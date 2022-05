Ford Territory 2023 tại Việt Nam "đấu" Hyundai Tucson và Mazda CX-5

Mới đây, giới tư vấn bán hàng một lần nữa chào khách đặt cọc Ford Territory 2023 mới. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở lần mở cọc này đó chính là dòng đời. Theo thông tin từ đại lý, Ford Territory sắp bán tại Việt Nam sẽ thuộc phiên bản 2023 mới nhất vừa, giống với xe vừa được hé lộ sẽ ra mắt thị trường Campuchia cách đây không lâu, hay còn được biết đến với cái tên Equator Sport tại Trung Quốc. Đồng thời, tư vấn bán hàng còn hé lộ giá xe Ford Territory 2023 dự kiến khởi điểm từ 799 triệu đồng và vẫn sẽ giao xe trong quý 3. Hiện vẫn chưa rõ Ford Territory 2023 có được lắp ráp tại Việt Nam hay sẽ nhập khẩu nguyên chiếc. So với đời cũ, mẫu xe SUV Ford Territory 2023 sỡ hữu thiết kế khỏe khoắn hơn với lưới tản nhiệt được làm nở hơn trước, cụm đèn trước được làm mỏng hơn đem lại góc nhìn ‘‘chiến’’ hơn, hốc đèn sương mù cũng được thiết kế lại bắt mắt hơn. Tại Campuchia, xe có chiều dài đạt 4.630 mm, chiều rộng đạt 1.935 mm, chiều cao đạt 1.706 mm và chiều dài cơ sở lên tới 2.726 mm, hứa hẹn không gian nội thất rộng rãi hơn một chút so với Honda CR-V và Mazda CX-5. Nội thất của Ford Territory 2023 cũng lột xác hoàn toàn và hứa hẹn sẽ thu hút khách hàng Việt hơn bản cũ khi được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng nối liền với màn hình giải trí đặt nổi và đều có kích cỡ 12,3 inch, phong cách khá giống các dòng xe Mercedes-Benz ngày nay. Các tiện nghi đáng kỳ vọng gồm có cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động, sạc điện thoại thông minh không dây, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, cập nhật phần mềm qua Wi-Fi, hệ thống định vị thực tế ảo. Về khả năng vận hành, Ford Territory 2023 được trang bi động cơ xăng EcoBoost 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, phối hợp với hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp, tạo ra công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 260 Nm. Trang bị an toàn vẫn có điểm nhấn là gói công nghệ Ford Co-Pilot360 gồm những tính năng như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ACC, phanh khẩn cấp tự động AEB, hỗ trợ giữ làn đường LKA, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Video: Giới thiệu chi tiết Ford Territory 2023 mới.

