Ford ra mắt bán tải cỡ vừa mạnh nhất Ranger Tremor 2021

Biến thể Ford Ranger Tremor 2021 mới sẽ xuất hiện dưới dạng gói trang bị Tremor Off-Road Package, được đánh giá vượt trội hơn các gói off-road FX2 và FX4. Một số điểm nhấn đáng chú ý ở biến thể bán tải Ford Ranger Tremor mới này như hệ thống treo có khả năng nâng hạ gầm xe, trục khuỷu được thiết kế lại. Xe được trang bị bộ mâm 17 inch mới đi kèm lốp địa hình Continental 32 inch.. Khoảng sáng gầm xe được nâng lên 24,6 cm, cao hơn 2 cm so với bản tiêu chuẩn Ranger SuperCrew 4x4. Với những khách hàng đam mê off-road, hệ thống giảm xóc một ống Fox 2.0 được tùy chỉnh đặc biệt giúp hỗ trợ kiểm soát xe là một trang bị đáng giá. Ngoài ra, cơ cấu lò xo trước và sau cũng được tinh chỉnh lại cho khả năng vượt địa hình khó tốt hơn. Ford cũng tiến hành việc giảm bớt độ cứng thanh chống lật, đồng thời thêm nhíp nhiều lá cho phần trục sau. So với các model tiêu chuẩn, độ nhún của hệ thống treo trước và sau trên Ranger Tremor tăng lần lượt 16,5 cm và 20,5 cm. Góc tiếp cận, góc thoát và góc vượt đỉnh dốc của mẫu bán tải này cũng được cải thiện so với bản SuperCrew 4x4 tiêu chuẩn. Ngoài ra, hãng xe Mỹ còn bổ sung nhiều trang bị mới như bọc gầm, khóa vi sai trục sau và hệ thống quản lý địa hình Terrain Management System với 4 chế độ lái cùng cơ chế kiểm soát hành trình off-road Trail Control. Hệ thống kiểm soát lực kéo của Ranger Tremor thế hệ mới cũng được cân chỉnh lại cho khả năng tăng tốc và lực kéo tốt hơn trên bề mặt đường sỏi. Ford cho biết khả năng chở hàng và kéo theo vật nặng của Ranger Tremor vẫn giữ ở mức lần lượt 648 kg và 3,4 tấn như model thông thường. Ranger Tremor có kiểu dáng hầm hố hơn. Người lái có thể chỉnh được tời, đèn chiếu sáng và bộ khí nén qua cơ cấu chỉnh mới trên bảng điều khiển. Khoang lái Ranger Tremor thêm nhiều chi tiết trang trí màu đen và da lộn, cùng logo “Tremor” trên lưng ghế. Ford cho biết khả năng chở hàng và kéo theo vật nặng của Ranger Tremor vẫn giữ ở mức lần lượt 648 kg và 3,4 tấn như model thông thường. Ranger Tremor có kiểu dáng hầm hố hơn. Người lái có thể chỉnh được tời, đèn chiếu sáng và bộ khí nén qua cơ cấu chỉnh mới trên bảng điều khiển. Khoang lái Ranger Tremor thêm nhiều chi tiết trang trí màu đen và da lộn, cùng logo “Tremor” trên lưng ghế. Gói trang bị Tremor Off-Road (4.290 USD) cũng có trên các bản XLT tầm trung và Lariat cao cấp với cấu hình SuperCrew 4x4. Được biết, Ford Ranger 2021 sẽ được sản xuất từ đầu năm tới. Video: Giới thiệu Ford Ranger Tremor thế hệ mới.

