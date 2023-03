Ford Sierra 1980 "ông cụ" được mua với giá tới 16,9 tỷ đồng

Trước khi chiếc xe Ford Sierra Cosworth RS500 cổ điển của Silverstone Auctions được mang ra đấu giá, nhiều người dự kiến nó sẽ thu về một số tiền lớn đủ để phá kỷ lục của 1 chiếc xe khác đã được bán với giá lên đến 135.700 bảng Anh (khoảng 163.000 đô la hay 3,89 tỷ đồng). Vì thế, đơn vị đấu giá dự kiến chiếc Ford Sierra Cosworth RS500 đời 1980 này sẽ tìm thấy người mua với giá dao động từ 150.000 đến 180.000 bảng Anh, tương đương 180.000 đến 216.000 đô la. Tuy nhiên, điều mà họ không dám mơ chính là việc khi kết thúc phiên đấu giá, con số cuối cùng được trả cho chiếc xe Ford Sierra Cosworth RS500 này là 596.250 bảng Anh (tương đương 714.000 đô la, hay 16,9 tỷ đồng). Tức gấp 4 lần giá dự kiến và gấp 4,3 lần giá bán của chiếc xe tương tự vào năm ngoái. Về lý lịch của chiếc Ford Sierra Cosworth hàng hiếm này, xe có mọi thứ của nguyên bản. Chiếc xe thuộc biến thể tốc độ RS500, quãng đường công tơ mét của xe đã đi được cực kỳ thấp khi chỉ từ 5.192 miles, tương đương 8.356 km khiến cho không ít người kinh ngạc trước tình trạng của xe. Ford đã tạo ra chiếc Cosworth ba cửa nguyên bản để tương đồng với các mẫu xe sử dụng trong Touring car racing của mình, tung phiên bản tiêu chuẩn ra thị trường vào năm 1986 và chế tạo hơn 5.000 chiếc để làm hài lòng FIA. Nhưng giống như BMW đã làm với M3, Ford sau đó đã tận dụng các quy tắc 'tiến hóa' cho phép hãng nâng cấp chiếc xe đường đua bằng cách chỉ bán ra 500 chiếc xe đường phố đã được tinh chỉnh, cái tên đó chính là RS500. Ford Sierra Cosworth RS500 nhận được cánh gió trước sâu hơn với khe hút gió thay vì đèn sương mù, cánh gió bổ sung ở phía sau và một phiên bản mới của động cơ YBD DOHC 2.0 lít do Cosworth phát triển có bộ tăng áp và bộ làm mát trung gian lớn hơn. Mặc dù chiếc xe đường trường RS500 đã được tăng một chút sức mạnh từ 201 mã lực lên 217 mã lực nhưng sự khác biệt không lớn so với xe tiêu chuẩn đã làm cho một số dân chơi thất vọng. Dù vậy, những gì thay đổi đã giúp Ford thúc đẩy phiên bản hoàn thiện khó hơn nhiều. RS500 tiếp tục giành được nhiều chiến thắng trong các cuộc đua xe du lịch ở Anh, Châu Âu, Nhật Bản, Úc và New Zealand. Video: Tóm gọn Ford Sierra Cosworth RS500 trên đường phố.

