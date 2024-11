5 loại cây vừa làm đẹp nhà vừa như “nam châm hút tiền“

Cây kim tiền được gọi là cây kim phát tài, cây phát tài, kim tiền phát lộc. Cây kim tiền thể hiện cho sự giàu sang, tiền tài và phú quý, trồng cây kim tiền mang đến sự thịnh vượng, tài lộc và may mắn cho gia chủ. Ảnh: Internet Ưu điểm của cây kim tiền là dễ chăm sóc, chỉ cần tưới đẫm nước và tránh để dưới ánh nắng trực tiếp. Ảnh: Internet Cây cỏ gương hay còn gọi cây tiền xu có lá tròn, sáng bóng giống như đồng xu biểu tượng cho sự thịnh vượng và may mắn. Ảnh: Plant Người ta cho rằng, trồng cây bỏ gương trong nhà cách để thu hút sự giàu có và thành công về tài chính. Cỏ gương ưa ánh sáng trung bình, nên có thể đặt cạnh cửa sổ. Ảnh: Mungarden Những chiếc lá nhỏ tròn hình đồng xu trên cây ngọc bích tượng trưng cho tiền bạc, lá càng xanh mướt như ngọc càng thể hiện sự giàu sang. Ảnh: Nuibavi Với đặc tính tích nước trong lá, cây ngọc bích chịu được bóng râm, có thể phát triển tốt trong nhà. Cây thường được trồng trong chậu, trang trí bàn làm việc. Ảnh: Internet Với dáng vững chãi, thên bện vào nhau, cây kim ngân tượng trưng cho sự đoàn kết, vững vàng trước sóng gió. Lá cây xum xuê xanh tốt vượng phong thủy tiền bạc. Ảnh: Internet Vì vậy, người ta tin rằng, khi đặt cây kim ngân trong nhà, cạnh những nơi tiếp xúc hoặc liên quan tới tiền thì sẽ mang lại tiền tài cho gia chủ. Ảnh: Internet Không chỉ có tác dụng thanh lọc không khí, cây trầu bà lỗ còn mang nhiều giá trị phong thủy, kích thích vận may khí tốt trong nhà, mang tới cho gia chủ nhiều tài lộc, phú quý. Ảnh: Internet Cây trầu bà lỗ có khả năng phát triển trong môi trường bóng râm nên có thể đặt ở góc nhà. Ảnh: Internet

