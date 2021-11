Ford Bronco Raptor 2023 lộ diện, sẽ dùng động cơ EcoBoost 3.5L?

Dự kiến ra mắt trong vài tháng tới, Ford Bronco Raptor 2023 mới sẽ là mẫu xe đang rất được mong đợi do đây là phiên bản hiệu năng cao và hầm hố hơn so với mẫu SUV Bronco thông thường vốn đã được yêu thích. Mới đây, một số hình ảnh xe Ford Bronco Raptor 2023 với thiết kế rõ nét đã được đăng tải. Khác với các hình ảnh chạy thử nghiệm được đăng tải trước đó, hình ảnh của mẫu xe SUV Ford Bronco Raptor lần này chỉ được ngụy trang ở các chi tiết như nắp capô, thân xe và cửa cốp, còn lại các chi tiết như mặt ca-lăng, cản sốc và mui xe đều để lộ ra ngoài. Từ các chi tiết này, có thể thấy Ford Bronco Raptor 2023 thực sự khác biệt so với Bronco thông thường. Khác biệt rõ nhất chính là vòm bánh xe Bronco Raptor rộng và cao hơn nhiều, tương thích với lốp kích thước lớn 37 inch, tạo cho xe vẻ ngoài hầm hố và phù hợp với một chiếc SUV off-road chính hiệu. Ngoài ra, khoảng sáng gầm của Ford Bronco Raptor 2023 địa hình cũng nâng lên đáng kể, cản sốc trước có thiết kế không khác bản Bronco tiêu chuẩn, nhưng lưới tản nhiệt của xe được sơn đen đi kèm logo Ford kích thước lớn khá cứng cáp. Ở đuôi xe, đèn hậu của xe được thay bằng màu khói và có thiết kế đơn giản. Theo nguồn tin do The Bronco Nation chia sẻ, mẫu Bronco Raptor sẽ không trang bị động cơ V6 EcoBoost 2.7L như Bronco tiêu chuẩn, thay vào đó sẽ là động cơ EcoBoost 3.5L tăng áp turbo kép tương tự như động cơ trên Ford F-150 Raptor, mang đến cho xe công suất 450 mã lực và mômen xoắn cực đại 691 Nm. Ford Bronco Raptor 2023 có thể được trang bị động cơ EcoBoost 3.5L tăng áp turbo kép tương tự như Ford F-150 Raptor. Thông tin chi tiết và chính xác hơn về mẫu SUV ăn khách Bronco Raptor 2023 sẽ được công bố trong thời gian tới, đặc biệt là khi xe chính thức ra mất vào đầu năm 2022. Video: Xem mẫu xe SUV off-road Ford Bronco DR mới.

