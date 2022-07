Chi tiết Ford Explorer 2023, màn hình nội thất "khổng lồ" tới 27 inch

Ngày 28/7/2022 vừa qua, hãng Ford đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng SUV cỡ lớn Explorer ở thị trường Trung Quốc. Tại thị trường này, Ford Explorer 2023 mới được chia thành 3 phiên bản, bao gồm Trend, Titanium và ST-Line. Ở phiên bản 2023, Ford Explorer thế hệ mới thay đổi đáng kể trong thiết kế ngoại thất và nội thất. Mẫu SUV cỡ lớn này được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của hãng Ford, tương tự những "người anh em" đang bán tại thị trường Trung Quốc như Evos, Mondeo, Equator và Equator Sport. Có thể thấy rõ phong cách thiết kế mới của hãng Ford qua khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt hình chữ "U" cỡ lớn. Ở phiên bản thường, xe sẽ được trang bị mắt lưới đa điểm mạ crôm bên trong lưới tản nhiệt. Trong khi đó, phiên bản ST-Line dùng lưới tản nhiệt với mắt lưới hình tổ ong, sơn màu đen hầm hố hơn. Lưới tản nhiệt này nối liền với cụm đèn pha LED thanh mảnh ở hai bên. Cụm đèn pha được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L". Ngoài ra, xe còn có thêm dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang đầu xe, kéo dài đến hết đèn pha. Trong khi đó, đèn sương mù trước không được thiết kế nằm ngang như cũ mà đặt trong hốc nằm dọc. Tiếp đến là viền mạ crôm hình chữ "L" kéo dài từ hốc đèn sương mù trước xuống hốc gió trung tâm. Ở bên sườn, mẫu SUV cỡ lớn này chỉ được bổ sung các loại vành la-zăng mới. Với bản ST-Line, xe sẽ dùng vành hợp kim 21 inch với thiết kế 5 chấu kép, sơn 2 màu thể thao. Bộ vành này đi với lốp có kích thước 275/45 R21. Tương tự đầu xe, khu vực đuôi xe cũng được nâng cấp với cụm đèn hậu mới. Đèn hậu của xe được thiết kế hình chữ "C" và nối liền với nhau bằng dải đèn và nẹp mạ crôm ở giữa. Ngoài ra, xe còn có 2 đầu ống xả giả khá lớn. Vì chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên Ford Explorer 2023 gần như giữ nguyên kích thước, bao gồm chiều dài 5.063 mm, chiều rộng 2.004 mm, chiều cao 1.778 mm và chiều dài cơ sở 3.025 mm. So với phiên bản cũ, xe có chiều dài ngắn hơn 12 mm. Những thay đổi đáng chú ý nhất của Ford Explorer 2023 phần lớn đều tập trung ở bên trong xe. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp màn hình 4K cỡ lớn trên mặt táp-lô với kích thước lên đến 27 inch. Màn hình này kéo dài từ bảng đồng hồ đến cửa gió ở góc bên phải của mặt táp-lô, phục vụ cả người lái lẫn hành khách phía trước với chế độ chia màn hình. Chưa hết, Ford Explorer 2023 còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng, màn hình nhỏ để chỉnh điều hòa và màn hình hiển thị thông tin kính lái. Thêm vào đó là tính năng ra lệnh bằng giọng nói dạng trí tuệ nhân tạo AI, ra lệnh bằng cử chỉ, nhận diện khuôn mặt, hệ thống đèn viền nội thất, sạc điện thoại không dây và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Tương tự phiên bản cũ, Ford Explorer 2023 cũng sở hữu nội thất 3 hàng ghế với cấu hình chỗ ngồi 2+2+2 (6 chỗ) hoặc 2+3+2 (7 chỗ). Ghế của xe được bọc da phối da lộn với chỉ khâu màu đỏ tương phản ở bản ST-Line thể thao. Hàng ghế trước có đủ tính năng sưởi ấm, làm mát, massage và chỉnh điện. Trong khi đó, hàng ghế thứ hai có tính năng chỉnh điện và gập 1 chạm. Ngay cả hàng ghế cuối của xe cũng có tính năng gập chỉnh điện tương tự. "Trái tim của Ford Explorer 2023 tại Trung Quốc tiếp tục là động cơ xăng EcoBoost 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.3L, sản sinh công suất tối đa 276 mã lực và mô-men xoắn cực đại 425 Nm. Động cơ này đồng hành với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. Nhờ đó, xe có các chế độ lái như Road (đường phố), Gravel (sỏi), Grass (cỏ), Snow (đường tuyết), Rocks (đá) và Mountain (đường núi). Cuối cùng là hệ thống an toàn chủ động Ford Co-Pilot360 thế hệ mới. Hiện giá xe Ford Explorer 2023 tại thị trường Trung Quốc chưa được công bố. Chỉ biết rằng, xe sẽ chính thức được bày bán ở thị trường này vào ngày 24/8 năm nay. Video: Đánh giá Ford Explorer 2022 tại Việt Nam.

