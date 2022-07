Ford Everest 2.0 Bi-Turbo Titanium+ hơn 1 tỷ đồng, sớm về Việt Nam

Bên cạnh phiên bản 2.0 Bi-Turbo Titanium+ 10AT 4×4 (hai cầu), dòng Everest 2022 đã có thêm phiên bản 2.0 Bi-Turbo Titanium+ 10AT 4×2 (một cầu) mới tại Thái Lan. Đây chính là phiên bản có giá dễ tiếp cận hơn phiên bản Titanium+ hai cầu, nhưng vẫn sở hữu nhiều trang bị cao cấp. Tại Thái Lan, giá xe Ford Everest 2.0 Bi-Turbo Titanium+ 10AT 4×2 mới là 1,704 triệu bath (khoảng 1,090 tỷ đồng), rẻ hơn khoảng 95 triệu đồng so với phiên bản 2.0 Bi-Turbo Titanium+ 10AT 4×4 có giá 1,854 triệu bath (1,185 tỷ đồng). Sau khi phân phối ở Thái Lan, khả năng cao Ford Everest 2.0 Bi-Turbo Titanium+ 10AT 4×2 2022 mới sẽ sớm về Việt Nam trong thời gian sắp tới để mở ra lựa chọn mới mẽ cho khách hàng trong nước. Là phiên bản cao cấp, Everest 2022 phiên bản 2.0 Bi-Turbo Titanium+ 10AT 4×2 mới sở hữu trang bị ngoại thất tương tự như phiên bản cao cấp 2 cầu. Nội thất xe được trang bị nhiều tiện nghi như hàng ghế trước chỉnh điện, màn hình hỗ trợ lái kỹ thuật số kích thước 12 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch đặt dọc, tích hợp Apple CarPlay và Android Auto không dây với hệ thống SYNC4 có ra lệnh bằng giọng nói. Hỗ trợ lái với camera 360 độ và cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau. Ổ cắm điện 230V (400W) 1 vị trí ở hàng ghế thứ 2. Cửa sổ trời toàn cảnh và hơn nữa. Trang bị an toàn với Kiểm soát hành trình thông minh, tự giữ khoảng cách tự động có tính năng Stop & Go. Đèn pha điều chỉnh chùm tia sáng thông minh (AHH). Hỗ trợ phanh tự động có phát hiện người đi bộ. Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) với tính năng hỗ trợ phanh. Hệ thống hỗ trợ phanh sau. Hệ thống cảnh báo khi xe chệnh làn. Hệ thống phát hiện điểm mù. Hệ thống chống va chạm khi lùi & Hỗ trợ phanh khi lùi. Hệ thống Hỗ trợ lái để tránh va chạm. Ford Everest 2022 phiên bản 2.0 Bi-Turbo Titanium+ 10AT 4×2 mới sử dụng động cơ dầu 4cyl dung tích 2.0L tăng áp kép (biturbo) cho công suất 210 mã lực tại 3.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500Nm tại 1.750 vòng/phút. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động 10 cấp (10AT). Dẫn động cầu sau (2WD). Nếu về Việt Nam trong tương lai gần, Ford Everest 2022 phiên bản 2.0 Bi-Turbo Titanium+ 10AT 4×2 mới hứa hẹn sẽ có giá bán rẻ hơn gần 100 triệu đồng so với phiên bản Everest 2022 2.0 Bi-Turbo Titanium+ 10AT 4×4 mới đang có giá 1,452 tỷ đồng hiện tại. Tất nhiên, giá bán của phiên bản này sẽ cao hơn so với phiên bản Everest Titanium sử dụng máy dầu 2.0L Turbo đơn 6AT 4x2 đang có giá 1,245 tỷ đồng. Nhìn chung, phiên bản này sẽ phù hợp với khách hàng mua xe SUV 7 chỗ đề cao công suất mạnh mẽ (máy 2.0 biturbo) và nhu cầu hay đi đường trường và không cần thiết phải sử dụng hệ dẫn động 2 cầu. Video: Đánh giá nhanh Ford Everest Titanium 4WD 2022.

