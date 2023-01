Ford Everest 2023 tăng giá tại Thái Lan, có ảnh hưởng đến Việt Nam?

Ford Everest thế hệ mới đã chính thức trình làng ở thị trường Thái Lan vào đầu năm ngoái với 4 phiên bản, bao gồm Trend 6AT 4×2, Sport 6AT 4×2, Titanium+ 10AT 4×2 và Titanium+ 10AT 4×4. Giá bán của 4 phiên bản này ở thị trường Thái Lan dao động từ 1,334 - 1,854 triệu Baht (khoảng 891 triệu đến 1,24 tỷ đồng). Tuy nhiên, trong những ngày đầu năm 2023, hãng Ford đã thông báo điều chỉnh giá bán dành cho mẫu SUV hạng trung này. Theo đó, từ ngày 1/1/2023, toàn bộ 4 phiên bản của Ford Everest 2023 đều tăng giá thêm 20.000 Baht (13,3 triệu đồng). Giá bán mới của mẫu xe này ở thị trường Thái Lan dao động từ 1,354 - 1,874 triệu Baht (904 triệu đồng đến 1,25 tỷ đồng). Nguyên nhân tăng giá được hãng Ford đưa ra là do chi phí sản xuất và tỷ lệ lạm phát tăng cao. Bù lại, Ford Everest 2023 được áp dụng chế độ bảo hành mới là 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Ngoài những thay đổi trên, Ford Everest 2023 không có gì khác so với phiên bản cũ. Xe vẫn có những trang bị ngoại thất tiêu chuẩn như đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C", đèn sương mù trước dạng LED, đèn hậu LED, vành hợp kim 18 inch và gương chiếu hậu gập điện, tích hợp đèn báo rẽ. Ở các bản cao cấp hơn, xe dùng đèn pha Matrix LED với tính năng tự động điều chỉnh góc chiếu/chống chói, vành hợp kim 20 inch, cần gạt nước tự động, cảm biến đá cốp, baga nóc màu bạc và tay nắm cửa mạ crôm. Trong khi đó, trang bị nội thất tiêu chuẩn của Ford Everest 2023 ở thị trường Thái Lan là chìa khóa thông minh, nút bấm khởi động máy, ghế bọc da nhân tạo màu đen,... Bảng đồng hồ với màn hình 8 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inc hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, gương chiếu hậu chống chói, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hệ thống âm thanh 8 loa và 2 cổng USB ở hàng ghế trước. Chỉ những bản cao cấp của xe mới có hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, gương chiếu hậu tích hợp cổng USB Ghế phụ lái chỉnh điện 8 hướng, hệ thống đèn viền nội thất, 2 cổng USB ở hàng ghế sau, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,4 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch, cửa sở đóng/mở 1 chạm ở mọi vị trí, tính năng điều khiển bằng giọng nói và ổ điện 230V ở hàng ghế thứ hai. Không chỉ tiện nghi, mẫu xe SUV Ford Everest 2023 này còn có nhiều tính năng an toàn. Tuy nhiên, bản tiêu chuẩn của xe chỉ có 7 túi khí, phanh tay điện tử, hỗ trợ xuống dốc, camera lùi và hệ thống kiểm soát hành trình.Từ bản Titanium+ 4×2 10AT, xe mới được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng Stop & Go Đèn pha thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, phát hiện người đi bộ, cảnh báo tiền va chạm kèm hỗ trợ phanh, phanh sau va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, hỗ trợ phanh khi lùi và hỗ trợ đánh lái tránh va chạm. Riêng bản Titanium+ 4×4 10AT sẽ có thêm hệ thống kiểm soát tốc độ khi xuống dốc và hỗ trợ đỗ xe chủ động. Tùy phiên bản, Ford Everest 2023 sẽ được trang bị 1 trong 2 loại động cơ. Đầu tiên là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp đơn, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 405 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau.Thứ hai là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0L với công suất tối đa 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh. Hiện nay, Ford Everest tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Do đó, việc Ford Everest 2023 tại Thái Lan tăng giá có thể sẽ ảnh hưởng đến xe ở Việt Nam. Video: Trải nghiệm Ford Everest thế hệ mới tại Việt Nam.

