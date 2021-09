Ford Fiesta "khai tử" tại Việt Nam ra mắt bản 2022 tại châu Âu

Trái ngược với tình hình ở thị trường Việt Nam và đã bị "khai tử", Ford Fiesta là mẫu xe bán khá chạy ở châu Âu. Do đó, không có gì lạ khi hãng Ford tiếp tục bổ sung phiên bản nâng cấp cho mẫu xe hạng B này ở lục địa già. Ở thị trường châu Âu, Ford Fiesta 2022 mới được chia thành 6 phiên bản, bao gồm Trend, Titanium, ST-Line, Active, ST và Van. So với trước, những thay đổi của mẫu xe hạng B này không quá rõ ràng. Cụ thể, Ford Fiesta 2022 hatchback được bổ sung cụm đèn pha LED tiêu chuẩn với viền màu đen bao quanh. Ở bản đắt hơn, xe có thể được trang bị cụm đèn pha Matrix LED với công nghệ chống lóa để không thua kém những đối thủ như SEAT Ibiza, Opel Corsa và Volkswagen Polo. Ngoài ra, Ford Fiesta 2022 còn đi kèm lưới tản nhiệt cỡ lớn hơn, tích hợp logo của nhà sản xuất và được bao quanh bằng hốc gió rộng hơn. Tùy vào phiên bản, lưới tản nhiệt của xe sẽ có thiết kế riêng. Ở các bản thường như Trend và Titanium, mẫu xe hạng B này dùng lưới tản nhiệt hình lục giác với viền mạ crôm sáng bóng cũng như khe gió hai bên nhỏ hơn. Bản Active được trang bị mắt lưới tản nhiệt dạng nam nằm dọc. Riêng bản ST-Line dùng lưới tản nhiệt trên với mắt lưới hình tổ ong màu đen bóng và lưới tản nhiệt dưới mở rộng. Trong khi đó, bản ST cũng dùng lưới tản nhiệt với mắt lưới tổ ong nhưng có thêm logo "ST" màu đỏ như dấu hiệu nhận biết. Được thiết kế theo phong cách SUV nên bản Active có tấm ốp gầm dưới cản trước/sau và 2 ống xả nằm dưới bộ khuếch tán gió phía sau. Bên cạnh đó, bản Active còn có nhiều chi tiết mạ crôm hơn các bản khác và màu sơn xanh lục Mean Green riêng. Đáng tiếc là thiết kế bên sườn của Ford Fiesta 2022 không có gì thay đổi, trừ 7 loại vành hợp kim mới. Các loại vành này có đường kính 17 inch và 18 inch, tùy phiên bản. Tương tự đèn pha, đèn hậu của Ford Fiesta 2022 cũng nằm trong viền màu đen mới. Nếu chi thêm tiền, khách hàng châu Âu có thể trang bị đèn hậu LED cho chiếc xe của mình. Trước đây, dòng Ford Fiesta có một phiên bản sang trọng hơn mang tên Vignale. Ở phiên bản 2022, Vignale trở thành gói trang bị dành cho mẫu hatchback hạng B này, có thể kết hợp với bản Titanium, ST‑Line và Active. Không làm người tiêu dùng thất vọng, nội thất của Ford Fiesta 2022 cũng được làm mới theo hướng sang trọng và công nghệ cao hơn. Tại đây, chúng ta sẽ thấy bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch, có thể chỉnh cấu hình và thay đổi giao diện tùy theo chế độ lái. Bên cạnh đó là màn hình cảm ứng 8 inch của hệ thống thông tin giải trí SYNC 3 nâng cấp, đi kèm hệ thống định vị và tính năng ra lệnh bằng giọng nói. Màn hình trung tâm hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto cũng như tính năng cảnh báo còn hành khách trên ghế sau mới. Chưa hết, người lái Ford Fiesta 2022 còn có thể khởi động máy, khóa cửa và mở cửa từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Tiếp đến là sạc điện thoại thông minh không dây ở cụm điều khiển trung tâm, hệ thống âm thanh B&O 10 loa, có loa trầm và âm ly 575 W. Trong khi đó, bản ST có thêm ghế Performance Seats nâng cấp, tích hợp tựa đầu ghế, bọc bằng chất liệu Sensico, đi kèm chỉ khâu màu đỏ và chỉnh điện 14 hướng. Vô lăng vát đáy và những chi tiết giả sợi carbon trên mặt táp-lô mang đến vẻ thể thao cho Ford Fiesta ST 2022. Tại thị trường châu Âu, Ford Fiesta 2022 có 4 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng EcoBoost 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 99 mã lực. Thứ hai là hệ thống mild hybrid 48V mang tên EcoBoost Hybrid với động cơ 1.0L và máy phát điện tích hợp bộ đề chạy bằng dây đai BISG. Hệ thống mild hybrid này tạo ra công suất tối đa 123 mã lực và 153 mã lực. Phiên bản yếu hơn của hệ thống mild hybrid kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép Powershift 7 cấp. Trong khi đó, phiên bản mạnh hơn chỉ đi với hộp số sàn 6 cấp Với phiên bản ST, Ford Fiesta 2022 sẽ dùng động cơ xăng EcoBoost 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L nâng cấp lấy từ Puma ST. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 197 mã lực và mô-men xoắn cực đại tăng từ 290 Nm lên 320 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số sàn 6 cấp. Ngoài ra, xe còn có khóa vi sai chống trượt cơ học Quaife tùy chọn. Động cơ giúp Ford Fiesta ST 2022 tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 6,5 giây như cũ. Ford không nhắc gì đến động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 1.0L và động cơ diesel tăng áp, dung tích 1.5L. Dự đoán, 2 động cơ này đã bị loại bỏ khỏi Ford Fiesta mới. Ở các bản thường, Ford Fiesta 2022 có 3 chế độ lái là Normal, Sport và Eco. Trong khi đó, phiên bản Active có thêm 2 chế độ lái Trail và Slippery. Chế độ lái Track sẽ chỉ dành cho bản ST và thay thế cho chế độ Eco. Hiện giá xe Ford Fiesta 2022 vẫn chưa được công bố. Xe sẽ có mặt trên thị trường châu Âu vào đầu năm sau. Video: Chi tiết Ford Fiesta thế hệ mới.