Bên cạnh phiên bản 2.0 Bi-Turbo Titanium+ 10AT 4×4 (hai cầu), dòng Everest 2022 đã có thêm phiên bản 2.0 Bi-Turbo Titanium+ 10AT 4×2 (một cầu) mới tại Thái Lan. Đây chính là phiên bản có giá dễ tiếp cận hơn phiên bản Titanium+ hai cầu, nhưng vẫn sở hữu nhiều trang bị cao cấp. Tại Thái Lan, giá xe Ford Everest 2.0 Bi-Turbo Titanium+ 10AT 4×2 mới là 1,704 triệu bath (khoảng 1,090 tỷ đồng), rẻ hơn khoảng 95 triệu đồng so với phiên bản 2.0 Bi-Turbo Titanium+ 10AT 4×4 có giá 1,854 triệu bath (1,185 tỷ đồng). Sau khi phân phối ở Thái Lan, khả năng cao Ford Everest 2.0 Bi-Turbo Titanium+ 10AT 4×2 2022 mới sẽ sớm về Việt Nam trong thời gian sắp tới để mở ra lựa chọn mới mẽ cho khách hàng trong nước. Là phiên bản cao cấp, Everest 2022 phiên bản 2.0 Bi-Turbo Titanium+ 10AT 4×2 mới sở hữu trang bị ngoại thất tương tự như phiên bản cao cấp 2 cầu. Nội thất xe được trang bị nhiều tiện nghi như hàng ghế trước chỉnh điện, màn hình hỗ trợ lái kỹ thuật số kích thước 12 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch đặt dọc, tích hợp Apple CarPlay và Android Auto không dây với hệ thống SYNC4 có ra lệnh bằng giọng nói. Hỗ trợ lái với camera 360 độ và cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau. Ổ cắm điện 230V (400W) 1 vị trí ở hàng ghế thứ 2. Cửa sổ trời toàn cảnh và hơn nữa. Trang bị an toàn với Kiểm soát hành trình thông minh, tự giữ khoảng cách tự động có tính năng Stop & Go. Đèn pha điều chỉnh chùm tia sáng thông minh (AHH). Hỗ trợ phanh tự động có phát hiện người đi bộ. Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) với tính năng hỗ trợ phanh. Hệ thống hỗ trợ phanh sau. Hệ thống cảnh báo khi xe chệnh làn. Hệ thống phát hiện điểm mù. Hệ thống chống va chạm khi lùi & Hỗ trợ phanh khi lùi. Hệ thống Hỗ trợ lái để tránh va chạm. Ford Everest 2022 phiên bản 2.0 Bi-Turbo Titanium+ 10AT 4×2 mới sử dụng động cơ dầu 4cyl dung tích 2.0L tăng áp kép (biturbo) cho công suất 210 mã lực tại 3.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500Nm tại 1.750 vòng/phút. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động 10 cấp (10AT). Dẫn động cầu sau (2WD). Nếu về Việt Nam trong tương lai gần, Ford Everest 2022 phiên bản 2.0 Bi-Turbo Titanium+ 10AT 4×2 mới hứa hẹn sẽ có giá bán rẻ hơn gần 100 triệu đồng so với phiên bản Everest 2022 2.0 Bi-Turbo Titanium+ 10AT 4×4 mới đang có giá 1,452 tỷ đồng hiện tại. Tất nhiên, giá bán của phiên bản này sẽ cao hơn so với phiên bản Everest Titanium sử dụng máy dầu 2.0L Turbo đơn 6AT 4x2 đang có giá 1,245 tỷ đồng. Nhìn chung, phiên bản này sẽ phù hợp với khách hàng mua xe SUV 7 chỗ đề cao công suất mạnh mẽ (máy 2.0 biturbo) và nhu cầu hay đi đường trường và không cần thiết phải sử dụng hệ dẫn động 2 cầu. Video: Đánh giá nhanh Ford Everest Titanium 4WD 2022.