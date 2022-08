Ferrari F8 Spider hơn 25 tỷ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ra biển số

Chắc hẳn giới mê xe trong nước vẫn còn nhớ tới câu chuyện đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ sắm liền một lúc 4 siêu xe ở Sài thành vào một buổi sáng đẹp trời tháng 5/2022. Những siêu phẩm “may mắn” được ông “vua cà phê” chốt đơn vào ngày hôm đó có: Mercedes-AMG GT R Pro, Ferrari 488 Pista Spider, Ford GT và Ferrari F8 Spider màu độc. Tổng giá trị ước tính của 4 chiếc siêu xe lên tới cả trăm tỷ đồng. Sau ba tháng về chung một nhà với ông Đặng Lê Nguyên Vũ, 1 trong 4 siêu phẩm đã được ra biển số. Đó chính là chiếc Ferrari F8 Spider màu trắng duy nhất tại dải đấy hình chữ S. Xe mang biển kiểm soát với đầu số 51 của Sài Gòn. So với lúc mới về nước, Ferrari F8 Spider của Đặng Lê Nguyên Vũ có 2 chi tiết mới đó là phần "áo giáp" mới bảo vệ màu sơn của xe cũng như chữ UN được dán bên hông cửa. Đặc biệt, chiếc Ferrari F8 Spider này cũng được trang bị ống xả độ giới hạn của Ryft, bản giới hạn sản xuất 188 bộ trên toàn cầu. Về thiết kế, F8 Spider sở hữu ngôn ngữ thiết kế "S-Duct" với họng hút gió trước lấy cảm hứng từ xe đua F1, giúp tăng thêm 15% lực ép xuống mặt đường so với mẫu xe tiền nhiệm. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha dạng Full-LED nằm ngang thanh mảnh, gọn gàng hơn, các khe hút gió mới đặt ngay bên trên giúp cải thiện luồng khí trong vòm bánh xe trước. Đáng chú ý, siêu phẩm này sở hữu bộ mâm 5 chấu màu bạc sáng thay vì sơn đậm, đi kèm là kẹp phanh và chụp la-zăng màu vàng nổi bật. Ferrari F8 Spider thực ra chính là phiên bản mui trần của F8 Tributo, xe có phần mái gập kim loại, có thể đóng hoặc mở hoàn toàn chỉ trong 14 giây, nó cũng nhẹ hơn 20kg so với 488 Spider. Siêu xe mui trần mới nặng 1.400 kg trong khi người anh em Tributo Coupe chỉ nặng 1.330 kg. Ở bên trong, siêu xe thể thao được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số sẽ có kích thước lớn, vẫn mang thiết kế truyền thống của Ferrari với đồng hồ vòng tua được bố trí ở chính giữa. Những chi tiết đáng chú ý khác bao gồm hệ thống 2 ghế ngồi phong cách thể thao, các điểm nhấn bằng nhôm và sợi carbon, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng cỡ 7 inch bên phía hành khách,... . "Trái tim" của Ferrari F8 Spider là cỗ máy V8 3.9 lít Bi-Turbo tương tự như chiếc F8 Tributo, sản sinh công suất 711 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. giúp xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2.9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 340 km/h. Tới nay vẫn chưa rõ ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã phải chi bao nhiêu tiền để sở hữu chiếc xe. Chỉ biết rằng, giá xe Ferrari F8 Spider tại Việt Nam không dưới 25 tỷ đồng. Video: Ferrari F8 Spider - siêu xe mui trần yên tĩnh nhất thế giới.

