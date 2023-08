Ford Ranger Raptor độ CRX T-Rex - "khủng long bạo chúa" giá 2,6 tỷ đồng

Trong thế giới khủng long, khủng long bạo chúa T-Rex có kích thước to lớn và nguy hiểm hơn những chú chim ăn thịt - Raptor; đây chính là cách Carlex Design giải thích cho tác phẩm mới nhất của mình. Ford Ranger Raptor bản cao cấp nhất của dòng xe bán tải hạng trung và được đánh giá có khả năng vận hành mạnh mẽ nhất trong phân khúc. Tuy nhiên, các hãng độ lại vô tình quên lãng chiếc xe này. Ford Ranger Raptor CRX T-Rex của Carlex Design độ chủ yếu về ngoại thất và nội thất thay vì nâng cấp cơ khí. Bắt đầu với hình ảnh bên ngoài, điểm nổi bật là lớp hoàn thiện Line-X được áp dụng trên cản trước, nắp ca-pô, tấm chắn gầm, lưới tản nhiệt trước, chắn bùn, bậc cửa bên, chụp gương và cánh gió đuôi xe... Không chỉ làm nổi bật vẻ ngoài chắc chắn của xe tải mà còn bảo vệ các bộ phận khỏi trầy xước và móp méo khi di chuyển địa hình. Các vòm bánh xe có phần mở rộng bằng chất liệu nhựa, trong khi các bậc bên, tấm chắn bùn và StyleBar trên thùng sau đến từ hãng Pickup Design. Bên cạnh đó, những điểm nhấn màu cam được kết hợp với decal màu cam xung quanh đèn pha và đèn hậu, biểu tượng T-Rex màu cam và đồ họa màu đen ở hai bên thân xe sơn trắng. Phiên bản T-Rex của Raptor trang bị bộ la-zăng hợp kim của Pickup Design có kích thước 18 inch thiết kế 5 chấu mới, sơn màu đen; đi kèm kẹp phanh màu cam tương phản. Đèn LED gắn trên nóc ở phía trước và phía sau có thể xua tan bóng tối ở những khu vực không có ánh sáng, khiến chiếc xe trở thành chiến binh thám hiểm hơn là phương tiện. Mang hương vị đặc trưng của Carlex, nội thất Raptor T-REX còn nổi bật hơn với màu sắc nổi bật. Gần như toàn bộ cabin được bọc da màu cam và Alcantara, bao gồm bảng điều khiển, vô lăng, ốp cửa, ghế và mui xe. Chữ ký của hãng độ Carlex đặt ở bảng ở phía trước hộc để đồ tại ghế phụ và tựa đầu có dòng chữ "T-REX". Toàn bộ ghế ngồi đều có logo Carlex Design làm điểm nhấn. Carlex Design không can thiệp sức mạnh của Ford Ranger Raptor độ T-REX. Xe vẫn dùng động cơ nguyên bản V6 EcoBoost 3.0 lít tăng áp kép, sản sinh công suất 284 mã lực (212 kW) ở châu Âu và 392 mã lực (292 kW) ở Úc hoặc lên đến 405 mã lực (302 kW) ở Mỹ. Tất cả Ranger Raptor đều được trang bị hệ thống treo dành riêng cho từng phiên bản với giảm xóc Fox Live Valve 2,5 inch, cùng nhiều chế độ lái khác nhau và ống xả Active Valve. Carlex Design cho biết, CRX T-Rex Pickup là phiên bản thực hiện số lượng giới hạn, nhưng không rõ số lượng là bao nhiêu. Chi phí thực hiện gói độ CRX T-Rex Pickup. là 99,900 Euro, khoảng 110,739 USD tương đương 2,6 tỷ đồng. Mức chi phí này tăng đánh kể so với giá xe Ranger Raptor 2023 nguyên bản tại Đức. Trong khi đó ở Mỹ, giá khởi điểm Ranger Raptor là 56.960 USD. Nếu bạn sẵn sàng chi tiền nhiều hơn tầm 81.910 USD sẽ nhận được Hennessey VelociRaptor mang công suất 500 mã lực (373 kW). Video: Ford Ranger Raptor độ CRX T-Rex - "khủng long bạo chúa".

