Ford Ranger khan hàng cận Tết, đại lý "kênh giá” tới 85 triệu đồng

Tham khảo qua một đại lý ở Hà Nội, những phiên bản thấp của Ford Ranger tại Việt Nam đang đội giá do thiếu hụt nguồn cung. Tùy từng phiên bản mà mức chênh so với giá bán lẻ đề xuất nhưng bản XLS AT vốn có giá bán là 662 triệu đồng hiện đang “kênh” thêm 85 triệu lên mức 747 triệu đồng, bù lại bản Wildtrak cao cấp nhất vẫn đang được bán đúng giá (937 triệu đồng).

Thực tế, cách đây vài tháng tại một vài nơi, phiên bản XL tiêu chuẩn và XLS của Ford Ranger bán chênh giá khoảng 20 – 30 triệu đồng. Tuy nhiên có lẽ do hiện tại Tết Nguyên Đán đã rất gần, khách hàng muốn nhận xe ngay sẽ cần phải “cắt máu” nhiều hơn bình thường một chút.