Ford Territory Sport sở hữu động cơ Ecoboost 1.5L trứ danh cung cấp mô men xoắn cực đại lên đến 248Nm ở dải vòng tua 1.500 - 3.500 vòng/phút cho công suất ấn tượng lên đến 160 mã lực. Kết hợp cùng hộp số tự động 7 cấp, Territory Sport đem đến khả năng chuyển số nhanh, vận hành mượt mà đồng thời tiết kiệm nhiên liệu. Không chỉ tự tin sở hữu vẻ ngoài thể thao, năng động, vận hành êm ái và công nghệ thông minh dẫn đầu phân khúc, Ford Territory Sport luôn đặt yếu tố an toàn làm ưu tiên hàng đầu. Đó là lý do gói công nghệ hỗ trợ người lái cao cấp Co-Pilot 360 trên Ford Territory được ra đời, với mục tiêu đem đến an toàn tối đa cho người lái và hành khách. Sự xuất hiện của phiên bản Sport một lần nữa thách thức tiêu chuẩn của dòng xe SUV hạng C. Tại Việt Nam xe có 3 lựa chọn màu sắc ngoại thất gồm Trắng, Đen và Đỏ. Mức giá xe Ford Territory Sport 2024 công bố bán ra từ 909 triệu đồng (đã bao gồm VAT), xe được chính thức bàn giao tới tay khách hàng từ ngày 24/09/2024. Video: Xem chi tiết Ford Territory Sport 2024 mới.

