Ferrari Roma Spider 2024 “cập bến” Đông Nam Á, khoảng 30 tỷ đồng

Theo đó, giá sau thuế của Ferrari Roma Spider 2024 mới là khoảng hơn 1,2 tỷ USD (tương đương khoảng 30 tỷ đồng). Tương tự bản Coupe, nằm dưới nắp ca-pô của chiếc Ferrari Roma Spider 2024 vẫn là động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 3,8 lít. Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa 612 mã lực tại 7.500 vòng/phút cùng 760 Nm mô-men xoắn cực đại. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số ly hợp kép 8 cấp, giúp khả năng tăng tốc 0-100 km/h của xe giảm còn 3,4 giây do trọng lượng tăng thêm 83,9 kg bởi cơ cấu mui mềm và mô-tơ điện. Là Ferrari Roma Spider bản mui trần nhưng hãng xe nước Ý không trang bị mui cứng 2 mảnh dạng xếp như “đàn anh” SF90 Spider. Thay vào đó, Ferrari đã sử dụng mui mềm bằng vải để tối ưu trọng lượng cho xe. Phần mui mềm bằng vải 5 lớp của Roma Spider 2024 có thể đóng/mở trong 13,5 giây ở tốc độ dưới 60 km/h. Bên cạnh đó, nếu người dùng phía sau muốn hạ mui xuống, thì chỉ cần ấn vào bộ điều hướng gió đặc biệt, tích hợp trên tựa lưng của hàng ghế. Trong khi các mẫu xe thể thao siêu tốc độ của Ferrari đang có xu hướng thiết kế hiện đại hóa thì Ferrari Roma Spider lại ngược lại. Xe được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mang đậm chất cổ điển, với những đường cong mềm mại uyển chuyển. Siêu xe Ferrari Roma Spider được trang bị bộ mâm có kích cỡ 20-inch đi kèm với lốp trước 245/35ZR20 và lốp sau 285/35ZR20. Đĩa phanh trước 390 mm và đĩa phanh sau 360 mm. Về nội thất, khoang cabin của Roma Spider không có nhiều sự thay đổi so với bản Coupe. Vô-lăng vẫn sử dụng nút bấm cảm ứng, nhưng hãng xe nước Ý đã làm mới bằng nút đề nổ Start/Stop màu đỏ giúp người lái dễ nhận ra hơn. Bệ trung tâm được thiết kế thuôn dốc về sau giúp cho người dùng có cảm giác như ngồi trên một phi thuyền tương lai. Bên cạnh đó, khách hàng có thể bổ sung tùy chọn sưởi ấm cổ với ghế thể thao điều khiển điện 18 hướng. Xe vẫn sở hữu hàng loạt các trang bị tiện ích như: bảng đồng hồ kỹ thuật số 16 inch, màn hình trung tâm đặt dọc 8.4 inch. Ngoài ra, xe còn có tùy chọn màn hình cho hành khách 8.8 inch sẽ hiển thị các thông tin quen thuộc như thông số vận hành, định vị… cũng như cho phép điều chỉnh các tính năng điều hòa và giải trí. Tại Việt Nam, hiện nay có khoảng 5 chiếc Ferrari Roma, bao gồm 2 chiếc nhập khẩu bởi đơn vị tư nhân và còn lại do nhà phân phối chính hãng đưa về. Giá bán sau thuế của mẫu xe này hiện dao động ở mức 21 - 23 tỷ đồng. Video: Giới thiệu siêu xe Ferrari Roma Spider 2024 mui trần mới

