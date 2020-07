Ferrari F8 Spider hơn 19 tỷ tại Thái khiến đại gia Việt “phát thèm”

Dòng siêu xe Ferrari F8 mới đã có 2 phiên bản là Coupe mang tên gọi Ferrari F8 Tributo và mui trần mang tên Ferrari F8 Spider. Mới đây, giới nhà giàu tại Thái Lan đã được đại lý Ferrari chính hãng ra mắt biến thể mui trần của Ferrari F8 Tributo. Sự có mặt của Ferrari F8 Spider ở Thái Lan đã khiến đại gia Việt "thèm thuồng". Lý do là chưa có chiếc Ferrari F8 Spider nào xuất hiện tại dải đất hình chữ S. Hiện các đại gia Việt chỉ mới sở hữu một chiếc Ferrari F8 Tributo. Hy vọng là trong thời gian không xa, giới mê xe tại Việt Nam có thể nhìn ngắm trực tiếp Ferrari F8 Spider 2020 mới. Chiếc siêu xe mui trần Ferrari F8 Spider mới được ra mắt ở Thái Lan và sẽ trưng bày tại đây đến hết ngày 19/7 thuộc diện tạm nhập tái xuất. Ước tính giới nhà giàu nước này phải bỏ ra số tiền 26,35 triệu baht, tương đương 19,5 tỷ đồng để sở hữu F8 Spider. Tại Malaysia, giá xe Ferrari F8 Tributo Spider bán ra từ 6,5 tỷ đồng chưa bao gồm thuế và phí liên quan.Ferrari F8 Spider 2020 mới thực chất là biến thể của siêu xe mui trần Ferrari F8 Tributo đang có mặt trong garage của Cường Đô la. Như những chiếc siêu xe mui trần khác của Ferrari, mui xếp cứng của F8 Spider có thể đóng hoặc mở mui trong khoảng thời gian 14 giây hoặc vẫn có thể thực hiện ngay khi xe ở tốc độ dưới 50 km/h. Việc thêm vào phần mui xếp cứng khiến chiếc siêu xe mui trần Ferrari F8 Spider nặng hơn biến thể mui cứng là Ferrari F8 Tributo khoảng 70 kg. Tuy nhiên, Ferrari F8 Spider vẫn nhẹ hơn người tiền nhiệm là Ferrari 488 Spider đến tận 20 kg. Bên cạnh trọng lượng được giảm cân, siêu xe mui trần Ferrari F8 Spider còn sở hữu thiết kế khí động học tốt và hiệu quả hơn 10% so với mẫu xe tiền nhiệm là Ferrari 488 Spider đã có 3 chiếc về Việt Nam. Hốc gió S-Duct trên dòng siêu xe Ferrari F8 lấy cảm hứng từ xe Công thức 1 giống như Ferrari 488 Pista sở hữu. Tuy nhiên, hốc gió S-Duct trên Ferrari F8 Spider đã được hãng siêu xe Ý thiết kế lại giúp tăng lực ép xuống mặt đường thêm 15% so với "đàn anh" 488 Spider. Đối thủ chính của siêu xe mui trần Ferrari F8 Spider sẽ là McLaren 720S Spider hay Lamborghini Huracan EVO Spyder. Hiện chỉ có duy nhất McLaren 720S Spider là đã về Việt Nam với số lượng lên đến 6 chiếc và ước tính con số này sẽ tăng lên hơn 8 chiếc đến cuối năm nay. Nội thất Ferrari F8 Spider đầu tiên đến Thái Lan không có ghế ngồi được bọc da Alcantara, thay vào đó là da cao cấp với gam màu nâu đất cùng với chỉ may tương phản. Khoang lái xe còn có nhiều chi tiết carbon. Chiếc xe này sử dụng tay lái thuận nên chỉ mang mục đích trưng bày. Siêu xe mui trần Ferrari F8 Spider được trang bị động cơ V8, dung tích 3.9 lít, tăng áp kép, tạo ra công suất tối đa 711 mã lực và mô-men cực đại 770 Nm. Các thông số này tương đương với Ferrari 488 Pista Spider. Sức mạnh này được truyền đến bánh sau của xe thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, nhờ đó, siêu xe mui trần Ferrari F8 Spider có thể tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí đứng yên trong thời gian chỉ 2,9 giây, 0 đến 200 km/h trong 8,4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h khi mở mui và 340 km/h khi mui được đóng kín. Video: Chi tiết siêu xe Ferrari F8 Tributo mới.

