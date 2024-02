Ford Puma 2024 - SUV cỡ B "đối thủ" Honda HR-V và Hyundai Kona

Mẫu SUV Ford Puma cỡ B đã lần đầu tiên trình làng vào năm 2019. Sau hơn 4 năm, hãng Ford mới tung ra phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu xe này ở thị trường châu Âu. Bên ngoài, mẫu SUV nhỏ nhất của thương hiệu Ford ở châu Âu trông không khác biệt quá nhiều so với phiên bản cũ. Ford Puma 2024 nâng cấp được trang bị tạo hình mới bên trong cụm đèn pha LED. Trong đó, đèn pha với công nghệ Dynamic Matrix LED là trang bị tùy chọn của mẫu SUV cỡ B này. Tiếp đến là lưới tản nhiệt cải tiến và logo của hãng Ford được thay đổi vị trí khiến Puma mới trông giống người anh em Fiesta đã bị "khai tử". Ngoài ra, xe còn có thêm màu sơn ngoại thất mới là xám Cactus Grey. So với ngoại thất, nội thất của Ford Puma 2024 có nhiều điểm mới đáng chú ý hơn. Trong đó, nổi bật nhất là màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn hơn với kích thước 12 inch, tích hợp hệ thống thông tin giải trí SYNC 4 mới nhất của hãng Ford. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,8 inch mới, tương tự loại dùng cho Ford Tourneo Courier. Ở phiên bản mới, mẫu SUV cỡ B này còn có thêm kết nối 5G và tính năng điều khiển bằng giọng nói Alexa tích hợp mới. Tuy nhiên, điểm trừ của Ford Puma 2024 là sự biến mất của các phím cơ chỉnh điều hòa. Thay đổi tiếp theo của Ford Puma 2024 là gói công nghệ an toàn chủ động ADAS nâng cấp. Gói này được bổ sung hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng Lane Centering và Predictive Speed Assist mới. Lane Centering là tính năng đưa xe vào giữa làn đường. Trong khi đó, Predictive Speed Assist sẽ điều chỉnh vận tốc của xe theo điều kiện đường sá và theo tốc độ giới hạn theo thông tin do do hệ thống nhận biết biển báo giao thông cung cấp. Mẫu SUV cỡ B này được bổ sung trang bị tiện nghi và an toàn nhưng lại bị cắt động cơ cũng như hộp số. Theo đó, động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L và hộp số sàn cũ đã bị loại bỏ. Xe chỉ còn lại hệ truyền động mild hybrid với máy xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.0L, cho công suất tối đa 123 mã lực hoặc 153 mã lực, tùy phiên bản. Động cơ đi kèm với hộp số sàn hoặc hộp số tự động. Vào cuối năm nay, xe sẽ được bổ sung phiên bản thuần điện mới mang tên Ford Puma Gen-E. Ngoài động cơ, Puma Gen-E còn có bộ body kit khác biệt và lưới tản nhiệt đóng kín. Tại thị trường châu Âu, Ford Puma 2024 có 4 bản trang bị, bao gồm Titanium, ST-Line, ST-Line X và ST.Giá xe Ford Puma 2024 nâng cấp hiện chưa được công bố. Trong năm 2023, Ford Puma là mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Anh với doanh số cộng dồn đạt 49.591 xe, tăng 41% so với năm 2022. Đây là vị trí từng thuộc về Ford Fiesta - mẫu xe đã bị "khai tử" tại châu Âu trong năm 2023.

