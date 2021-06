Ford F-150 Police Responder 2021 - siêu bán tải cho cảnh sát Mỹ

Ford không phải là một người xa lạ trong thế giới xe cảnh sát. Nhà sản xuất Mỹ đã và vẫn đang là một nhà cung cấp lớn trong thị trường này với dòng xe Ford cảnh sát truy đuổi tốc độ cao Interceptor khét tiếng, đặc biệt là với Explorer và Taurus giờ đây đã ngừng sản xuất. Mẫu xe Ford F-150 cho cảnh sát là sự bổ sung mới nhất vào dòng sản phẩm và nó mới được nâng cấp cho đời năm 2021. Nói ngắn gọn, nó không chỉ nhanh hơn bao giờ hết mà còn là mẫu xe cảnh sát có thời gian gia tốc 0-96 km/h, 0-160 km/h, và chạy hết ¼ dặm nhanh nhất. Nhờ dữ liệu được thu thập bởi Sở cảnh sát Los Angeles và dữ liệu ban đầu từ Cảnh sát Tiểu bang Michigan, Ford F-150 Police Responder 2021 mới có thể đạt tốc độ 96 km/h từ vị trí đứng yên trong 5,4 giây. Con số tốc độ của siêu bán tải Ford F-150 Police Responder 2021 mới này nhanh hơn 1,2 giây so với mẫu trước và nhanh hơn ít nhất 0,4 giây so với chiếc xe được thử nghiệm bởi cảnh sát Michigan. Khả năng đạt tốc độ 160 km/h giờ đây nhanh hơn 3,7 giây so với mẫu năm ngoái ở thời gian cụ thể 13,1 giây – nhanh nhất 0,8 giây so với đối thủ gần nhất. Tốc độ tối đa của xe giờ đây là 192 km/h so với 168 km/h của năm 2020. Sở cảnh sát Los Angeles cũng đo được thời gian chạy ¼ dặm (402 mét) của xe là 14,4 giây, nhanh hơn 1 giây so với năm 2020 và nhanh hơn 0,4 giây so với mẫu xe giấu tên về nhì. Những cải tiến này đã có được nhờ lực mô-men xoắn tăng cường và hộp điều phối mô-men xoắn 4x4 mới theo yêu cầu. Dù xe vẫn giữ nguyên động cơ EcoBoost V6 dung tích 3.5 lít lấy từ Raptor, nhưng lực mô-men xoắn cực đại hiện giờ là 678 Nm. Chế độ dẫn động 4 bánh tự động và hộp điều phối đó được hiệu chỉnh để liên tục điều chỉnh mô-men xoắn cho bánh trước và bánh sau khi điều kiện yêu cầu, dẫn đến không chỉ khởi động nhanh hơn mà còn tạo ra lực kéo tức thì ở cả 4 bánh. Theo giám đốc thương hiệu xe cảnh sát của Ford, Greg Ebel chó hay "Giảm bớt dù chỉ một vài giây thời gian phản ứng cũng có thể tạo nên sự khác biệt lớn". "Cho dù là phản ứng với một vụ tai nạn trên đường cao tốc hay một cuộc gọi khẩn cấp từ một nơi nào đó xa xôi, các sĩ quan thực thi pháp luật có thể tin tưởng vào F-150 Police Responder 2021 để đưa họ đến đó nhanh chóng", ông Greg Ebel cho biết thêm.

