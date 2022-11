Ferrari Purosangue từ 9,4 tỷ đồng tại Anh - siêu SUV đắt nhất?

Theo đó, khách hàng tại quốc gia này giá xe Ferrari Purosangue 2023 tối thiểu từ 313.120 bảng Anh (tương đương 379.658 USD hoặc 9,4 tỷ đồng). Mức giá này cũng đồng thời khiến cho Ferrari Purosangue trở thành mẫu xe gầm cao có giá bán khởi điểm đắt nhất, tính riêng trong phân khúc siêu xe thể thao cao cấp. Mặc dù Ferrari từng cho biết Purosangue "không có đối thủ xứng tầm" nhưng trên thị trường vẫn có sự so sánh giữa mẫu xe này với những sản phẩm khác có cùng công năng sử dụng và cũng ở đẳng cấp cao, chẳng hạn như Lamborghini Urus hay Aston Martin DBX. Tại Anh Quốc, giá của một chiếc Lamborghini Urus bản tiêu chuẩn chỉ bắt đầu từ 177.000 bảng Anh (215.000 USD hoặc 5,3 tỷ đồng). Trong khi đó Aston Martin DBX có giá khởi điểm thậm chí còn thấp hơn khi chỉ bắt đầu từ 160.000 bảng Anh (194.000 USD hoặc 4,8 tỷ đồng). Như vậy, siêu SUV Ferrari Purosangue 2023 có giá cao hơn phần còn lại tới 4 tỷ đồng, một sự chênh lệch quá lớn về mặt giá trị. Bên cạnh yếu tố thương hiệu, bản thân sức mạnh của Ferrari Purosangue cũng vượt trội khi mẫu xe này vận hành bằng khối động cơ V12 có dung tích 6.5L, hơn hẳn so với các cỗ máy V8 4.0L của Lamborghini Urus hay Aston Martin DBX. Hệ thống truyền động mà Ferrari trang bị cho Purosangue cũng rất đáng nể khi đạt tới mức công suất 715 mã lực và mô-men xoắn cực đại 715 Nm vô cùng mạnh mẽ mà không hề cần đến "chiêu trò" như nạp khí cưỡng bức (tăng áp) hay điện khí hóa (thêm mô-tơ điện bổ trợ). Có lẽ chính vì những đặc tính hết sức nổi bật nêu trên mà hiện nay lượng khách hàng đặt mua Ferrari Purosangue 2023 đã nhiều đến mức cần phải chờ sang đến năm 2024 mới có thể được nhận xe. Một phần cũng vì Ferrari chỉ sản xuất lượng xe Purosangue khá hạn chế ở mức vài ngàn chiếc trong 1 năm, chứ không làm số lượng lớn như đối thủ Lamborghini. Ngoài ra, giá xe thực tế hoàn toàn có thể cao hơn vì chưa tính đến những option bổ sung do khách hàng "cá nhân hóa" khi đặt mua. Xe được trang bị hệ dẫn động bốn bánh kết hợp với hộp số ly hợp kép tám cấp được gắn ở phía sau, giống như trên những chiếc xe GT của Ferrari và giúp Purosangue có tỷ lệ phân bổ trọng lượng 49: 51, trước: sau. Mặc dù đây không phải là chiếc xe dẫn động bốn bánh đầu tiên của Ferrari nhưng đây chính là chiếc Ferrari đầu tiên được trang bị tính năng hỗ trợ đổ đèo HDC. Đây cũng là chiếc Ferrari đầu tiên có tính năng kiểm soát ổn định chủ động. Thanh chống lật chủ động đã trở nên phổ biến trên những chiếc xe hạng sang cỡ lớn, nhưng Ferrari đã đạt được khả năng kiểm soát cuộn của mình thông qua việc sử dụng bộ giảm chấn van ống điều khiển điện tử. Purosangue là một dòng Ferrari rất khác biệt và do đó các nhà thiết kế đã mang đến một thiết kế nội thất cũng rất nổi bật và phá cách. Trong khi các nhà sản xuất ôtô khác như Porsche có xu hướng trang bị cho những chiếc xe bảng điều khiển rất giống nhau thì với mỗi xe, Ferrari lại đem tới một trang bị khác biệt. Theo hãng siêu xe Ferrari, mẫu SUV Purosangue 2022 sẽ không được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm lớn, thay vào đó, cả người lái và hành khách đều có màn hình hiển thị lớn của riêng họ. Video: Giới thiệu chi tiết Ferrari Purosangue hoàn toàn mới.

