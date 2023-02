Ferrari F40 triệu đô độ Liberty Walk trình làng Tokyo Auto Salon 2023

Hãng độ Liberty Walk đã chính thức giới thiệu dự án mới nhất: Chiếc Ferrari F40 độ thân rộng tại triển lãm Tokyo Auto Salon 2023. Ngoại thất của LB-Works Ferrari F40 độ Liberty Walk được lấy cảm hứng từ phiên bản hiệu suất cao F40 LM và F40 Competizione với nhiều đường cắt xẻ khí động học. So với dự án F40 của Liberty Walk vào năm 2012, các nhà thiết kế đến từ Nhật Bản đã can thiệp mạnh mẽ vào dàn thân vỏ của chiếc xe với nâng cấp thân rộng quen thuộc. Hãng độ đã thay thế cụm đèn pha pop-up đặc trưng của F40 bằng cơ cấu tĩnh, giúp tăng thêm không gian cho khe gió NACA tại nắp capo và các khe thoát gió tại hốc bánh trước. Chiếc F40 được bổ sung bộ mâm thể thao LB-Works 6 chấu tích hợp khóa trung tâm và lốp hiệu suất cao Toyo Proxes. Hệ thống treo Roberuta cũng được hạ thấp. Cánh gió chính phía sau được bổ sung thêm bộ cánh gió phụ trợ. Đây cũng là chi tiết được lấy cảm hứng từ mẫu xe dành riêng cho đường đua F40 LM. Nội thất của xe ít có sự thay đổi so với nguyên bản. Khối lượng của F40 được tối ưu nhờ sử dụng các vật liệu cao cấp như nhựa polycarbonate, sợi carbon, Kevlar, hợp kim nhôm... Hãng độ chỉ nâng cấp vô lăng tiêu chuẩn của Ferrari bằng thương hiệu Sparco. Bộ ghế đua bucket-seat và dây đai an toàn đa điểm cũng đến từ thương hiệu Sparco. Liberty Walk không can thiệp vào hệ thống vận hành của xe. Ferrari F40 vẫn được trang bị động cơ V8 twin-turbo 3.0L mạnh 478-484 mã lực cùng hộp số sàn 5 cấp. Chỉ có 1.315 chiếc Ferrari F40 đặc biệt được sản xuất, với mức giá bán lại hiện tại lên đến hàng triệu USD. Giá trị của gói nâng cấp LB-Works vẫn chưa được Liberty Walk công bố. Video: Vén màn Ferrari F40 Liberty Walk Widebody.

Hãng độ Liberty Walk đã chính thức giới thiệu dự án mới nhất: Chiếc Ferrari F40 độ thân rộng tại triển lãm Tokyo Auto Salon 2023. Ngoại thất của LB-Works Ferrari F40 độ Liberty Walk được lấy cảm hứng từ phiên bản hiệu suất cao F40 LM và F40 Competizione với nhiều đường cắt xẻ khí động học. So với dự án F40 của Liberty Walk vào năm 2012, các nhà thiết kế đến từ Nhật Bản đã can thiệp mạnh mẽ vào dàn thân vỏ của chiếc xe với nâng cấp thân rộng quen thuộc. Hãng độ đã thay thế cụm đèn pha pop-up đặc trưng của F40 bằng cơ cấu tĩnh, giúp tăng thêm không gian cho khe gió NACA tại nắp capo và các khe thoát gió tại hốc bánh trước. Chiếc F40 được bổ sung bộ mâm thể thao LB-Works 6 chấu tích hợp khóa trung tâm và lốp hiệu suất cao Toyo Proxes. Hệ thống treo Roberuta cũng được hạ thấp. Cánh gió chính phía sau được bổ sung thêm bộ cánh gió phụ trợ. Đây cũng là chi tiết được lấy cảm hứng từ mẫu xe dành riêng cho đường đua F40 LM. Nội thất của xe ít có sự thay đổi so với nguyên bản. Khối lượng của F40 được tối ưu nhờ sử dụng các vật liệu cao cấp như nhựa polycarbonate, sợi carbon, Kevlar, hợp kim nhôm... Hãng độ chỉ nâng cấp vô lăng tiêu chuẩn của Ferrari bằng thương hiệu Sparco. Bộ ghế đua bucket-seat và dây đai an toàn đa điểm cũng đến từ thương hiệu Sparco. Liberty Walk không can thiệp vào hệ thống vận hành của xe. Ferrari F40 vẫn được trang bị động cơ V8 twin-turbo 3.0L mạnh 478-484 mã lực cùng hộp số sàn 5 cấp. Chỉ có 1.315 chiếc Ferrari F40 đặc biệt được sản xuất, với mức giá bán lại hiện tại lên đến hàng triệu USD. Giá trị của gói nâng cấp LB-Works vẫn chưa được Liberty Walk công bố. Video: Vén màn Ferrari F40 Liberty Walk Widebody.