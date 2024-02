Ford Explorer 2024 từ 41.220 USD ở Mỹ, sáp bán tại Việt Nam

Đã gần 5 năm kể từ khi hãng Ford ra mắt Explorer thế hệ thứ 6, tính từ năm 2019. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi hãng Ford vén màn phiên bản nâng cấp của Explorer ở thị trường Bắc Mỹ trong những ngày đầu năm 2024. Ford Explorer 2024 mới chỉ thay đổi nhẹ trong thiết kế và trang bị. Xe có 4 phiên bản, bao gồm Active, ST-Line, Platinum và ST, với một số khác biệt nhỏ trong ngoại hình. Cụ thể hơn, Ford Explorer 2024 được bổ sung những chi tiết mới giống xe đang bán tại thị trường Trung Quốc. Điểm nhấn nổi bật ở thiết kế ngoại thất của mẫu xe này là lưới tản nhiệt mới với kích thước lớn hơn trước trong khi cụm đèn pha LED lại bị thu nhỏ. Lưới tản nhiệt của xe sẽ thay đổi theo từng phiên bản. Riêng bản ST sẽ có thêm logo màu đỏ trên lưới tản nhiệt như dấu hiệu nhận biết. Bên cạnh đó là cản trước cải tiến với khe gió mới. Trái với đầu xe, khu vực bên sườn của mẫu SUV cỡ lớn Ford Explorer 2024 gần như giữ nguyên, chỉ thay đổi ở thiết kế vành la-zăng. Bản ST cao cấp nhất sẽ được trang bị nóc màu đen tùy chọn và vành hợp kim 21 inch sơn màu xám Magnetite mới. Thay đổi còn lại của xe là cụm đèn hậu với tạo hình sắc sảo hơn và ăn sâu vào bên trong cửa cốp. Bản thân cửa cốp của mẫu SUV cỡ lớn này cũng đã được tái thiết kế. Màu sơn xanh Vapor Blue Metallic mới sẽ được áp dụng cho mọi phiên bản của dòng Ford Explorer 2024, trừ bản Platinum. Thông thường, các mẫu xe Ford sẽ chỉ thay đổi nhẹ ở thiết kế nội thất khi bước sang phiên bản nâng cấp. Tuy nhiên, Ford Explorer 2024 đã phá vỡ truyền thống này với mặt táp-lô thiết kế hoàn toàn mới, được đẩy về phía trước nhiều hơn để nới rộng không gian cho người ngồi ở hàng ghế đầu. Trên mặt táp-lô xuất hiện màn hình cảm ứng trung tâm 13,2 inch đặt nổi mới với thiết kế nằm ngang. Trong khi đó, phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch mới. So với trang bị của Ford Explorer ở thị trường Trung Quốc thì màn hình của xe dành cho Bắc Mỹ vẫn khá khiêm tốn về mặt kích thước. 2 màn hình kể trên là trang bị tiêu chuẩn của Ford Explorer 2024. Màn hình cảm ứng trung tâm còn tương thích với hệ thống thông tin giải trí Ford Digital Experience dựa trên Google mới. Màn hình này hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây và tính năng điều khiển bằng giọng nói Google Assistant hoặc Alexa Built-in. Hành khách có thể xem video hoặc chơi điện tử trên màn hình thông tin giải trí. Trong khi đó, bảng đồng hồ của xe giờ đây đã có thể hiển thị bản đồ. Ngoài ra, hãng Ford cho biết chất lượng của vật liệu nội thất cũng đã được cải thiện. Thêm vào đó là 2 sạc điện thoại không dây trên cụm điều khiển trung tâm, 8 cổng sạc USB Type C và 3 nguồn điện 12V. Không chỉ tiện nghi hơn, Ford Explorer 2024 còn an toàn với gói công nghệ trợ lái nâng cao Ford Co-Pilot360 Assist+ đầy đủ hơn. Đặc biệt, mẫu SUV cỡ lớn này đã có hệ thống BlueCruise cho phép lái bán tự động trên cao tốc. Đáng tiếc là động cơ của mẫu SUV cỡ lớn này không có gì mới. Xe vẫn dùng 2 loại động cơ xăng, tùy theo phiên bản. Trong đó, động cơ xăng Ecoboost 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.3L được dùng cho bản Active, ST-Line và Platinum. Động cơ cho công suất tối đa 300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm như cũ. Với bản ST cao cấp nhất, xe dùng động cơ xăng Ecoboost V6, dung tích 3.0L, tạo ra công suất tối đa 400 mã lực và mô-men xoắn cực đại 563 Nm. Khác với trước đây, động cơ V6 này chỉ là trang bị tùy chọn thay vì tiêu chuẩn ở bản Platinum. Cả hai động cơ EcoBoost đều kết hợp với hộp số tự động 10 cấp. Bản ST có thêm lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng. Xe còn có hệ dẫn động cầu sau tiêu chuẩn và 4 bánh tùy chọn. Theo kế hoạch, Ford Explorer 2024 sẽ bắt đầu có mặt tại đại lý Mỹ vào quý II năm nay với giá bán dao động từ 41.220 - 56.800 USD. So với phiên bản cũ, giá khởi điểm của xe tăng 2.765 USD. Trong khi đó, bản cao cấp nhất đắt hơn đến 5.100 USD. Video: Chi tiết SUV cỡ lớn Ford Explorer 2024 mới.

