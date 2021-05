Ford Edge 2021 lăn bánh trên phố Hà Nội, ngày ra mắt rất gần?

Ford Edge 2021 mới vừa bị bắt gặp khi đang chạy thử tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây có thể chỉ là phiên bản hãng cho chạy thử để thăm rò tại các thị trường, chứ chưa chắc đã có ý định ra mắt. Từ thiết kế ngoại thất, có thể thấy rằng mẫu xe này chỉ là phiên bản cũ chứ không phải bản mới nhất đã ra mắt trên thị trường quốc tế. Ở phía trước, mẫu xe SUV Ford Edge thế hệ mới có lưới tản nhiệt dạng lưới. Đèn pha LED tách rời kết hợp cùng đèn báo rẽ. Tay nắm cửa cùng màu thân xe và ốp gương chiếu hậu ngoài có 2 màu. Tại thị trường Mỹ, xe sử dụng bộ mâm 18-19 inch 5 chấu kép tùy phiên bản. Xe chỉ có 1 tùy chọn động cơ duy nhất là động cơ 4 xi-lanh 2.0L tăng áp cho công suất 250 mã lực và mô men xoắn 380 Nm. Khối động cơ này kết hợp cùng hộp số 8 cấp tự động. Mẫu xe SUV mới này còn có tùy chọn chế độ lái "Sport" giúp phản ứng nhanh hơn, loại bỏ độ trễ không mong muốn của bộ truyền động. Ford Edge 2021 sử dụng dẫn động cầu trước được EPA đánh giá mức tiêu thụ nhiên liệu trong thành phố là 10,69 lít/100km; khi chạy đường trường là 8,11 lít/100km. Với phiên bản sử dụng hệ dẫn động 4 bánh, Ford Edge sẽ có mức tiêu thụ nhiên liệu là 11,2 lít/100km khi chạy trong thành phố và 8,4 lít/100km khi chạy đường trường. Ford Edge Plus 2021 mới tại thị trường nước ngoài sẽ vẫn có cả phiên bản 5 chỗ và 7 chỗ. Bước vào bên trong bản Edge Plus 2021, người lái có lẽ sẽ chú ý ngay đến màn hình cỡ lớn của mẫu SUV cỡ trung này. Thực chất, đây là 2 màn hình nối liền nhau, tạo thành 1 khối có kích thước 21 inch, theo phong cách của những chiếc xe sang Mercedes-Benz. Ngoài ra, hãng Ford còn chuyển cửa gió điều hòa trung tâm của mẫu SUV cỡ trung này xuống vị trí dưới màn hình thông tin giải trí. Dưới nữa là màn hình của hệ thống điều hòa và 2 núm xoay cơ học để người dùng chỉnh dễ hơn. Trên cụm điều khiển trung tâm của mẫu xe Mỹ này không có cần số truyền thống, thay vào đó là núm xoay chọn số. Theo hãng Ford, khoảng duỗi chân cho hành khách ngồi trên hàng ghế thứ 2 của Edge Plus 2021 đã được tăng lên. Thêm nữa là sự xuất hiện của hệ thống âm thanh B&O mới và công nghệ C-V2X. Công nghệ này cho phép liên kết thời gian thực giữa xe với xe, xe với cơ sở hạ tầng và xe với nền tảng điều khiển giao thông đô thị bằng đám mây... Hiện tại, Ford chỉ phân phối chưa đến 10 mẫu xe tại Việt Nam trong đó nổi bật nhất là mẫu bán tải Ranger, liên tục có doanh số đứng đầu phân khúc. Do đó, nếu Ford Edge ra mắt Việt Nam sẽ lấp đầy thêm các phân khúc của thương hiệu Mỹ tại nước ra. Sau khi ra mắt, Ford Edge sẽ cạnh tranh với Hyundai Tucson hay Mazda CX5 trong phân khúc SUV và giá được dự đoán sẽ vào khoảng 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy xe sẽ ra mắt Việt Nam. Ford Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2021 với doanh số tăng 52% so với cùng kỳ, tương đương 5.914 xe được giao tới tay khách hàng. Đặc biệt, trong quý I, sản phẩm SUV hạng trung Everest đã ghi nhận doanh số tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 1.459 xe. Trong đó, riêng trong tháng 3 đã có 817 xe được giao tới tay khách hàng, dẫn đầu phân khúc SUV hạng trung với hơn 50% thị phần. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Ford Edge Plus 2021 mới.

