Ford Puma thêm bản ST tới 197 mã lực, chiếc Puma nhanh nhất

Chia sẻ chung hệ truyền động của người anh em Ford Fiesta ST, Ford Puma ST 2021 mới được trang bị động cơ xăng tăng áp EcoBoost 1.5L sản sinh công suất 200 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 320Nm trong dải tua 2.500 - 3.500 vòng/phút. Puma ST thế hệ mới có nhiều hơn 30Nm so với Fiesta ST nên cũng có khả năng phản hồi nhạy hơn. Xe có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 6,7 giây, chỉ chậm hơn 0,2 giây so với Fiesta ST vốn có trọng lượng nhẹ hơn. Tốc độ tối đa của Puma ST là 220 km/h. Ford Performance cho biết hệ thống ống xả của Puma ST đã được điều chỉnh để âm thanh phát ra êm hơn 1 decibel so với Fiesta ST. Xe được trang bị hộp số sàn 6 cấp có tỷ số truyền động cuối cùng rút ngắn để tăng tốc dễ dàng hơn. Theo Ford, Puma ST dự kiến có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 6,9 lít / 100 km, lượng khí thải CO2 đạt 155 g/km. Ngoài những nâng cấp kể trên, khung gầm của Puma ST cũng được thực hiện nhiều thay đổi so với Puma tiêu chuẩn, bao gồm cả việc bổ sung tùy chọn vi sai chống trượt LSD Quaife và lò xo truyền lực. Chưa hết, độ bền của khung gầm càng được tối ưu hóa hơn khi có cấu hình dầm xoắn đặt riêng (cứng hơn 40% so với Fiesta ST), thanh chống lật gia cố và cấu hình van điều tiết đặc biệt. Ford Puma ST "cưỡi" trên các bánh xe hợp kim 19 inch, đi kèm lốp Michelin Pilot Sport 4S được phát triển riêng cho mẫu crossover này, hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái xe crossover Ford nhanh nhẹn nhất mà không hề ảnh hưởng đến chất lượng xe. Phản ứng đánh lái của Puma ST được cho là sẽ nhanh hơn 25% trong khi phản ứng phanh lớn hơn 17%. Chìa khóa cho tính linh hoạt của Puma ST là việc có nhiều chế độ lái để lựa chọn (Drive Modes), bao gồm Normal, Eco (lần đầu tiên có trên một mẫu Ford ST), Sport và Track. Ngoài ra, xe còn có hệ thống cân bằng điện tử ESC ba chế độ: người lái can thiệp toàn hệ thống, can thiệp hạn chế và ngắt kích hoạt toàn bộ hệ thống. Tính năng Launch Control cũng là một phần của gói Drive Modes. Về diện mạo, Puma ST thực ra không có khác biệt gì lớn so với Puma ST-Line, xe sở hữu nhiều bộ phận độc đáo như bộ chia trước có dập nổi dòng chữ "Ford Performance", tích hợp vào cản trước để tăng lực ép đầu xe lên gần 80%, một cánh gió lớn phía sau và một chi tiết giống như bộ khuếch tán được tích hợp vào cản sau. Làm tròn các thay đổi bên ngoài là lưới tản nhiệt ST (cả trên và dưới) giúp tăng khả năng làm mát động cơ, nhiều chi tiết sơn đen bóng như mái xe, vỏ gương và cánh gió sau, trong khi bánh xe 19 inch được hoàn thiện trong Magnetite hoặc kim loại gia công. Khách hàng của Puma ST sẽ có 6 lựa chọn sơn ngoại thất, gồm cả màu xanh lá cây Mean Green độc quyền cho các mẫu xe ST. Bước vào bên trong, xe được trang bị ghế thể thao Recaro có sưởi, in nổi logo ST và được làm bằng vật liệu Miko Dinamica đẹp mắt, các bàn đạp Ford Performance, vô lăng bọc da đáy phẳng và cần số ST. Đặc biệt, ghế ngồi, cần số và thảm sàn ST đều được tạo điểm nhấn bằng chỉ khâu màu xám Metal Grey.Ford Puma ST thể thao cũng sở hữu nhiều tính năng nội thất tiêu chuẩn đáng chú ý khác như bộ sạc không dây, kính chắn gió sấy tự động Quickclear, cảm biến đỗ xe trước và sau, cần gạt mưa cảm biến và hệ thống thông tin giải trí SYNC 3 8 inch của Ford tương thích với Apple CarPlay và Android Auto. Puma ST tất nhiên cũng đi kèm với công nghệ kết nối FordPass Connect, cho phép chủ sở hữu điều khiển từ xa các tính năng của xe, bao gồm Mở khóa cửa và Định vị xe, thông qua ứng dụng FordPass trên điện thoại thông minh. Video: Ford Puma ST mạnh tới 197 mã lực, chiếc Puma nhanh nhất.