Đã gần 5 năm kể từ khi hãng Ford ra mắt Explorer thế hệ thứ 6, tính từ năm 2019. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi hãng Ford vén màn phiên bản nâng cấp của Explorer ở thị trường Bắc Mỹ trong những ngày đầu năm 2024. Ford Explorer 2024 mới chỉ thay đổi nhẹ trong thiết kế và trang bị. Xe có 4 phiên bản, bao gồm Active, ST-Line, Platinum và ST, với một số khác biệt nhỏ trong ngoại hình. Cụ thể hơn, Ford Explorer 2024 được bổ sung những chi tiết mới giống xe đang bán tại thị trường Trung Quốc. Điểm nhấn nổi bật ở thiết kế ngoại thất của mẫu xe này là lưới tản nhiệt mới với kích thước lớn hơn trước trong khi cụm đèn pha LED lại bị thu nhỏ. Lưới tản nhiệt của xe sẽ thay đổi theo từng phiên bản. Riêng bản ST sẽ có thêm logo màu đỏ trên lưới tản nhiệt như dấu hiệu nhận biết. Bên cạnh đó là cản trước cải tiến với khe gió mới. Trái với đầu xe, khu vực bên sườn của mẫu SUV cỡ lớn Ford Explorer 2024 gần như giữ nguyên, chỉ thay đổi ở thiết kế vành la-zăng. Bản ST cao cấp nhất sẽ được trang bị nóc màu đen tùy chọn và vành hợp kim 21 inch sơn màu xám Magnetite mới. Thay đổi còn lại của xe là cụm đèn hậu với tạo hình sắc sảo hơn và ăn sâu vào bên trong cửa cốp. Bản thân cửa cốp của mẫu SUV cỡ lớn này cũng đã được tái thiết kế. Màu sơn xanh Vapor Blue Metallic mới sẽ được áp dụng cho mọi phiên bản của dòng Ford Explorer 2024, trừ bản Platinum. Thông thường, các mẫu xe Ford sẽ chỉ thay đổi nhẹ ở thiết kế nội thất khi bước sang phiên bản nâng cấp. Tuy nhiên, Ford Explorer 2024 đã phá vỡ truyền thống này với mặt táp-lô thiết kế hoàn toàn mới, được đẩy về phía trước nhiều hơn để nới rộng không gian cho người ngồi ở hàng ghế đầu. Trên mặt táp-lô xuất hiện màn hình cảm ứng trung tâm 13,2 inch đặt nổi mới với thiết kế nằm ngang. Trong khi đó, phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch mới. So với trang bị của Ford Explorer ở thị trường Trung Quốc thì màn hình của xe dành cho Bắc Mỹ vẫn khá khiêm tốn về mặt kích thước. 2 màn hình kể trên là trang bị tiêu chuẩn của Ford Explorer 2024. Màn hình cảm ứng trung tâm còn tương thích với hệ thống thông tin giải trí Ford Digital Experience dựa trên Google mới. Màn hình này hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây và tính năng điều khiển bằng giọng nói Google Assistant hoặc Alexa Built-in. Hành khách có thể xem video hoặc chơi điện tử trên màn hình thông tin giải trí. Trong khi đó, bảng đồng hồ của xe giờ đây đã có thể hiển thị bản đồ. Ngoài ra, hãng Ford cho biết chất lượng của vật liệu nội thất cũng đã được cải thiện. Thêm vào đó là 2 sạc điện thoại không dây trên cụm điều khiển trung tâm, 8 cổng sạc USB Type C và 3 nguồn điện 12V. Không chỉ tiện nghi hơn, Ford Explorer 2024 còn an toàn với gói công nghệ trợ lái nâng cao Ford Co-Pilot360 Assist+ đầy đủ hơn. Đặc biệt, mẫu SUV cỡ lớn này đã có hệ thống BlueCruise cho phép lái bán tự động trên cao tốc. Đáng tiếc là động cơ của mẫu SUV cỡ lớn này không có gì mới. Xe vẫn dùng 2 loại động cơ xăng, tùy theo phiên bản. Trong đó, động cơ xăng Ecoboost 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.3L được dùng cho bản Active, ST-Line và Platinum. Động cơ cho công suất tối đa 300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm như cũ. Với bản ST cao cấp nhất, xe dùng động cơ xăng Ecoboost V6, dung tích 3.0L, tạo ra công suất tối đa 400 mã lực và mô-men xoắn cực đại 563 Nm. Khác với trước đây, động cơ V6 này chỉ là trang bị tùy chọn thay vì tiêu chuẩn ở bản Platinum. Cả hai động cơ EcoBoost đều kết hợp với hộp số tự động 10 cấp. Bản ST có thêm lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng. Xe còn có hệ dẫn động cầu sau tiêu chuẩn và 4 bánh tùy chọn. Theo kế hoạch, Ford Explorer 2024 sẽ bắt đầu có mặt tại đại lý Mỹ vào quý II năm nay với giá bán dao động từ 41.220 - 56.800 USD. So với phiên bản cũ, giá khởi điểm của xe tăng 2.765 USD. Trong khi đó, bản cao cấp nhất đắt hơn đến 5.100 USD. Video: Chi tiết SUV cỡ lớn Ford Explorer 2024 mới.