Cận cảnh Ford Mustang High Performance hơn 3 tỷ về Việt Nam

Mới đây, một doanh nghiệp nhập khẩu xe tư nhân ở thủ đô Hà Nội vừa đưa về nước chiếc Ford Mustang High Performance 2020 đầu tiên tại Việt Nam. Là một chiếc xe thuộc phiên bản đặc biệt, do đó, Ford Mustang 2020 mới phiên bản High Performance sở hữu rất nhiều trang bị được nhà sản xuất tinh chỉnh, bao gồm cả về trang bị tiện nghi, thẩm mỹ và đặc biệt là về sức mạnh. Mustang High Performance 2020 được hãng Ford ra mắt lần đầu tiên hồi năm 2019 thông qua triển lãm ô tô New York 2019. Về thiết kế, mẫu xe này không có quá nhiều sự khác biệt so với các biến thể tiêu chuẩn. Sự thay đổi của xe chủ yếu tới từ các trang bị như gương chiếu hậu màu xám, logo gắn trên lưới tản nhiệt đặc trưng, mâm xe 19 inch độc quyền, huy hiệu High Performance 2.3L gắn ở thân xe. Bên cạnh đó, Mustang High Performance 2020 còn sở hữu tới 4 màu sắc ngoại thất mới với tên gọi mĩ miều, bao gồm Đỏ Red hot Metallic Tinted Clearcoat, Xanh Grabber Lime, Bạc Iconic Silver và Cam Twister Orange. Đối với chiếc Mustang High Performance 2020 đầu tiên cập bến Việt Nam được trang bị màu sơn Đỏ Red hot Metallic Tinted Clearcoat. Bên trong khoang lái, Ford Mustang High Performance có cấu hình ghế 2+2 với sự ưu tiên dành tối đa cho hàng ghế trước, hàng ghế sau do có kích thước khiêm tốn nên chủ yếu chỉ dành cho việc cất đồ hoặc trẻ em ngồi. Các trang bị trên xe gồm có vô-lăng bọc da 3 chấu với các phím chức năng và lẫy chuyển số, hệ thống điều hoà tự động, ghế bọc da có chức năng sưởi và làm mát, màn hình giải trí cỡ lớn, màn hình công-tơ-mét dạng LCD, logo phiên bản gắn ở nhiều vị trí... Về hiệu suất, Ford Mustang High Performance 2020 được bộ phận Ford Performance tinh chỉnh lại hệ thống treo và phanh theo nguyên mẫu Mustang GT. Sức mạnh của mẫu xe này cũng được gia tăng lên 330 mã lực, tăng 20 mã lực so với phiên bản Mustang EcoBoost 2.3L tiêu chuẩn dù cùng sử dụng động cơ 2.3 EcoBoost quen thuộc. Ngoài ra, lượng mô-men xoắn tạo ra của phiên bản High Performance được giữ nguyên ở mức 475 Nm. Giá xe Ford Mustang 2020 bản High Performance được ước tính không dưới 3 tỷ đồng, đắt hơn so với phiên bản thường. Video: Chi tiết xe cơ bắp Ford Mustang EcoBoost 2020.

