Ford Ranger Raptor trúng biển "ngũ quý 3", dân mạng ùn ùn... xin vía

Mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện thêm một "bàn tay vàng" trong làng bấm biển số, câu chuyện bắt đầu từ việc một chủ xe Ford Ranger Raptor tại Bình Phước mang đi xét xe và đã thu hoạch về chiếc biển số 93A-333.33 khiến không ít người xuýt xoa. Việc chiếc Ford Ranger Raptor trúng biển ngũ quý số 93A-333.33 hay còn được gọi là "ngũ quý 3" đã giúp chủ xe trở nên nổi tiếng và tất nhiên là các tay sưu tầm biển khi biết được tin tức đã nhanh chóng ngỏ lời mua lại nhưng giá nào chủ nhân cũng chưa có ý định bán xe. Trong cách luận biển số, con số 3 còn có ý nghĩa là tài, tức là phát tài, nhiều tiền tài, toàn tài và người may mắn sở hữu biển tứ quý hoặc ngũ quý 3 giúp cho công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, gặp những điều may mắn, tốt đẹp và còn mang đến cho bạn tiền tài, danh vọng, phú quý cả đời. Không chỉ thế, chiếc biển số 93A-333.33 của xe Ford Ranger Raptor tại tỉnh Bình Phước còn có đến 6 con số 3 hiện diện, và nếu như làm phép tính chia cho 3, con số 9 này sẽ cho ra thêm 2 số 3 khác giúp chiếc biển số có đến tận 8 con số 3, một điều may mắn trùng lặp. Ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm ôtô Việt Nam vào năm 2018, phiên bản Ford Ranger Raptor gây ấn tượng mạnh với những trang bị ấn tượng cùng hàng loạt tính năng "hạng nặng" cho mẫu xe off-road như lốp địa hình BFGoodrich All-Terrain, giảm xóc Fox Racing Shox, hệ thống treo liên kết kiểu Watt phía sau cùng khối động cơ mạnh mẽ nhất của Ford. Ngoài ra, 2 bên thùng xe của Ford Ranger Raptor còn có dòng chữ Raptor thể hiện đây là 1 phiên bản đắt đỏ của Ford Ranger. Bên cạnh đó, những dấu hiệu nhận biết khác như lưới tản nhiệt thiết kế hầm hố và sơn đen nhám, dòng chữ Ford cũng được hoàn thành với màu sơn tối, đèn sương mù thêm các tấm ốp bảo vệ. Ford Ranger Raptor biển "ngũ" quý" 3 tại Bình Phước này được trang bị khối động cơ EcoBlue, dung tích 2.0 lít, tăng áp kép, sản sinh ra công suất tối đa 213 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Được biết, dòng xe bán tải Ford Ranger Raptor được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Ranger Raptor gây chú ý nhờ hệ thống quản lý địa hình (TMS) cùng 6 chế độ lái gồm: Thông thường, Thể thao, Cỏ-sỏi-tuyết, Bùn-cát, Đá và chế độ Baja dành cho Off-Road. Mức giá xe Ford Ranger Raptor thế hệ hiện tại được chào bán chính hãng tại Việt Nam là 1,198 tỷ đồng. Video: Ford Ranger Raptor 2023 - mạnh vô địch phân khúc.

