Ford Mustang High Performance chạy 2 năm "bay" tiền tỷ của đại gia Phú Thọ

Đa số những chiếc xe thể thao Ford Mustang cơ bắp đang có mặt và lăn bánh tại Việt Nam đa phần thuộc thế hệ thứ 6 được sản xuất từ năm 2014 đến nay, trước khi nó bị thay thế bởi thế hệ mới nhất vào năm 2023. Một chiếc Ford Mustang High Performance đời 2020, đăng ký 2021 mới được rao bán lại với mức giá 2,6 tỷ đồng sau khi lăn bánh khoảng 5000 miles. Sau hơn 2 năm sử dụng, trung bình chiếc Mustang này mỗi tháng chỉ lăn bánh vài trăm km. Ngoài ra, xe đã được khoác lên bộ tem thể thao lấy ý tưởng từ phiên bản Hennessey Heritage Edition. Chiếc Ford Mustang High Performance siêu lướt này sở hữu nhiều nâng cấp ở phần ngoại thất cũng như động cơ được tăng lên 20 mã lực so với phiên bản tiêu chuẩn. Ở phiên bản này, điểm khác biệt dễ thấy nhất ở ngoại thất xe chính là phần lưới tản nhiệt được thiết kế lại với logo chú ngựa hoang đặc trưng. Cụm đèn pha hầm hố kết hợp cùng đèn xi nhan thanh mảnh đã tạo nên một chiếc Mustang thể thao đúng chất cơ bắp Mỹ. Để phân biệt với các phiên bản EcoBoost 2.3L thông thường khác, trên thân xe có gắn huy hiệu High Performance 2.3L. Ngoài ra, xe cũng được trang bị bộ mâm đa chấu thể thao kích thước 20 inch tới từ hãng độ 305 Forged. Ford Mustang sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.784 x 1.916 x 1.381 (mm), chiều dài trục cơ sở đạt 2.720 mm. Ở phía sau, xe cũng được trang bị logo ngựa hoang với ba đường sọc đặc trưng trên nhiều chiếc Mustang. Các đường viền quanh xe đều được hoàn thiện bằng màu đen bóng. Hệ thống âm thanh nguyên bản đã được thay bằng loại On/Off 4 chế độ giúp tiếng nổ của xe mạnh mẽ hơn. Khoang nội thất của xe mang tông màu tối, ghế ngồi được bố trí theo dạng 2+2 với ưu điểm hàng ghế sau khá rộng rãi. Hầu hết các chi tiết trong nội thất của xe đều được bọc da màu đen giản đơn khác biệt với ngoại thất đầy sắc màu của chiếc xe. Vô-lăng 3 chấu có thiết kế thể thao, tích hợp lẫy chuyển số to bản cùng các nút chức năng hỗ trợ người lái. Những nút bấm trên bảng điều khiển trung tâm có thiết kế được lấy cảm hứng từ chi tiết trên những mẫu chiến đấu cơ. Màn hình hiển thị kỹ thuật số có kích thước lên tới 12 inch. Màn hình giải trí trung tâm của xe có thao tác cảm ứng nhạy với kích thước khoảng 8 inch với giao diện SYNC 3. Phía trên màn hình giải trí là 2 đồng hồ thể hiện áp suất dầu cùng áp suất turbo. Logo phiên bản High Performance gắn tại vị trí taplo đối diện ghế phụ. Hai ghế trước của xe có trang bị tính năng chỉnh điện kết hợp với chỉnh cơ nhằm đem tới các thao tác tiện nghi cho người lái. Hàng ghế sau của xe có không gian để chân nhỏ, chính vì thế sẽ phù hợp hơn với không gian để đồ hoặc dành cho trẻ em. Chiếc Ford Mustang High Performance 2020 này vẫn sử dụng động cơ EcoBoost 2.3L nhưng đã được tỉnh chỉnh lại giúp sản sinh 330 mã lực, tăng 20 mã lực so với phiên bản tiêu chuẩn. Mô-men xoắn cực đại vẫn giữ nguyên ở mức 475 Nm. Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 242 km/h. Bên cạnh sự cải tiến sức mạnh động cơ, xe còn được nâng cấp hệ thống treo và hệ thống phanh được lấy từ phiên bản Mustang GT. Mức giá xe Ford Mustang High Performance 2020 khi mới về Việt nam không được hé lộ, nhưng nó từng được rao bán hơn 3,8 tỷ vào năm ngoái. Như vậy, chỉ sau chưa đầy 1 năm xe đã giảm tới hơn 1 tỷ đồng. Video: Ford Mustang 2.3 High Performance 2020 lên sàn xe cũ.

