Ford Ranger vẫn "nuốt trọn" thị phần ôtô bán tải Việt Nam tháng 9/2023

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), lượng xe bán tải tại Việt Nam tiêu thụ trong tháng 9 khởi sắc hơn so với tháng trước đó. Hầu hết các mẫu xe đều có dấu hiệu tăng trưởng dương. Tuy nhiên, thứ hạng giữa các mẫu xe không có sự thay đổi. Với 1.347 xe giao đến tay khách hàng, tăng trưởng 21% so với tháng 8 (đạt 1.113 xe), Ford Ranger tiếp tục thâu tóm phần lớn thị phần phân khúc. Doanh số của Ford Ranger thậm chí còn nhiều hơn tổng doanh số của tất cả đối thủ cộng lại. Cộng dồn 9 tháng đầu năm, lượng xe Ford Ranger giao đến tay khách hàng đạt 11.235 xe, cao gấp 7 lần tổng doanh số của "á quân" Mitsubishi Triton. Ranger cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc được vinh danh ở vị trí thứ 5 trong Top 10 xe bán chạy tháng 9.Mitsubishi Triton xếp thứ 2 với doanh số 199 xe bán ra, tăng 21,35 so với tháng trước (đạt 164 xe). Tổng lượng xe Mitsubishi Triton bán ra trong 9 tháng đầu năm đạt 1.566 xe, kém xa so với những gì Ford Ranger thể hiện. Mazda BT-50 đứng thứ 3 trong phân khúc bán tải nhưng doanh số chỉ vỏn vẹn 50 xe bán ra trong tháng 9, giữ nguyên thành tích so với tháng 8. Doanh số cộng dồn 9 tháng đầu năm của mẫu xe này đạt 635 xe. Ở vị trí thứ 4, Isuzu D-Max báo về 32 xe giao đến tay khách hàng, tăng trưởng 39% so với tháng 8, nâng doanh số cộng dồn 9 tháng đầu năm lên con số 393 xe. Xếp cuối bảng là Toyota Hilux với doanh số đạt 20 xe, tăng trưởng 42,8% so với tháng trước. Doanh số cộng dồn của Hilux đạt 106 xe. Từ nay đến cuối năm, phân khúc xe bán tải khó có sự biến động bởi Ford Ranger gần như đã nắm chắc phần thắng với doanh số gấp nhiều lần tổng lượng xe bán ra của các đối thủ cộng lại. Tuy nhiên, để có được kết quả tốt nhất, Ford đã tung chương trình ưu đãi cho khách mua xe Ford Ranger Wildtrak trong tháng 10. Trong khi các đối thủ gần như không mặn mà với cuộc chiến giảm giá để kích cầu. Video: Lễ hội bán tải lớn nhất Việt Nam năm 2023.

